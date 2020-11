Aztán jött az erzsébetvárosi önkormányzat szeptember végétől október 31-ig megvalósított forgalomcsökkentési terve új egyirányú és zsákutcákkal, átszervezésekkel, gyalogosbarát felületek kijelölésével, bevallottan az átmenő autóforgalom ellehetetlenítésére törekedve. Ez errefelé nem is akkora baj, szórakozóhelyek, kocsmák, éttermek váltják egymást szinte méretenként, aki itt lakik, annak van elég más baja, legalább az autók ne zavarják. Az új forgalmi rend kialakítása után most így néz ki az utca eleje:

Igen, János benézte azt a fránya megállni tilos táblát, ez most nem is arról szól, hogy nem hibázott, hanem sokkal inkább arról, mekkora káosz, és sajátos ügymenet alakult ki ebben a hetedik kerületi utcában. De nézzük, hol és mikor kezdődött a baj?

Olvass tovább

A bal oldali megállni tilos helyére két oldalról behajtani tilos tábla került, kivéve célforgalom és kerékpár kiegészítővel, balra az egyirányú utcát jelző helyére pedig a megállni tilos, és emellett eltűnt a mozgássérült parkolót jelző tábla is, bár az alaposan megkopott felfestés egy része még most is látszik az úttesten. Már ez is izgalmas, hogy a még itt-ott felismerhető felfestés jelez-e valódi, igénybe vehető mozgássérült parkolót, vagy ezt is beszántották a többi, fizetős parkolóhellyel együtt?

Hangsúlyozom, a megállni tilos ott volt, senki nem vitatja a 10 ezer forintos büntetés jogosságát, viszont abba is érdemes belegondolni, hogy mennyire megtévesztő a helyzet, még akár egy budapestinek is, nemhogy egy vidékinek, turistának, aki miután behajt egy utcába, autózik 100 métert, majd a felfestett parkolóhelyeket és parkolójegy-automatát lát a járdán. És persze kismillió, ugyanúgy éppen a tilosban parkoló másik autóst.

Ami viszont még izgalmasabb, az az, ahogy a való életben működik az utca. Nappal, amíg fizetős a parkolás, addig a közterületesek nem nagyon törődnek a láthatóan tilosban álló autókkal, úgy fest, mintha az lenne a lényeg, hogy fizessen az autós, csörögjön a kassza. Aztán ahogy véget ér a fizetős időszak, jön a hétvége és ingyen parkolhatna az autó az utcában, rögtön érvényessé válik az utca elejére kihelyezett megállni tilos és elkezdenek miatta büntetni. János autóját éppen hajnali 1 óra 20-kor cicomázták fel a büntetőcédulával, hasonlóan a többi ott parkoló autóhoz.

Fizető övezet, csak éppen megállni tilos

A parkolótársaság azzal rázta le a Jánost, hogy ők nem tudnak mit tenni, hiába van kint a parkolóóra, és a helyeket jelző felfestések, őket hagyja békén. Szerintük mindenki kiderítheti, hogy az adott utcában fizetni kell-e a parkolásért, vagy sem, illetve azt is, hogy ha igen, akkor mennyit. A BKK oldalán csupán egy 2013-as állapotot mutató pdf található, eszerint fizetős a Kazinczy utca és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. tájékoztató térképe is erről tájékoztat. Bár a zónának nincs különösebb jelentősége, csupán a megtévesztő kiegészítőknek. Amikért viszont a BKK Zrt., azon belül a Budapest Közút Zrt. Infrastruktúra Igazgatósága felel, tudta meg János az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságtól, – mert persze nekik is ment egy levél -, akik természetesen a büntetéstől nem tekintettek el.

Mi lenne a megoldás?

A térkép átrajzolása, új táblák kihelyezése után kiballaghatna egy nagy rakás elméleti szakember oda, amit átvariáltak, hogy megnézzék, hogyan sikerült. Hogy kiderüljön, a frissen átrendezett, megváltozott forgalmi rendű környéken milyen táblákat kellene leszedni, milyeneket kitenni, melyik felfestést lenne praktikus eltávolítani, melyeket megerősíteni, ne adj’ isten a funkcióját veszett parkolóórát eltávolítani, mert még valaki teledobálja pénzzel, mint ahogy a BKK jegyautomatáit dobálták tele nem is olyan régen sok millió forinttal azok, akik utána használhatatlan jegyet kaptak. A gyakorlatban is összefésülni a pénzügyi érdekeket, nem nappal beszedni a parkolódíjakat, a fizetős idő lejárta után pedig rámenni a büntetésekre.

Ha pedig egy utcából naponta ötven darab tilosban parkolásért kirótt büntetés fut be a kasszába, akkor nem elégedetten kéne kezet dörzsölni, hanem elgondolkodni azon, hogy valami talán nincs ott rendben.