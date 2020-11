2020.09.09.-én a 3226.jelű rossz állapotú úton, az egyik kátyúba belementem és defektet kaptam, “nem először” minek következtében a gumi javíthatatlanná vált.Kárigényt jelentettem be a közút fenntartója felé. Először kiküldtek egy biztosító szakértőt, aki szemlével igazolta a gumi javíthatatlanságát és gumicserét, illetve futómű állítás költségének megtérítését vette jegyzőkönyvbe.

Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, a használt autók kérdéskörében több érdekes autóvásárlási probléma is felmerült.

Ezután pár hét múlva a Magyar Közút J.N.SZ.M-i Igazgatóság, egy a KRESZ az egyenetlen úttest tábla értelmezésére vonatkozó kioktató levelében közölték, hogy a burkolathiba közúti jelzőtábla kihelyezésével ők a rá irányadó jogszabályoknak eleget téve a felelősségüket a káresemény kapcsán nem ismerik el.

Én úgy gondolom,hogy az út folyamatos karbantartása ,a keletkezett úthibák mihamarabbi kijavítása is a feladatkörükbe tartozik. Megjegyzem hogy a kátyú amibe belementem azóta is ott éktelenkedik.Számuk nemhogy csökkent volna hanem növekedett.Kérdezem öntől mit tehetek ezek után?

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a közútnak biztonságos közlekedésre alkalmasnak kell lennie. Az útfolytonossági hibákat a hiba jellegétől és az út típusától függő határidő szerint kell elhárítani. Mivel a közút kezelőjének rendszeresen útbejárást kell tartania, a kátyúkat észlelnie kell és a fentiek szerint gondoskodni köteles azok javításáról.

A jelzőtábla önmagában egyáltalán nem mentesíti a felelősség alól a közút kezelőjét. Kérje ki az útbejárási naplót, a kátyúzási tervet és tegyen panaszt az elutasítás miatt.

Sajnos a jogi eljárás költségei miatt nem érdemes perelnie egy ilyen ügyben.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

1,5 millióért valami menőt

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

1,5 millió forintból (Átírással szervízzel mindennel együtt) szeretnék vásárolni egy megbízható, alacsony fogyasztású autót, amivel azért odébb is lehet állni, és meg is lehet jelenni. Előbbiek alapján dízelben gondolkozok. Napok óta kutakodok a neten de nem találom az igazit. Szemezgettem W211-es Mercikkel, pontosabban 270 CDI motorossal, BMW 3-as szériákkal, többek között e46 320D-vel, BMW e90 320d-vel bár az a kínálat alja, Alfa Romeo 159 1.9JTD 8V-vel, illetve Audi A4 B7 különböző turbó dízel verzióival.

Ön mit javasol?

Előre is köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Marcell!

Amit ön keres, nem létezik! Amennyiben másfél milliója van autóra tokkal-vonóval, átírással, rendbe rakással, önnek kb. 1 millióért kellene autót vásárolnia maximum. Az ön által felsorolt típusokból 1 millióért csak hulladékot lehet kapni, amiket talán életben lehet tartani még egy darabig, de jó állapotú autót faragni belőlük csak rengeteg pénzből lehet.

1 millió forintért:

Mercedes W211-ből csak szétrúgottak vannak, de még annak is az alja.

BMW E46 320 D már van ennyiért és ez a legesélyesebb, de a későbbiekben lapátolhatja rá a pénzt (vezérléscsere 350 000 körül, bölcsőszilentek cseréje 100 000+, porlasztók javítása 250 000+, ékszíjtárcsa 70 000…)

BMW E90 esélytelen ennyiért használhatóban

Alfa 159 1,9 JTDm szintén csak a kínálat alja. A jobbak 1,5 körül kezdődnek és ezek még messze nem hibátlanok.

Audi A4 B7 szintén a kínálat alja lepukkanva.

Valójában az a helyzet, hogy ezek öreg autók, amikre folyamatosan locsolni kell a pénzt. Kérem, ne álljon be az álmodozók sorába, hogy megvásárolja a fentiek közül bármelyiket, átíratja, rákölt kétszázezret és elautózik vele a naplementébe, mert nem így lesz. Persze lehet vásárolni ennyi pénzért is a fenti autókból, de garantáltan nem fog megállni a vége 1,5 millából, és utána is lehet rájuk pénzt lapátolni. Tehát én 5 utat látok.

Vásárol 1 millió környékén a fentiekből, és hajtja, amíg szét nem esik

Vásárol a fentiekből 1 millió körül, rákölt még 1 milliót, aztán folyamatosan karbantartja, ami nem lesz olcsó.

Megnyújtja a takarót, vásárol belőlük 1,5-2 millió környékén, rákölt még 3-500 000 forintot, és karbantartja, ami nem lesz olcsó.

Elengedi a fenti típusokat és vásárol például egy Audi A4 B5-öt, Alfa 156-ot, vagy 147-et,

Elindul más irányba és vásárol egy Opel Astra H-t, Ford Focus II-t, Mondeo Mk.3-at például. Ezeket lehet találni a fenti összegből vállalható állapotban. Költeni ezekre is kell majd, de olcsóbban fenntartható autók, egyszerűbbek, kevesebb nyavalyával.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Szívó benzinest a németektől

Olvasónk kérdez

Tisztelt Tibor!

Családbővülés miatt jelenleg használt kisautómat nagyobbra váltanám. Évi kb. 10-12 ezer kilométert megyek vegyes (városi – országúti használatban). Kb 2 m körüli összeget szánok rá. A hagyományos szívó benzin motorokra hajlok a csekélyebb meghibásodási rizikó miatt. A Vw konszern 1.6 Bse motorkódos autóival szemezek (Golf plus, Jetta, Octavia 2) és az lenne a kérdésem, hogy mik a szerelési tapasztalatai ennél a Bse 1.6 motornál. Esetleg lenne-e más alternatívája hadonló méretekben?

Köszönöm a segítségét!

T.Norbert

Szakértőnk válaszol

Kedves Norbert!

A VW-konszern remek dízelmotorokat gyárt, viszont a benzines motorjai pár kivétellel rendre nem sikerülnek túl jól. Az 1,6 benzin BSE motor nem tartozik az egyszerűen szerelhető motorok közé. Például le kell szerelni a szívótorkot a gyertyák kicseréléséhez, vagy a kompresszió méréshez. A magas olajfogyasztást azért nem mondanám típushibának, mert ez nagyban függ az előző szervizelések és az olaj minőségétől és az olajcsere gyakoriságától.

A papíron 102 lóerő teljesítményből jellemzően pár paripa már elkóborol 10 éves korára, és a fogyasztása sem kellemes. Mindenképpen elmarad a katalógusokban szereplő 7,5-8 litertől. Valóban csekélyebb esély van beleszaladni költséges meghibásodásokba, mint mondjuk egy 1,6 CRTDI esetében, de a fogyasztáskülönbség körülbelül 3 liter a két motor között és a dízel nyomatékosabb, jobban autózható. Ez számszakilag azt jelenti önnek, hogy 10 000 kilométerenként üzemanyagban 110 000 forintot spórol a dízel. Ez 100 000 kilométernél 1 1 00 000 forint. Ennyit biztosan nem költ majd egy 1,6 CRTDI erőforrásra, hacsak nem húzza le a szerelő.

Persze nem ördögtől való ez a motor. Amennyiben sikerül találni egy jól karbantartott példányt, még sokáig jó szolgálatot tehet. Itt is igaz a mondás: nem a hirdetés szövege, hanem a valós állapot a legfontosabb.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

