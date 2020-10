Autóvásárlás elött állok, maximum egymillió forintig. Jelenleg egy Mazda 323f van, ettől valamivel nagyobbat szeretnék és fiatalabbat is és ha lehet, valamivel erősebb motorral, de mindenképp szivó benzin. Legfeljebb olyan 14 évesig. A japán eddig meggyőző volt. Leginkább városban használnám. Milyen autót tud ajánlani amivel nem nagyon lehet mellényúlni. Nissan Primera 1.8, Mazda3, vagy más egyéb?

Ezúttal is szakértőinknek küldött olvasói leveleinkből válogattunk, a használt autók kérdéskörében több érdekes autóvásárlási probléma is felmerült.

Köszönöm előre is.

Üdv Norbi

Szakértőnk válaszol

Kedves Norbert!

Olyat, amivel 15 évesen nem lehet mellényúlni, nem tudok ajánlani. A japánautó-tulajoknak két rémálma van: a korrózió és a magas olajfogyasztás. 15 éves japán autónál mindkettő gyakran előfordulhat és nincs Szent Grál. A Primera kevésbé rohad, de a legtöbb 1,8 benzinmotor zabálja az olajat, a Mazda 3-ból menthető karosszériát találni pedig csak marha nagy szerencsével lehet. A Hondáknál, Toyotáknál, Mitsubishinél hasonló a helyzet 1 millió alatt. A legtöbb reménytelenül rohad.

Amennyiben elengedi a japán vonalat, lehet venni már 1 millióért például H Astrát, Focus II-t, ami kevésbé rohad, de ott is bármi lehet ennyi idősen. Francia vonalon a Megane II facelift utáni változata benzin motorral akár jó választás is lehet, de mindenki fél tőle, mint a jegesmedvétől a déli sarkon. Golf VI-ból már meglepően jó állapotút is lehet találni 1 millió alatt. Ott a benzines motorok és a sebességváltó a gyenge pont.

A végkövetkeztetés az, hogy 1 millió forint alatt bármi előfordulhat és az ellenkezője. Ha nem akar beleszaladni nagy csalódásba, kérje szakértő segítségét.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Volkswagen után BMW-t?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Autóvásárlás előtt állok, és nagyon megtetszett a BMW 318d modell. 2009-2011-es évjáratban gondolkodom és a 143 lóerős kivitelben. Néztem automata és manuális váltóval szerelt autót is, valamint olyanokat, amikben maximum 200 000 km van. Árkategória 2 500 000-2 900 000 forint. Eddig csak VW-m volt, 1.9pdtdi motorral, azokat ismerem, de BMW-vel még személyes tapasztalatom nem volt.

Azt hallottam, hogy ami probléma lehet, azok a pillangószelepek a szívósorban, amit ha minden igaz külön nem lehet cserélni, illetve a manuálisoknál a kettős tömegű lendkerék. Érdeklődnék, hogy mit lehet még tudni erről a típusról, motorikusan, karosszéria ill. futómű ügyileg. Megvétel előtt érdemes lehet egy hivatalos BMW szalon által végzett 8 oldalas állapotfelmérés esetleg?

Előre is köszönöm a válaszát: Kitti

Szakértőnk válaszol

Kedves Kitti!

BMW-t nem megvenni nehéz, hanem fenntartani. Talán az 1-es BMW-vel van a legkevesebb gond a relatíve egyszerűsége miatt, de minden leendő BMW-snek elmondom: akkor vegyen ilyen autót, ha lesz a kispárnában szerelésre félretett fél-egymillió évente és idegrendszer a problémákhoz. Nem biztos, hogy szükség lesz rá, de így aludhat nyugodtan. Ha ez megvan, szeretni fogja, mert szerethető autó, ha nincs, gyűlölni fogja.

A pillangószelep-problémán kívül a vezérlés, az üzemanyagrendszer, a kettős tömegű lendkerék, a turbó, a főtengely ékszíjtárcsa, elektromos meghibásodások is lehetnek. Persze ezek nagy része másik autónál is előfordul, csak itt drágább a javítása és gyakrabban. A futásteljesítményt felejtse el! Nem attól lesz jó egy autó, ha max. 200 000 kilométert futott, sőt! A dízel nyűgök jellemzően 200 000 és 300 000 kilométer között jönnek ki. Ráadásul általában oda pörgetik önnek, ahova szeretné, vagy ami még hihető az autó állapotához. A karosszéria kevésbé rohad, hacsak nem volt törve. A futóművet szintén nem olcsó fenntartani, hála a magyar utaknak.

Beviheti márkaszervizbe állapotfelmérésre, de ott gyári alkatrészekkel és munkadíjjal fogják kiszámolni a javítási költségeket, amitől ön nagy eséllyel azonnal otthagyja majd a 10 éves autót, pedig lehet, hogy nem is olyan szörnyű. Mint minden állapotfelmérés (mi is), a jelenlegi állapotot tudjuk megmondani. A mért eredményekből lehet következtetni a későbbi hibákra, de üveggömbünk nekünk sincs és a márkaszerviznek sem lesz. A későbbiekben mindenképpen költeni fog az autóra, kérdés, hogy mennyit. A BMW exkluzív márka ugyanilyen fenntartási költségekkel.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Jogi esetek – elég a másolt jogosítvány?

Olvasónk kérdez

Tisztelt DAS!

Olyan kérdésem volna, hogy rendőri ellenőrzéskor igazolhatom-e magamat a telefonomba mentet okmányaim fényképével?

Köszönöm a választ!

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

A rendőrségi törvény igazoltatásra vonatkozó rendelkezései alapján:

Az igazoltatott köteles a személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolni. A személyazonosságot – a személyazonosító igazolványon túl – minden olyan hatósági igazolvány igazolja, amely tartalmazza a személyazonosításhoz szükséges adatokat. Az igazoltatott kizárólag ezen okmányok egyikének bemutatására kötelezhető.

A rendőr más jelen lévő, ismert személyazonosságú személy közlését is elfogadhatja igazolásként.

Alapvetően tehát a telefonban található okmányok egyszerű elektronikus másolata nem alkalmas a személyazonosság igazolására. Ha azonban tartózkodik Önnel valaki, aki a személyazonosságát igazolta, az ő közlését elfogadhatja (de nem kötes) az igazoltató rendőr.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu