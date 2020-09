Olvass tovább

400 km feletti valós hatótávolsággal a fővárosból a Balaton simán körbeautózható Akarattyától Keszthelyig, Világostól Berényig, és még a visszaúton sem kell megállni tölteni. Ez sokkal többet ér, mint a Lausitzringen rendezett rekordkísérlet eredménye, ahol három nagyakkus Kona Electric 1018,7-1026 kilométert tett meg a versenypályán, 29-31 km/óra közötti átlagsebességgel.

Egy Kona nagyjából akkora autó, mint a Suzuki Vitara, a Škoda Kamiq vagy a zöld rendszámos plug in hibridként is kapható Renault Captur. Ez azt jelenti, hogy utasterében négy ember normálisan elfér, 332 literes csomagtartójába viszont ugyanennyi ember csomagja csak úgy helyezhető el, ha az érintettek kellő önmérséklettel pakolnak. Két emberrel vagy tetődobozzal jöhet a felfújható SUP, a gumikajak, utánfutót viszont a Kona Electric sem vontathat, mint oly sok elektromos autó.

M7: belső sáv, nem kell a szélárnyék

Budapestről indulva az M7 az első nagyobb etap. Itt megszállt a küldetéstudat és ahol lehetett, kihasználtam a 7,6 mp alatt 100-ra gyorsuló autó menetteljesítményeit, mert annyira nagy a hatótávolsága és áramot tankolva annyira potom pénzért száguldhatok vele. Szerettem volna új impulzust adni mindazoknak, akik az elektromos autókat a kamionok szélárnyékába szoruló páriáknak hiszik.

204 lóerővel gyorsan eljött a 710-es út idén átadott lehajtója az északi part felé, de valamit volt időm átgondolni a sztrádán. Az autógyártók sokáig azzal győzködték magukat a csekély akkukapacitás és a szánalmas, 90-150 kilométeres hatótávok mellett, hogy az emberek naponta átlagosan 50 kilométert sem autóznak Európában.

Közben a vevők viszont élhető, megnyugtató hatótávot akartak, és ha ehhez még a gyorsulás is vérpezsdítő, akkor máris látjuk, mire érzett rá nagyon a Tesla.

Ők hozták ki a villanyautózást a dögnehéz, de nagy kapacitású akkukkal és az erős motorokkal a nyomorúságos ökoautók közül. Egy Revából nézve a bégető hibridekkel tötymörgők is az élet kaviárban fürdő császárának tűntek.

Ebben a Hyundaiban megvan az a két érték, ami a Teslákban is varázslatos: kegyetlenül gyorsul és bőven van hatótávolsága. A 150-250 kilométer után töltésre kényszerülő villanyautókban értelemszerűen parancsolni kell a jobb lábnak.

Itt azonban, német autópályákon, az óra szerint 178, valójában 167 km/órás végsebességet kiaknázva sem kell az utasnak a Style-ban széria navigációsrendszerben vagy a telefonján közeli töltőpontok után kutatni. Az autó átlagfogyasztása 13-15,5 kWh/100 km körüli, városon kívül még állandó padlógázzal sem ment 22,3 kilowattóra fölé a kijelző szerint.

Már más a világ a Balatonnál

Aki az augusztus 20-23-ai hosszú hétvégén járt a tónál, elképzelni sem tudja, mennyire más ott az élet iskolakezdés után. Sok part menti hely lehúzta a rolót és már 29-30-án sem tartott nyitva, de a szezon egyre hosszabb, egyre kevesebben zárnak be október előtt.

A tömeg levonultával és a forróság megszűnésével ajándék az a béke és nyugalom, amiben a séták és biciklitúrák telnek. Fürödni még bőven lehet a Balatonban, hőmérséklete sokáig 20 Celsius-fok felett maradhat. Napos őszökön akár október második felében is úszhatunk, ha valakit nem riaszt az addigra 14-16 fokosra hűlő, de csodálatosan tiszta Balaton-víz.

Különösen jó kiindulási pont a turistaszezon végével a Tihanyi-félsziget nyugati oldalán található Sajkod, ahová a 71-es országútról – Balatonfüred felől nézve – a harmadik tihanyi lehajtó vezet. A keskeny, repedezett aszfaltcsík mentén mély gödrök tátongnak. Lehúzódáskor jól jött a crossoverként konstruált Kona hasmagassága és az a vonása, hogy átgondoltan elrendezett akkucsomagja nem lóg túl mélyen az alváza alá, ami veszélyeztetné az autó legdrágább főegységét.

Tihanyi kiindulás

Sajkodon Zsuzsiék sem zárják be augusztus 20-ával a strandi büfét és a bekötőút mentén a nyári szezonon kívül is működik kávézó-étterem. Kirándulóknak közeli célpont az Apáti-hegyen lévő Őrtorony kilátó, ahová megéri felkaptatni. Az elragadó Sajkodi-öbölben nemcsak úszni élmény, de innen kiindulva kajakkal vagy állószörfön evezve is csoda a Balaton és a táj, akár Aszófő irányába, akár a parttal párhuzamosan, a tihanyi hajóállomás felé indultok.

Fürdeni és evezni egy idő után nemcsak a Tihany-rév és Szántód-rév közötti kompforgalom miatt tilos, de a félsziget sajátossága miatt is. A Tihanyi-félsziget összeszűkíti a Balaton medrét, a keleti és a nyugati medence eltérő víztömege eltérő sebességgel és hőfokra melegszik fel. Vízszintelmozdulások idején a kettő közötti kiegyenlítődés veszélyes áramlatokat teremt. Aligha véletlenül nevezték eleink az innen pár kilométerre lévő falut Örvényesnek.

Partot érve vagy vízre sem szállva Tihany az 1055 óta itt élő bencés szerzetesközösség apátságával, a girbegurba utcákkal, a híres Levendulással, a Belső- és a Külső-tóval, a MOME alkotótáborával és művésztelepével annak ellenére megkapó, hogy mindent bekebelező pénzemberek igyekeznek „ingatlanfejlesztésekkel”a friss elit luxustelepévé torzítani az egykori halászfalut. Azt a kistelepülést, ahol a látott hal fesztivál idézi fel az egykori gardahalászatot, idén november közepén.

Bizonyára sok olvasónk körbetekerte már a Balatont, akár kisebb adagokra bontva is. Szerintem sokan egyetértetek azzal, hogy Balatonudvari táján érdemes legyűrni a kaptatókat, mert a kerékpárútról és a mellette futó országútról is káprázatos kilátás nyílik a tóra, amiért autóval is érdemes megállni, nemcsak biciklin kifújni magunkat.

Vászoly tetszeni fog

Akár két, akár négy keréken jártok erre, Vászolyra érdemes betérni. Bringával valódi sportértéke van a 71-es úttól felfelé vezető szakasznak, a villanyautó 395 Nm-es, azonnali nyomatéközönével felfelé is alig tompul a lendület.

Ezen a technikás, keskeny, helyenként dobálós, de nagyobbrészt tisztessége minőségű útszakaszon kidomborodott a mind a négy keréknél független futómű előnye. Az olcsóbb félmerev, csatolt hosszlengőkaros megoldás helyett az elektromos Konában hátul is egymástól függetlenül tudnak be- és kirugózni a kerekek. A nagyfeszültségű akkumulátor tömege mélyre viszi az autó súlypontját, a Konával biztonságban és élvezetesen kanyaroghatunk.

Itt azonban nem kell háromjegyű tempót diktálni ahhoz, hogy öröm legyen a vezetés. A száguldozástól a beláthatatlan kanyarokból kibukkanó szembejövőkön kívül a táj szépsége is visszatart.

Még mindig van hatótáv

Megnyugtató lenézni a műszerfalra, ahol más elektromos autók végső korlátait jelentő távok és autópályás szakaszok után is megnyugtató hatótáv-tartalékokat olvashatunk le. A műszeregység jobb oldalán található kijelző korrekten ígér és higgadtan kalkulál.

Ha a 204 lóerős villanymotor pár gyorsítás erejéig szabadon repítheti a fehér aszfaltterepjárót, a hatótávolság nem esik azonnal nyugtalanító mértékben. Belföldi utakon a nagyobbik akkumulátoros Hyundai Konában nincs hatótávpara.

Ha foglalt az egyenáramú villámtöltő Balatonkenesén és sokat kéne várni, tovább mehetünk egy másikhoz, pedig errefelé nagyon kevés van belőlük. DC-ről 50 kW feletti teljesítményt képes felvenni az autó, az 50 kilowattos töltővel 75, a 100 kW-ossal 54 perces töltési időt ad meg a gyártó a műszaki adatok között.

Töltés: áram helyett olaszrizling

A jelentős tartalékok megkönnyítik az együttélést a váltóáramról csupán 7,2 kilowattos beépített töltővel. A Style csúcsmodellben viszont a fedélzeti töltőberendezés 150 ezer forintért háromfázisúra cserélhető 10,5 kilowattos töltési teljesítménnyel. Ez éppoly értékes extra, mint a hőszivattyús fűtés 350 ezer forintért, ami sajnos nincs benne az autó szériafelszereltségében.

Este a szállásunkra megérkezve még mindig 231 kilométeres hatótávot ígér az autó, ez jóval több annál, amennyire otthonunk fekszik. Nem is vesződöm a töltőkábelekkel, inkább leülök olvasni egy olaszrizling fröccsel. Ilyen szabadságot elektromos autó még sosem adott.