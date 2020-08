Csak 5-6 éve annak, hogy az elektromos autók valós hatótávja 90-150 km között mozgott, a töltőhálózat a mainak is csak a töredéke volt és zöld rendszám sem létezett. Időközben Magyarországon hatalmasat fejlődött a villanyautózás, ezrek vettek újonnan és használtan elektromos autót és a kocsik használhatósága is sokat javult.

Olvass tovább

Úti célunk Zamárdi, a Siófokkal határos, déli parti üdülőhely, ahol Halas Karcsi büféjét kerestük fel. A Mol Limóhoz beállított, 39,2 kilowattórás akkumulátorú Konák annyira újak, hogy az autó futásteljesítménye összesen 56 kilométer volt induláskor. A táv nagyjából 225 km, a műszerfalon ígért hatótáv 223 km, mert a töltöttség 79 százalékos volt. A WLTP-szerinti hatótávolság 289-305 km lenne teljesen feltöltve.

Budapest-Balaton-Budapest: kibírja töltés nélkül?

Zamárdi felé az M7-esen a velencei MOL-kutakon mindkét irányban van villanyautó-töltő és a Balaton felé többek között a székesfehérvári Shell-töltőállomáson is tölthetünk. Az északi partra tartók Balatonakarattyán is tankolhatnak áramot a benzinkúton, de töltögetéssel az akkudegradációval küzdő öreg villanyautók is eljutnak a Balatonra meg vissza, abban mi az érdekes?

Egyértelmű volt, hogy megpróbálom saját erőből megtenni az utat, bár nem tudhattam, ki járt előttem az autóval. Ha egy Gerhard Plattner veszett el az előttem vezetőben, akkor ráfaragtam, bár a takarékos vezetéshez van türelmem.

Jóllehet az autómegosztásra bevetett Konák felszereltsége nincs fedésben az árlistában található szintekkel, nagyon jól összeszedték, minek örül az ember. Az ismerkedést és a parkolást megkönnyíti a tolatókamera, kábellel használva az AndroidAutót vagy a CarPlay-t gyorsan és fájdalommentesen integrálható a telefon. A Bluetooth-kihangosítás hamar beállítható és stabilan, jó minőségben működik. Télen nagyon jól jön majd a fűthető kormánykerék és az első ülésfűtés (hátra nem kérték, pedig a Hyundainál régóta létezik).

Hatótáv: igazat ígér

Dél-Budáról indultam. Kiérve az M7-re az egyik tapasztalat az erős gördülési hang volt, ami gumiabroncsfüggő is. Mindenesetre mérsékelt háromjegyű sebességnél a nagyon csendes motor miatt a kerékzaj a fő zajforrás. Hosszabb távok megtételekor, amire a Kona Electric a kisebbik akkuval is alkalmas, jól jön az állítható deréktámasz, ami elektromosan szabályozható a vezető oldalán.

Mivel a Kona hatótáv-kijelzése dicséretesen őszinte, nem kellett nagyon spórolnom, belefért egyszer-egyszer a padlógáz. Sport üzemmódban a középső műszer átmegy erőtartalék-jelzőbe és amikor 100 százalékot ír, az állandó mágneses szinkronmotor letaglózó erővel indítja meg az autót.

Érzésre sokkal robbanékonyabb annál, amit a 9,7 másodperces 100-ra gyorsulásból gondolhattok, talán mert a 136 lóerős Kona forgatónyomatéka ugyanúgy 395 Nm, mint a 204 lóerősé. A végsebesség valójában 155, óra szerint 162 km/óra, amit az autó nagyjából 65 százalékos erőbedobással tartani tud.

Trélerdíj, matrica, töltöttség, állatok: ezért kell elolvasni az ÁSzF-et 30 elektromos Hyundai Konával bővült nemrég a Mol Limo flottája. A MOL 2018-ban követte a közösségi autómegosztó piacon a kizárólag elektromos bérautókkal működő GreenGo-t. Logisztikai okokból az autókat felvenni és letenni jelenleg is csak a Budapest belsőbb területeire korlátozódó zónában lehet, de időközben 72 órára, tehát egy bő hétvégére is elvihetők az autók. A használat idejét nem kell előre megadni. Addig ketyeg a percdíj, ameddig eléri az érvényes maximumot, ami autótól és tarifától függően 9999 és 19 999 Ft között van, a Konáé a magasabb sávokban mozog. Ha én nem a cikk kedvéért utaztam volna (és nem lett volna megoldott az autó töltése kölcsönkábellel a leadás helyszínén) a két százalékos töltéssel bezárt autóra a szolgáltató simán kiszámlázhatna egy trélerezést. Az Általános Szerződési Feltételek között szerepel ugyanis a következő: az autóhasználatot úgy kell befejezni az ajtók lezárásával, hogy a) a kocsi a zónán belül parkol b) a tank illetve a nagyfeszültségű akkumulátor töltöttsége legalább 20 százalék. Ez nem azt jelenti, hogy ha a felhasználó jelzi a gondot telefonon és a kocsi eljut a töltőig, akkor a 18 százalékkal leállított autóval is fizetheti a trélerezést, de tudjatok a 20 százalékos határról! Fűtést vagy légkondit kapcsolva, erősebben gyorsítva a kis akkus Smartokban, Volkswagenekben hamar odalesz a maradék töltöttség, pláne télen. 20 százalékos akkuszint alatt a szisztéma automatikusan kiveszi az autókat a foglalható kocsik közül. Ha már az előre sokszor nem tisztázott, de annál fontosabb részleteknél tartunk: az autókon csak Pest megyére érvényes autópálya-matrica van, a casco önrésze 100 000 Ft és érthető okokból állatot is tilos magatokkal vinni, ahogy az autókban dohányozni, enni, inni is.

13,0 kWh/100 km autópályán

Az üzemmódok közül a legtakarékosabbat a választógomb nyomva tartásával kapcsolhatjátok. Az Eco+-t aktiválva a Konában is kikapcsol a légkondicionálás, de itt egy mozdulattal újra bekapcsolható, míg például a BMW i3 a legtakarékosabb állásban ki sem írja a hűtésért vagy fűtésért küzdő vezetőnek, hogy váltson üzemmódot, ha nem csupán matatni kíván a fűtés és a szellőzés gombjaival.

Zamárdiba 115 km megtétele után érkeztem. Az induláskor 223 kilométerre saccolt hatótávból 123 lett. Az átlagos áramfogyasztás csupán 13,0 kWh/100 a fedélzeti számítógép szerint, ami autópályán, többnyire 100-120 közötti sebességgel nagyon jó érték egy magas építésű, az Ioniqnál sokkal rosszabb légellenállású autótól.

Mivel a Halas Karcsi büféje tele volt ebédidőben, megcsináltam a fotókat parton, egy szabadstrandi kifőzdében magamhoz vettem egy harcsapaprikást és elindultam visszafelé. A visszaúton sem változott érdemben a fogyasztás.

Teknősbéka-üzemmódban sem lassú

Öt százalékos töltöttségnél érkezett az üzenet a motorteljesítmény korlátozásáról és a műszeregység alján megjelent a teknősbéka. Innentől az autó nem ír ki megtehető távolságot, ami más villanyautókban is így van, de attól még rossz, ha pont a végén nem támaszkodhatunk egy körülbelüli hatótávra sem.

Az autó teknősbéka üzemben is meglepően lendületes marad, padlógáznál 77 kilowattos teljesítményt olvastam le a műszerről és még négy százalékra merített akkuval is átválthattam sport módba, hogy a vége szép legyen.

Mert a Kona EV Budapestről indulva simán megjárta a Balaton déli partját oda-vissza, pedig az akkuja nem volt teletöltve, dolgozott a légkondicionálás, az odafelé szakadó esőben ment az ablaktörlő és a végsebességét is kipróbáltam. A WLTP-mérés szerint 289-305 kilométeres gyári hatótávból nagyjából 230-310 km lehet a valóságban az időjárástól és a vezető jobb lábától függően.

Kiveszik a töltőkábelt

Mivel a bérelhető autók töltöttsége változó, a Mol Limo telefonos alkalmazásában is látható, mennyi árammal veszitek fel a Konákat. Aki sokat menne és nincs a közelében erős töltöttségű autó, készüljön fel rá, hogy az autóhoz megrendelhető, kétféle AC-töltőkábel egyike sincs benne a Mol Limo villanyautóiban.

Ezen nincs mit csodálkozni, amikor a kézfertőtlenítő, a hamutartó és néha még a fejtámla is el tud tűnni egy bérautóból. Mindenesetre tudjatok róla, hogy sem a 230 voltos töltő nem segít a bérautó váltóáramú töltésében, sem a közterületi oszlopokon használható, nagyjából 60-150 ezer Ft között beszerezhető, a Konához extraként 104 990 vagy 119 990 forintért rendelhető Type2-es töltőkábel.

Fizetős töltés, egyenáramon vagy saját kábellel

Ebből fakadóan az olajmulti Hyundai Konáit csak egyenáramú (DC) villámtöltőkön lehet feltölteni, ha nem visztek magatokkal saját AC-kábelt. Az egyenáramú töltőket leginkább arról ismeritek fel, hogy alaptartozékuk a vaskos töltőkábel. A Mobiliti telefonos alkalmazásában lehet DC-töltőkre szűrni és egyes áruházak parkolóiban, például a Decathlonnál is megtaláljátok őket.

Nagyon kevés kivétellel az áramért ugyanúgy fizetni kell, mint a MOL Plugee töltőket használva, ahol szintén csak pénzért tölthetitek a közösségi autókat. Ez ugyanúgy működik, mint a benzines modelleknél: 80 százaléknyi üzemanyag van benne az árban, aki többet megy, annak tankolnia vagy töltenie kell.

Költségek: mibe kerül mindez?

Aki autóbérléssel mozogja ki, hogy nincs saját autója és rendszeresen használ közösségi autókat, az olajvállalat szolgáltatásában jobban jár a 990 forintos havi díj befizetésével, mert ezt bőven ellentételezi a kevésbé drága autóhasználat, a 20 százalékkal alacsonyabb perc- és kilométerdíj.

Esetünkben a Konával összesen megtett 230 km-re adódik egyrészt a 15 999 forintban maximált napi bérleti díj és a díjba foglalt első 100 kilométeren felül 39 Ft kilométerenként a túlfutásra, azaz 5070 Ft. (Elektromos Volkswagen e-Upot, Smart Fortwo-t vagy Forfourt bérelve nincs kilométerdíj, annyit mész velük, amennyit az autók szerény hatótávja és töltési időigénye enged.)

Alkalmi felhasználóként, a havidíj nélkül, 19 999 Ft a napi maximális bérleti díj és a Konában 49 Ft a tarifa 100 kilométeren felül minden egyes kilométerért. Ez Zamárdiig oda-vissza 6370 Ft. Vonattal utazva két felnőttnek és két 6-14 év közötti gyermeküknek a kedvezményes jegyár a fővárosi Déli Pályaudvarról a nagyobbik állomásra Zamárdiig egy útra 7100 forint, oda-vissza 14 200 Ft. Értelemszerűen vasútállomástól vasútállomásig, plusz a kutyagolás illetve a tömegközlekedés vagy a taxi költsége.

Összességében a bérelt autó és a vonat is drága mulatság ahhoz képest, amennyibe a saját kocsival kerülne az út, ha egyébként is van autótok és csak az üzemanyagot meg az autópálya-használati sarcot vesszük. Ám ez nem ennyire egyszerű. A hazai autópark 14 éves átlagéletkora alapján a saját autó sokszor sem kényelemben, sem biztonságban nem állja a versenyt az itt bérelt új Konával. Amiben megy a légkondi, új rajta a gumi, nem csíkoz az ablaktörlő, tiszta az utastér, sok a légzsák stb.

És az autómegosztókat többnyire nem azok az emberek használják, akiknek van autójuk, hanem azok, akik valamilyen okból lemondanak a saját autóról, de időnként rá vannak szorítva a tömegközlekedésnél kényelmesebb, gyorsabb és rugalmasabb utazásra, amit egy személyautó biztosít. Akár saját, akár közösségi.