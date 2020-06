Mazda 6, Opel Astra G, Skoda Fabia, esetleg Renault Mégane kacsafenekű vásárlásán gondolkodom. Milyen motorokkal ajánlaná,és melyiket?? Illetve Németországból érdemes be hozni. Mire kell figyelnem vásárláskor??

Olvass tovább

Válaszukat köszönöm.

Szakértőnk válaszol

Kedves Tamás!

Kezdem a jó hírrel: mind a négy autó beválhat, a típusok kiválasztásával jó lovakra tett. Sajnos nem írta, melyik Fabia-generációra gondol, ezért csak feltételezem a G Astra árszintje alapján, hogy a 6Y kódjelű elsőre. A Škoda Fabia első generációjáról itt olvashat részletesen. Itt az 1,4 literes, 16 szelepes motor lenne jó megoldás, vagy ha nagy szerencséje van és éppen talál egy jót, akkor városon kívüli használatra a 2,0 literes még örömöt is ad, 7-8 liter/100 kilométeres fogyasztással. A dízelek közül az 1,4 és az 1,9 literes is jó lehet, ha nem tart a legalább 300-350 ezer km futásteljesítménytől.

A Mazda6-nál a korrózió lesz a gond, nemcsak a sárvédőíveken vagy a küszöbökön, de az alvázon is masszív rozsdásodás fenyegeti. Elsősorban olasz importból lehetne jó, mindenesetre itt kell várhatóan a legtöbb autót megnéznie, mire talál egy normális állapotút, amelynél nem takarja friss alvázvédő az aggasztó helyeket. Kollégánk használt Mazda6-járól itt olvashat.

Itt a dízeleket elkerülném, a benzinesek közül az 1,8-as vagy a 2006 utáni modellfrissítéstől gyártott, már hatfokozatú váltós 2,0i vonzó motorváltozat.

A G Astráról is írtunk már önálló használtautó-bemutatót. Alkatrészárban jó, megbízhatóságban is, de ez egy kényelmében, biztonságában más nívót képvisel, mint a Mazda6 vagy a Mégane II. Mellette szól a nagy választék és a Fabiánál tágasabb utas- és csomagtér, de nekem minden racionális előnye dacára is tegnapi autó egy Mégane vagy Mazda6 ellenfeleként.

Ha kijön a keretből 2006-os vagy ezt követő Mégane II, a modellfrissítés utáni vagy kicsivel előtte gyártott, akkor a négy közül azt választanám benzines motorral. Az 1.6-os erős és takarékos, a 2,0 literes golyóálló és az sem zabál, de itt még az 1,4-es is életképes motorváltozat. A Mazdával, a G Astrával és a Fabiával szemben kiváló a korrózióvédelme és ez elsődleges döntési szempont ebben a korban és árkategóriában. Biztonsági színvonala is jobb, mint a többié, ráadásul egy generációval későbbi fejlesztés, mint az Astra G.

Biztosan lesznek, akik szerint csak rossz lehet, mert francia, de ne foglalkozzék velük! A megnyilatkozók egy részének szakértelme fordítottan arányos hozzáértésükkel és egészen elképesztő baromságokat bírnak teljes meggyőződéssel hinteni hozzászólásként olasz és francia autókról.

A forint annyira gyenge, hogy még ilyen alacsony árkategóriájú autóknál is ötször meggondolnám, elinduljak-e értük külföldre. 350 forintos euróval nagyon gyorsan elolvad az az árelőny. A másik, hogy a külföldi használtautó-behozatal nagyon ígéretesnek tűnik, de sokat lehet veszíteni is rajta és nem való azoknak, akik nem jártasak a használt autók világában.

Csak akkor vágnék bele, ha már láttam elég autót itthon, és egyik sem volt elfogadható. Tehát ezt nem javasoljuk olyan autók esetében, amelyekből százszámra talál eladót itthon is. De ha van Önben kalandvágy, itt találja cikkeinket a témában.

Üdvözlettel, Szörényi András

Erős dízelt a szívó benzines helyett

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Szeretnék egy erős, dinamikus, jól felszerelt ferdehátú dízel autót a jelenlegi kis 1.4es opel astrám helyett. A kiszemelt VW márkából a Volkswagen Golf VI GTD illetve Golf 7 150 lóerős változata. Jókat olvastam a CRTDI motorokról, de érdekelne egy tapasztalt szerelő véleménye.

Mikre érdemes figyelni, mik az általános hibák? Hétköznapokon városban, hétvégente nagyobb távokat megyek munka miatt. A keret 3-3,5 max 4 millió forint lenne. Egy átvizsgálás is mindenképpen jó lenne, ezügyben még keresném, helyileg Budapesten.

Köszönöm, István

Szakértőnk válaszol

Kedves István!

Egy modern, főleg dízelmotoros autó vásárlásakor nem lehet “figyelni”. Komoly műszaki tapasztalat és profi műszeres diagnosztika nélkül csak levegőbe lehet lövöldözni. A VW EA189-es motorcsaládjának 2,0 CRTDI motorjai alapvetően remek, eltalált konstrukciók. A konkrét motorra jellemző típushibája nincs, viszont bármi előfordulhat, ami egy common-rail dízellel előfordulhat: porlasztóhiba, magasnyomású szivattyú, fojtószelep, részecskeszűrő, kettős tömegű lendkerék, elektromos hibák stb…

Hibaforrás, illetve kockázat lehet még a DSG váltó, amennyiben nem manuálist keres. Alapvetően remek váltók ezek, de hiba esetén drága a javítás. A hatsebességes (DQ200) a tartósabb. A 7 sebességes, száraz kuplungos (DQ250) verzióval több gond van.

Az ön által leírt használatra jó választás lehet a típus, de mindenképpen nézesse át szakemberrel vásárlás előtt!

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Honda Jazz vagy Hyundai i30?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Szerkesztőség!

Egy Mitsubishi Colt 1.3 Invite Z30 2009-es benzines/LPG-s autót hajtunk. Lassan 260.000km lesz benne, kezdjük kinőni a csomagtartóját, illetve félek, hogy az LPG miatt később nehezebben tudjuk majd eladni. Szeretnénk fiatalabb, kicsit nagyobb csomagtartójú járműre cserélni. 80%-ban városban közlekedünk. A 3. generációs Honda Jazz 1.4 (benzin) és a 2. generációs Hyundai i30 1.4 (benzin) modelleket nézegetjük, viszont nem tudunk dönteni. Ugyanabban az árkategóriában a Hyundai-ok jobban felszereltek, viszont a Jazz-ekről csupa jókat olvasunk.

Melyik modell mondható megbízhatóbbnak? Vannak esetleg olyan típushibák, amire a vételkor mindenképpen oda kell figyelnünk? Esetleges meghibásodás esetén melyiknél kell jobban a pénztárcánkba nyúlni? A két típusnál egy automataváltós használt modell nagyobb rizikó, mint egy manuális váltós? Mennyire lehet jó választás egy használt Jazz Hybrid?

Előre is köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel, János

Szakértőnk válaszol

Kedves János!

A két autó közül szervizszempontból a Honda Jazzt választanám, azért is, mert városi használatra szintén jól beválik, akárcsak a Colt. Ha hosszabb távokat tennének meg rendszeresen, akkor venném inkább az i30-at, mert kényelmesebb autó. Az i30 1,4 esetében a láncos vezérlés cseréjére érdemes felkészülni, ez 120 000 Ft körüli költség. Hosszú távon a Honda fenntartási költségeit érzem kedvezőbbnek, de mindkét autó megbízható és nyugodtan szívére bízhatja a döntést a kettő között.

Ha egy autóban a kézi vagy a duplakuplungos váltóhoz van kettős tömegű lendkerék, akkor a kuplungszett és a kettős tömegű lendkerék cseréje 300-400 ezer forintos költséggel megközelíti azt a 400-500 ezer forintot, amennyibe egy automatikus váltó felújítása kerül. Mivel itt nincs kettős tömegű lendkerék a benzinesek kézi váltójához, ezekben az autókban az automatikus sebességváltó növeli a kockázatot és megbízhatósági alapon maradnék a kézi váltóval.

A CVT-s Jazz Hybrid helyett Toyota Priust vennék, mert hibridként a Jazznek nagyon korlátozott a tudása és megtakarítási potenciálja is elhanyagolható a sima benzineshez képes. Ha megnézi a Spritmonitoron, a Jazz 1,4 átlaga 6,0 liter, a hibridé 5,4, ez tíz százalék. Ha ezzel a hajtáslánccal szeretne hibrid autót, akkor a Jazz technikáját inkább megvenném az áramvonalasabb Insight karosszériájába téve. A használt Honda Insightról itt találja A közös hajtáslánc miatt a Jazz hibridben is hasonló karbantartási feladatokra és hibalehetőségekre számíthat.

Üdvözlettel,

Szörényi András