Furcsa helyzetben van a Honda Insight a használtautó-piacon. Kora alapján a Toyota Prius III vetélytársa lehetne, de az autó tudása és ára inkább a második Prius-generáció alternatívájává teszi. Az Insight a Jazz testvérmodellje, közös padlólemezre épülnek. A modellcsalád része a City is, a lépcsőshátú Jazz. A használtautó-típusbemutatóhoz egy 2 250 000 forintra kiírt Insightot fotóztam le, amely Újpesten vár vevőre. A 177 442 kilométert futott, vonzó állapotú autót Németországból hozta be a kereskedés.

A Vezessnél fél évig futott egy Insight és ennyi idő alatt mindannyiunkat megnyert magának. Képes megszelídíteni az embert a lanyha gázadásra a műszerfalon kisarjadó és átlagos stílusban vezetve gyorsan elsorvadó fával. Megjutalmaz, ha 46-ra állított tempomattal osonsz a rakparton és elhiteti veled, hogy jó ember vagy, ha enerváltan gyorsítasz és utána egyenletesen lassan hajtasz. A mögötted feltorlódó sorban nem tartanak ugyanilyen derék embernek, de a természetnek igenis használ a hibridekben sugallt vezetési stílus.

A kemény műanyagokon látni, hogy valamin takarékoskodni kellett, de a minőségi benyomás vállalható, az Insight nem kelt szegényes benyomást

Aki nem ijed meg a hangjától, autópályán 182 kilométer/órás sebességet kitaposhat a Honda Insightból, a százra gyorsulási ideje sem elszomorító: 12,4 mp. Az autó tunyán reagál a padlógázra, először felbőg a motor, a CVT megpróbálja eltalálni a megfelelő áttételt és amikor már mindez adott, akkor kezd gyorsulni az Insight. Ennek elviselése megszokást igényel, mint mindené, ami rossz.

Amíg a nikkel metál hidrid akkuból jön a háttértámogatás, az Insight energikusan gyorsul. Az erőtlen benzines erősen rászorul villanymotor segítségére. Ha a hátsó ülések alatti akkukban nincs elég áram, a magára maradt négyhengeres csak kínlódik és bőg. Autópályára, pláne emelkedőkön, nagyon kevés az 1339 köbcentis motor az autóhoz, ilyenkor mindig azt kívántuk bárcsak az 1,5 literes Jazz motorja lenne a hibridben.

Technika

Az Insight továbbfejlesztett hibridrendszert kapott, hajtása közel sem azonos a lépcsőshátú hibrid Civicével. Részletek itt. A szinkron villanymotor az átdolgozott, 5800-as fordulaton 88 lóerős és 4500-on 121 Nm nyomatékú benzinestől balra dolgozik az orrban. Teljesítménye 10 kW (14 LE), nyomatéka 78 Nm. A rendszerteljesítmény 72 kW (98 LE), összesen 207 Nm nyomatékot képes mozgósítani az IMA-hajtás.

A zöld ECON-gomb megnyomásával négy százalékkal csökken a teljesítmény (kivéve padlógáznál) és a pillangószelep vezérlése a gyors gázadásokra elnyújtva reagál, hogy minél kisebb legyen a fogyasztás. ECON-módban erősebb az áram-visszatermelés lassításkor, kisebb teljesítménnyel fúj a ventilátor és az automatikus motorleállítással a légkondicionálás is leáll, például piros lámpánál várakozva.

A váltó fokozatmentes CVT-automata, amely tág tartományban képes variálni az áttételpárokat, ezzel is lejjebb szorítva a fordulatszámot és a fogyasztást. Gázelvételkor és fékezéskor a generátor áramot táplál vissza az akkumulátorokba, lassításkor így nem pazaroljuk hővé az egész mozgási energiát. Az Insightban a Priusszal ellentétben nincs gombnyomásra lehívható, pár kilométeres elektromos üzemmód, de képes haladni csak a villanymotorral, még ha jóval korlátozottabban is. Például 50 alatti sebességnél tempomattal tartva a sebességet. A benzines motor ilyenkor lezárt szelepekkel csökkenti a pumpálási veszteségeket, de együtt fut az elektromos motorral, ezért a hangja is hallható. A benzines motorral illetve fékezéskor és gázelvételkor termelt elektromos áramot a hátsó ülések alatti, 5,75 amperórás akkumulátor tárolja.

Fogyasztás

Ahogy Rácz Tamás írta: „A hibridautók legszeretnivalóbb tulajdonsága, a szedatív, a vezetőt egyfajta derűs éber kómába lökő mellékhatás ugyanis tökéletesen megjelenik az Insight használata során is.” Aki nem hajlandó alkalmazkodni, annak 7,5-8 litert is elfogyaszthat Budapesten az autó, aki a lassúságra szavaz, öt literrel számolhat.

Aki odafigyel az autó jelzéseire, sosem siet és a ma született bárány defenzivitásával közlekedik, városban 5-5,5 literes fogyasztást tud kihozni az autóból. A tankolási naplók adataiból kiviláglik, hogy a használt Honda Insight többletfogyasztása elhanyagolható a Priusokhoz és az Auris HSD-hez képest, csupán 2-4 deciliterről van szó 100 kilométeren. A Toyota teljes hibridjeinek fejlettsége abban domborodik ki, hogy jóval erősebb hajtáslánccal tudnak még egy kicsit takarékosabbak lenni.

Használt japán hibridautók közúti átlagfogyasztása

Honda Civic Hybrid, 2006-tól: 5,72 l/100 km

Honda Insight (2. generáció): 5,40 l/100 km. A Vezess tesztjén, 6000 km után: 5,3 l/100 km

Honda Jazz Hybrid: 5,36 l/100 km

Toyota Auris HSD (1. generáció): 5,22 l/100 km

Toyota Prius II: 5,21 l/100 km

Toyota Prius III: 5,01 l/100 km

Forrás: Spritmonitor.de

Hibridakkumulátor: nem időzített bomba

Míg a Honda Insightra három év/100 000 kilométer volt az általános garancia, az IMA-akkumulátorra öt év/100 000 km a 2011-es autóktól. Garanciális autókat csak az utolsó két évjáratból van esély találni, jellemzően 2,5-3 millió forint körüli áron. Sajnos a Honda importőre csak a 2010-es Insightok hibridrendszerére vállalt 8 év/160 000 kilométeres garanciát, utána ezt csúnyán visszavágta a Jazz Hybrid és a CR-Z öt évére illetve 100 000 kilométerére.

Több szakembert megkerestem az ügyben és nagyon úgy tűnik, hogy ami baja a Honda-féle félhibrid hajtásrendszernek lenni tudott, az kijött a Civic Hybrid első két nemzedékében, a hazánkban csak szürkeimportban érkező első és a tesztünkben a kettes Priust – sokkal alacsonyabb árával – legyőző második generációban.

Mire az IMA (Integrated Motor Assist, beépített motorsegéd) az Insightba és a Jazz Hybridbe átkerült, addigra kinőtte eleve nem sok gyermekbetegségét, így nem kell akkucserétől rettegni az itthon futó hibrid Hondákban. Ha mégis úgy alakul, a nikkel fémhidrid telep költsége nem a használt Honda Insightok árával vetekszik.

Maga az akkumulátor az importőr adatai szerint bruttó 740 000 forintba kerül, cseréjének normaideje 2,6 óra, tehát erősen felfelé kerekítve az összköltség 800 000 forint. Ez nagyon fájó kiadás lehet, de nem az a milliós tétel, amitől a használt hibridek kapcsán sokan rettegnek. Ugyanez igaz a Toyota Prius II generációjára is, de a lényeg, hogy a megfelelő töltésvezérléssel, az élettartam szempontjából ideális tartományban ingadozó töltöttséggel az NiMH (nikkel fémhidrid) akkumulátoroktól nem kell reszketni a használt japán hibridekben.

A márkaszervizekben elérhető az akkumulátortesztelés, mindössze 13 000 forintért. A vizsgálat a telep aktuális állapotát méri, arra senki nem tud garanciát adni, hogy mit hoz a jövő. Az akkumulátor itt is szétszedhető, mint a Priusokban és a Honda álláspontja is ugyanaz, mint a Toyotáé: csak egyben cserélhető a hibrid akkumulátor. Ez persze nem zárja, ki, hogy kialakuljon a háttéripar a cellák cseréjére, de erre itthon elenyésző mennyiségben lehet csak igény, mert a használt Honda Insightban tényleg nem időzített bomba a hibridrendszer akkumulátora.

Aki olvasta a használt Opel Amperáról szóló első és második cikkünket, okkal kérdezheti, hogy itt is van-e külön hűtőköre a nagyfeszültségű akkumulátornak? Nincs, a használt Honda Insight telepét egyszerűen levegővel temperálja a vezérlés.

Hibalehetőségek, szervizmunkák

Mindig megnyugtató érzés, amikor egy munkafelvevő, autószerelő vagy szervizvezető, akivel az adott típusról beszélek, nem vágja fejből az egyes munkák alkatrészárat és munkadíját. Ez arra utal, hogy nem minden napjuk az adott típus javításával telik. Az Insight esetében nemcsak ritkasága, de megbízhatósága miatt is sokat kellett keresni az adatokat. Az Insight használtan is hozza a Hondáktól megszokott és elvárt minőséget.

A CVT-váltótól sem kell rettegni, de tartósságának előfeltétele az olajcsere elvégzése 40 000 kilométerenként. Ez elég sűrű periódus és kizárólag gyári váltóolajat szabad használni a kocsihoz. A motorolajról megoszlanak a vélemények, de a Hondáknál nem szabad spórolni a gyári folyadékokon, ami a kormányszervoolajtól a CVT kenőanyagáig.

A motor a Jazzből és a korai ufó-Civicből ismert 1,3-as benzines. A szelepeket vezérlő lánccal gyakorlatilag soha nincs gond ebben a rendkívül tartós és a négyhengeres benzines Hondák nimbuszához méltó motorban. A hengerenként két gyújtógyertyás és két trafós motorban a gyertyacsere jelentős kiadás, mert irídiumelektródás gyertya való bele. Akárcsak más benzines autókban, itt sem jó döntés spórolni a gyári gyertyán.

Egészen ritkán fordul elő a gyújtótrafók meghibásodása. Az első és a hátsó gyújtótekercs ára 43 200 illetve 48 000 forint márkaszervizben és nem kell attól tartani, hogy egyszerre cserélnéd mind a négy+négyet.

A Hondának van saját, Green márkanevű olaja a hibridautókhoz. Aki nem a gyári olajban hisz, 0W20-ast vegyen, mert a sok újraindítás miatt ez a viszkozitás passzol a városi forgalomhoz. A Priusok benzines motorjának rosszat tesz az 5W30-s kenőanyag, amire az Insight kevésbé érzékeny. Az üzemanyagszűrő a tankban van, egy nagy szűrőt képzeljetek el, amelynek cseréje 32 000 forintba kerül tokkal-vonóval és 120 ezer kilométerenként írja elő a gyár.

Egy használt Honda Insight nem produkál drága kormányműhibákat, olajfolyást és a kormányrásegítés sem gyenge pont. A futóműben idővel itt is legyőzik a magyar utak a függőleges stabilizátorkart, a lengőkarok tartósak. A hátsó híd szilentjével, szemben az ufó Civic-kel, nem szokott gond lenni. A hab a tortán, hogy az autó egyáltalán nem hajlamos rozsdásodni, ez az egyik előnye a II-es Priushoz képest.

Nagyon fontos ellenőrizni az alvázszám alapján egy márkaszervizben, hogy az autó átesett-e a Takata-légzsák gyújtópatronjának cseréjén. Különben a légzsák nyitásakor berobbanhat pár fémszilánk a nyaki verőeredbe.

Karbantartási munkák árai

Művelet Esedékesség Költség Éves szerviz (átvizsgálás + olaj-, olajszűrő-, légszűrő- és pollenszűrőcsere 20 000 km 67 000 Ft CVT-váltó olajcsere 40 000 km 38 000 Ft Fékfolyadékcsere 3 évente 11 000 Ft Üzemanyagszűrő-csere 120 000 km 32 000 Ft Gyújtógyertyacsere (2×4 db) Gyújtógyertyacsere (2×4 db) 68 000 Ft Szelepállítás 100 000 km 40 000 Ft Hibridakkumulátor ellenőrzése Vásárlás előtt 13 000 Ft

Bruttó árak, alkatrésszel és munkadíjakkal. Forrás: saját gyűjtés fővárosi márkaszervizben

Használt Honda Insight-árak

Igen szerény itthon a használt Honda Insight-választék, a Használtautón 20 darab sincs belőle eladó . Ezek nagy része frissen behozott autó, többségük Németországból érkezett és az első hazai forgalomba helyezésre vár. Valahol 1,8-2 millió forintnál kezdenek felbukkanni a legolcsóbb példányok. A hirdetésekben közölt futásteljesítmény jóval csekélyebb a Toyota Prius II generációjában megszokottnál, 300-350 ezres autók helyett 230 ezer kilométert mutat az óra a legtöbb kilométerrel meghirdetett autóban, az autók nagyságrendileg 120-150 000 kilométert futottak.

Az emberek (még?) nem fedezték fel a takarékos és praktikus Hondát, amit az arányok is jeleznek. Második generációs Toyota Priusból közel 80 darabot hirdetnek tulajdonosaik. Aki használt Priusban gondolkodik, nézze meg a Honda Insightot is, amelyből azonos áron a Toyota hibridjénél kevésbé fejlett, de fiatalabb és sokkal kevesebbet futott autót kap használtan.

Alkatrészárak

Gyújtótrafó: 27 600 Ft (Delphi)

Gyújtógyertya, irídiumelektródás: 9400 Ft (NGK, Denso)

Első féktárcsa: 7700-15 800 Ft

Első fékbetét (pár): 8900-19 900 Ft

Hátsó féktárcsa: 9900-12 600 Ft

Hátsó fékbetét (pár): 6300-18 300 Ft

Első alsó lengőkar: 16 700-31 500 Ft

Első kerékagycsapágy: 8700-17 100 Ft

Vízszivattyú: 10 200 Ft

Pollenszűrő: 2200-6600 Ft

Utángyártott alkatrészek árai 2011-es évjáratú használt Honda Insight Hybrid esetében. Forrás: saját gyűjtés webáruházból