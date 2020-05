Tekintve, hogy az európai flottafogyasztás-csökkentési előírások az elektromos autók szén-dioxid-kibocsátását nullának hazudják, az eladott autóik CO2-átlagát csökkenteni kívánó autógyártók impozánsan bővítik kínálatukat a konnektorról tölthető akkus hibridek mellett tisztán elektromos autókkal is.

Olvass tovább

Nehéz helyzetben a Nissan

Egyelőre az új támogatási rendszer vesztese a Nissan, épp az a márka, amely nemcsak villanyautók kifejlesztésébe invesztált, de töltőhálózat kiépítésére is áldozott a CHAdeMO-csatlakozós villámtöltőkkel.

Egyelőre a Nissan importőre az európai központtal tárgyal a LEAF áráról. A kisebbik akkuval, Acenta felszereltséggel 12 290 000 forintról induló autóra jelenleg nincs is akció. Ráadásul ez az alapverzió váltóáramról mindössze 3,6 kilowattal tölthető. A közterületi AC-töltőkön, áruházak parkolójában vagy az otthon kiépített falitöltőn majdnem kétszer ilyen gyorsan, 6,6 kilowattal töltő verzió 12 490 000 forintba kerül és ez az 1,3-1,5 millió Ft nem az a nagyságrend, amit csak úgy el tudna engedni egy márka.

Egyelőre a Nissan a taxisoknak fenntartott, kétmilliárd Ft keretösszegű támogatásra koncentrál, ahol a kocsi beszerzési árának 55 százaléka lehet a támogatott összeg. Ha a taxisok rokonszenvindexe alacsony volna a nyájas olvasóban és szúrná a szemét a félár alatt megvehető gépkocsi, a lépés értelmét is látni érdemes. A taxik évente akár 60-70 ezer kilométert futnak, nagyrészt lakott területen, így elektromos hajtással ezekkel lehet a legtöbb kipufogógáztól és zajtól megkímélni a támogatást álló adófizetőket.

Mivel az akár 8 üléssel is megvehető Mercedes EQV-nek még nincs nyilvános hazai ára és a PSA-Opel kisbuszból csak év végén jön meg az elektromos, a jelenlegi egyetlen hétszemélyes elektromos személyautó a Nissan Evalia e-NV200. A 11 millión felüli elektromos kisbusz félmillió forinttal támogatható, ehhez társulhat három vagy több gyermeket nevelőknek a 2,5 milliós nagycsaládos szubvenció.

Lép a Honda és a Mazda

Idén azok a japán autógyártók is lépnek, amelyek csaka Nissan vagy a Mitsubishi után egy évtizeddel mutatnak csak be modern kori elektromos autót. A hátsókerék-hajtású, farmotoros Honda e-t már vezettük, a Mazda MX-30-ba még csak beleülni sikerült. A Honda és a Mazda más irányt választott, mint a hatótávolság növelésére fogadó márkák, ők a MINI Cooper S E-hez hasonlóan kis hatótávolságú elektromos autóval jelentkeznek. A Honda a WLTP-norma szerint 220, a Mazda 200 km megtételére képes két töltés között.

A Mazda felmérte az európai átlagos napi futásteljesítményt és 48 kilométer jött ki nekik. Ezt heti két töltéssel kiszolgálja az autó, de aki csak városban mozog, amire ez az autó készült, sokszor még 150-200 kilométernél is kevesebbet autózik hetente.

Elsősorban Mazdát gyártunk és csak másodsorban elektromos autót – állítja a gyártó, ami itt azt jelenti, hogy az autó tervezésekor a vezetés öröme is szempont volt. Ősszel meglátjuk az eredményt, mert szeptember közepén kezdődhet az autó értékesítése.

Jellegzetessége a pickupokból vagy az RX-8-ból ismert, egymással szembenyíló első és hátsó ajtó lesz, aminek néhány előnyét és számos hátrányát itt részleteztük. A 10 990 900 forinttól kapható MX-30 négy embernek is kényelemes utastérrel és a kisautókénál használhatóbb csomagtérrel igyekszik ellentételezni csekély hatótávját. A cél az, hogy a nagyvárosok agglomerációjából ingázó emberek komfort és biztonságérzet iránti igényét is kielégítse, ezért nem kisautónak született.

Sajnos a Mazda az előzetes adatok szerint mindössze 50 kilowattos egyenáramú gyorstöltést tesz majd lehetővé, ráadásul CHAdeMO-szabványú csatlakozóval, nem az Európában nyerésre álló és az új telepítésű töltőkön sokkal gyorsabban terjedő CCS-sel. A Corsa e 200 ezres felárért 11 kilowattjával szemben a 6,6 kilowattos váltóáramú töltés sem az a tempó, amit egy 2020-ban piacra lépő Mazdától várunk.

A Honda e jó példa arra, hogyan lehet megkönnyíteni a tulajdonosok életét, ha már a kisebb hatótávolságú villanyautó mellett döntenek. A váltóáramú töltés felső határa itt is alig több, 7,4 kW, de az egyenáramú villámtöltés csúcsteljesítménye 100 kW és a kombinált CCS-csatlakozóval működik. A 100 kilowattos érték elérése és megközelítése a töltés során fejlett akkutemperálást (többnyire hűtést, télen fűtést) feltételez, akárcsak az átmenetileg szintén 100 kilowattal tölteni képes Peugeot e 208-ban és az e 2008-ban.

Esély a Smartnak

Eddig csak vegetált itthon a Smart, de a 2,5 millió forintos támogatás helyzetbe hozhatja az elektromos hajtásra áttérő márka két autóját, a kétszemélyes villany Fortwo-t és a négyüléses elektromos Forfourt. Mivel az ártámogatás a június 15-tel induló rendszerrel elérheti a kocsi árának 50 százalékát, a teljes összeg kihasználható, ami a korábbi pályázati rendszerben (max. 1,5 millió Ft és az autó árának legfeljebb 20 százaléka) nem lett volna lehetséges.

Ez ötmillió Ft alatti belépőárat jelent a Smartokra, amit azonban a szükséges extrák még növelnek. Készleten lévő autókat a cikk írásakor 6,4-6,8 millió forintos vételáron hirdetnek márkakereskedések, már az új támogatási rendszerben. Nagyjából 6,5-7 milliós vételárakra számíthattok 22 kilowattos fedélzeti töltővel, 230 voltos, háztartási töltőkábellel valamint az áramtartalékokat kímélő ülésfűtéssel és tempomattal.

Mivel tavaly év végén elkelt az összes Magyarországnak szánt Škoda Citigo iV, így idén gyakorlatilag nem kapható és jelenleg nem rendelhető testvérmodellje, az elektromos VW Up sem. Távollétükben a Smart kínálja a legalacsonyabb árú elektromos autókat itthon. Viszont a 17,6 kWh kapacitású akkukból fakadó, csupán 133 illetve 119 km hatótáv kevéssé versenyképes más kisautókkal. Ár/hatótáv arányban a Smartok nem jók, de a farmotoros, hátul hajtó modellpár érdekes színfolt és nagyon fordulékony, kezes városi autó.

A 3495 mm-es Forfour értéke a Renault-tól örökölt töltő, amely itt felárért (a Zoéban szériában) képes 22 kilowattal tölteni AC-oszlopon. Ez igazi szuperképesség, mert más, sokkal drágább elektromos autók is jellemzően 6,6-7,2, jobb esetben is csak 11 kW-tal képesek magukba fogadni a váltóáramot. Így a Zoé mellett a Smartokkal használható ki legjobban a 22 kilowattos AC-töltők gyorsasága, ezekkel lehet csökkenteni a töltési időt pl. a váltóáramú Mobiliti-töltőpontokon vagy a Lidl-áruházak parkolójában.

11 milliós határ: melyik ár számít?

Egyelőre az autókereskedelmi szakma megkérdezett résztvevői tanácstalanok abban, pontosan hogyan is kell értelmezni a támogatásra tett ígéretet. A részletek tisztázódásáig a bruttó ügyfélárból indul ki a többség, ami nem a listaárat, hanem a konkrét autó valós, többnyire akciós árát jelenti, a megrendelt extrákkal együtt. Június 15-ével, amikor a program elindul és újra lehet pályázni az adózók támogatásáért, bizonyára többet tudunk majd.

Mivel a 11-15 milliós autók megvásárlása csak félmillió forinttal támogatható, ez a kétmilliós különbség serkentheti a kreativitást ebben az ársávban. Az valószínűtlennek tűnik, hogy a 13,6 milliós autó a számlán úgy kerüljön 10 999 000 forintba, hogy az ügyfél vesz mellé mondjuk egy szervizcsomagot 2,6 millióért a kerekek felfújására.

Nehéz ügy volna papíron a beszerzési ár alatt eladni valamit illetve ezt a furfangot a gyár és az importőr illetve a vezérképviselet és a márkakereskedés elszámolásába integrálni. De kíváncsi vagyok, mit szül a magyar találékonyság, lesz-e módja és ha igen, mi lesz a lelemény a teljes támogatáshoz való hozzáféréshez a 11 milliónál többe kerülő autókkal.

Alább egy összefoglalást találtok az itthon kapható elektromos autók zöméről, amely a villanyautók két fő vonását, hatótávolságukat és árukat állítja arányba. A hányados azt mutatja meg, hogy árához képest milyen messzire jut egy elektromos autó. Az összehasonlíthatóság kedvéért mindig az adott alaptípus listaárát (nem az esetleg támogatott, akciós stb. árát) osztottuk el a WLTP-mérés szerint megtehető kilométerek számával. Az összegek alapján bárki pillanatok alatt kiszámolhatja, hogy az őt érdeklő autó támogatott árával mennyi lenne az annyi.

Olcsóbban, messzebbre – Mennyibe kerül egy km hatótávolság?*

Név Akkukapacitás Listaár Hatótáv 1 km hatótáv ára Škoda Citigo iV** 36,8 kWh 6 549 390 Ft 260 km 25 190 Ft/km Renault Zoé R110 52 kWh 10 899 000 Ft 395 km 27 590 Ft/km Kia e-Niro 64 kWh 13 049 000 Ft 455 km 28 678 Ft/km Hyundai Kona Electric 64 kWh 12 999 000 Ft 449 km 28 951 Ft/km Volkswagen ID.3*** 45 kWh kb. 10 950 000 Ft 330 km 33 182 Ft/km Opel Corsa-e 50 kWh 11 400 000 Ft 337 km 33 828 Ft/km Peugeot e208 50 kWh 11 865 000 Ft 340 km 34 897 Ft/km Hyundai Ioniq 38,3 kWh 10 999 000 Ft 311 km 35 367 Ft/km Hyundai Kona Electric 39,2 kWh 10 999 000 Ft 289 km 38 059 Ft/km

Nissan LEAF 62 kWh 15 190 00 Ft 385 km 39 454 Ft/km Peugeot e2008 50 kWh 12 720 000 Ft 320 km 39 750 Ft/km Kia e-Niro 39,2 kWh 11 499 000 Ft 289 km 39 789 Ft/km DS3 Crossback E-Tense 50 kWh 12 490 000 Ft 320 km 40 281 Ft/km Nissan LEAF 40 kWh 12 290 000 Ft 270 km 45 519 Ft/km BMW i3 42,2 kWh 13 108 998 Ft 260 km 50 419 Ft/km Honda e 35 kWh 11 099 000 Ft 220 km 50 450 Ft/km Volkswagen e-Golf 35,8 kWh 12 119 610 Ft 231 km 52 466 Ft/km Smart EQ Fortwo 17,6 kWh 7 250 430 Ft 133 km 54 514 Ft/km Mazda MX-30 35,5 kWh 10 990 900 Ft 200 km 54 955 Ft/km

Mercedes-Benz EQC 400 80 kWh 26 370 280 Ft 411 km 64 161 Ft/km Jaguar I-Pace 90 kWh 30 190 000 Ft 470 km 64 234 Ft/km Smart EQ Forfour 17,6 kWh 7 440 930 119 km 65 529 Ft/km Audi E-tron 55 quattro 95 kWh 31 526 480 Ft 433 km 72 809 Ft/km Audi E-tron 50 quattro 95 kWh 26 817 332 Ft 333 km 80 533 Ft/km

*Listaárak! Sikeres pályázat esetén és a 3 milliárd forintos (nem taxis) keret kimerüléséig a 11 millió Ft alatti vételárú autók árából levonható 2,5 millió Ft támogatás, 15 millió forintig 500 ezer Ft. Kövéren szedve a jelenlegi vagy közeljövőben várható listaáruk alapján a 2,5 milliós támogatásra biztosan jogosult autók. A számítás alapja a WLTP-ciklusban mért vegyes fogyasztás

**2020-ban már nem kapható, elkelt a teljes hazai kvóta

***Ősztől lesz kapható, becsült ár