De milyen intézkedéseket lehet hozni egy autógyárban, hogy biztonságosan indulhassanak újra a gyártósorok? Hogy meglegyen az ajánlott távolság, és minimális legyen mindenféle kontaktus a dolgozók között? Jóval könnyebb feladat ez egy olyan gyárrészlegben, ahol csak robotok dolgoznak. De nem lehet minden munkafolyamatot gépesíteni, az összeszereléshez például kell az emberi kéz, egyes munkaállomásokon pedig többen is dolgoznak az autó körüli, a hatékonyság miatt jellemzően szűkre szabott munkaterületen

A koronavírus megjelenésével és az autóvásárlók begubózásával együtt járt, hogy az autógyárak is behúzták a féket. Részben az autók iránti kereslet hirtelen visszaesése, részben pedig a dolgozók egészségének megőrzése érdekében álltak le világszerte a gyártósorok. Azonban ez nem maradhat így örökre, és szerencsére egyre több helyen kezd szép lassan minden visszaállni a normális kerékvágásba, így előbb utóbb az autógyártás is újra beindulhat. Megnéztük, mi a helyzet az itthoni autógyárakkal, amelyek közül van, ami már újra termel, míg mások még csak tervezik a munka beindítását. Persze megváltozott munkakörülmények mellett.

Audi – Győr

Az Audi Hungaria aránylag gyorsan, már április 10-én újraindította a termelést a hathengeres benzinmotorok gyártásával, amelyhez az elmúlt hetekben csatlakozott egy további hathengeres és egy négyhengeres motorgyártó sor is. A szerszámgyár már csaknem teljes kapacitással gyártja a szerszámokat, készülékeket valamint az exkluzív karosszériaelemeket. A műszaki fejlesztés területén is visszaállt a megszokott munkarend. Április 27-én pedig már a járműgyártás is elindult, beindult a présüzemben, a karosszériaüzem, a lakkozó és a járműszerelde is.

Első lépésként egy műszakban 2.000 munkatárs kezdte meg a munkát. A járműszereldében műszakonként jelenleg 250 autót gyártanak, a Q3, Q3 Sportback, az A3 Cabriolet, valamint a TT Coupé és TT Roadster gyártását a következő hetekben fokozatosan futtatják fel.

A hatóságok iránymutatása alapján már hetekkel ezelőtt átalakították a munkahelyeket, a fő szempont a másfél méteres távolság megtartása, illetve a személyes kontaktusok minimalizálása volt. Ahol nem megoldható a távolságtartás, ott munkaszervezési intézkedésekkel, extra védőfelszereléssel, maszkkal, vagy éppen extra plexilapokkal óvják a dolgozókat. Az Audinál még egy rövidfilmet is készítettek, amiben szépen látszanak az egészségügyi óvintézkedések:

Az irodai területeken a létszámot korlátozzák, és a héten fokozatosan újranyitnak az éttermek is, de az előírásoknak megfelelően csak elvitelre, helyben fogyasztani még nem lehet. Biztonságosabbá tették a munkába járást is, a szerződéses buszok számát duplájára emelték, a járműveket pedig fertőtlenítik. Az újraindítás előtt mindenkit elláttak tájékoztató füzettel, illetve oktatáson is részt kellett venniük s dolgozóknak, ahol az óvintézkedésekkel ismerkedhettek meg.

Mercedes-Benz – Kecskemét

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a kecskeméti gyár újraindulása előtt a dolgozóknak kiküldött tájékoztató füzetben hívta fel a figyelmet a bevezetett új szabályokra, a védőmaszk helyes használatára és azok tisztításával kapcsolatban is adnak tanácsokat, de felhívják a figyelmet a helyes kézmosásra is. A dolgozók fejenként öt darab mosható textilmaszkot kapnak a tájékoztató mellé, így már azt viselve mehettek be a munkahelyükre.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban a koronavírus-világjárvány okozta több hetes szünet után a április 28-tól fokozatosan újraindult a termelés. Először egyműszakos, később pedig kétműszakos munkarendben történik majd a munkavégzés. Nemcsak a több mint 4400 munkavállalót foglalkoztató gyárban, de a munkába és a hazafelé vezető úton is új szabályok lépnek életbe. Sűrítették a gyárhoz közlekedő buszjáratokat, hogy ott is tartható legyen a 1,5 méteres távolság, illetve a nemrég elkészült, a gyár és a városközpont között húzódó kerékpárút használatát is ajánlják a dolgozóknak.

A gyártósoron a maszk, védőszemüveg, plexi védőmaszk garantálja a biztonságot és minden munkaállomást, illetve munkaeszközt az ott dolgozónak kell tisztítania, mielőtt megkezdi a munkát, de ugyanez a protokoll az irodai munkahelyeken is. Már akinek be kell mennie a gyárba és nem tudja otthonról elvégezni a feladatát.

Opel – Szentgotthárd

Ugyan a szentgotthárdi Opel gyárban még nem kezdődött meg a termelés, de a szükséges lépéseket itt is megtették, elméletben már csak a központ zöld jelzésére várnak, aminek ideje egyelőre még bizonytalan. Ez többek között attól is függ, hogy az autók iránti kereslet mikor kezd újra visszatérni. De a lényeg, hogy a gyárban megtettek mindent, innen nem rajtuk múlik, mikor indulhatnak újra.

Az Opel gyár dolgozóinak a leállás alatt otthoni testhőmérséklet méréssel is kell foglalkozniuk és az eredményt fel is kell jegyezniük. Ha beindul a termelés, ezzel tudják igazolni, hogy nem jelentenek veszélyt a kollégákra. A gyakoribb takarítás, maszkok viselése, a műszakok időben eltolása és a távolságtartás, fertőtlenítőszerek használata itt is része a védekezésnek ugyanúgy, mint a beérkezett alkatrészek hosszabb ideig tartó “pihentetése” vagy az érintések számának csökkentése miatt nyitva hagyott – nem tűzgátló funkciójú – ajtók melletti munkavégzés.

Suzuki -Esztergom

Az esztergomi Suzuki gyár április 29-i újraindulása előtt a vállalat átszervezte működési folyamatait a megfelelő távolságtartás, valamint a különleges egészségügyi helyzethez igazodó higiénia megfelelő biztosítása érdekében. A gyár területén a beléptetés szigorú szabályok mentén történik, a munkavállalók egy felfestett, kijelölt útvonalon, csak egymástól másfél méteres távolságra léphetnek be a gyár területére, emellett extra beléptetési pontokat is meghatároztak.

Munka közben a 1,5 méteres távolság itt is fontos, és kötelező a maszk, opcionális a gumikesztyű használata. Ahol lehetett, ott a munkaállomások távolabb kerültek egymástól, ahol nem, ott arcvédő pajzsot, illetve elválasztófalakat használnak.

A Suzuki gyárba is több busz viszi a dolgozókat, mint eddig, szellősebb utastérrel, gyakoribb takarítással, fertőtlenítéssel.

Esztergomban az üzemi étkezde és a büfé zárva tart, azonban a vállalat saját költségére előre csomagolt hideg étkezést biztosít a munkatársaknak. A gyárba partnerek, látogatók egyáltalán nem léphetnek be és üzleti utak sincsenek mostanában.