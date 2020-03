Olvass tovább

A magyar vásárlók által évek óta legnagyobb darabszámban vásárolt Vitara árváltozásán szépen látszik a folyamat.

2019. március 2020. március 2020. áprilistól Suzuki Vitara alapár (forint) 5 500 000 5 990 000 6 140 000

Az adott időpontban megvásárolható legolcsóbb Vitarák árai szerepelnek a táblázatban, amelyeknek a műszaki tartalma változott ebben az időszakban, de erről majd később. A csúcsfelszereltségű változat induló ára egyébként április 1-től, azaz két múlva már 7 960 000 millió forint lesz, emésztgessük ezt, nyolcmillió! Ne felejtsük, hogy Magyarország legnépszerűbb autójáról beszélünk, amelynek soha nem járt még ilyen magasságban az ára, se az alapváltozaté, se a legkomolyabbé. Azt is rögtön hozzá kell tennünk, hogy a Suzuki modelljeit sok éve egy ún. „kedvezményes” ártól kínálják központilag, amely tavaly márciusban is alacsonyabb volt 5,5 milliónál, és idén tavasszal is jóval a 6,14 milliós hivatalos listaár alatt lesz.

Az ország második legnépszerűbb modelljét is a japán márka szalonjaiból viszik haza honfitársaink, az SX4 S-Cross induló ára is hasonló mértékben emelkedett ebben az időszakban.

2019. március 2020. március 2020. áprilistól Suzuki SX4 S-Cross alapár (forint) 5 760 000 6 090 000 6 190 000

„Valószínű, hogy minden márka emelni fog az év során, akár több alkalommal” – ezt már Vérten Sándor nyilatkozta lapunknak. Az öt márkát forgalmazó Porsche Hungária kommunikációs igazgatója „5-10 százalék körülire” várja a piac egészét nézve az áremelkedés éves mértékét, aminek „az elmúlt két hónapban is láttuk már a jelét”.

Azok után lesznek náluk újabb árváltozások, hogy például a népszerű Škoda márkájuknál tavaly júniusban és októberben is emeltek árat. Modellenként eltérő, 2,7 és 8,5 százalék közötti mértékben, de minden autójukat érintette a drágulás.

Látványosan változott a Porsche Hungária két legnépszerűbb modelljének alapára is az elmúlt egy esztendőben, amiben egyértelműen benne van mindkettőnél a generációváltás is. A Škoda Octaviából és a Volkswagen Golfból is modernebb és jobban felszerelt utódok rendelhetők ma, mint egy éve. Ennek ellenére az alábbi táblázatok egészen brutális árnövekedést mutatnak.

Kezdjük az Octaviával, amelyből 2019 tavaszán az 1.0 TSI Limuzin volt az alap Active kivitelben. Ezt már nem forgalmazzák, jelenleg a legolcsóbb változat megújult kasznival, és az 1.5 TSI-vel (150 lóerő) kapható, Ambition felszereltséggel.

2019. március 2020. március 2020. ősz Škoda Octavia alapár (forint) 6 374 680 7 923 440 ???

Kérdőjeleket tettünk az őszi árhoz, a legtöbb általunk megkérdezett importőr szeptember környékére prognosztizál egy újabb, a piac nagy részét érintő áremelkedést.

Jöjjön most a Golf, amelyből a tavalyi ár szintén az ezres TSI-re vonatkozik, ez már nem rendelhető, ráadásul Trendline felszereltséggel lehetett ennyiért hazavinni. A mostani ár az immár VIII. generációé, egyötös, benzines motorral (130 lóerő), természetesen kézi váltóval, Life felszereltséggel, ez az alap jelenleg.

2019. március 2020. március 2020. ősz VW Golf alapár (forint) 5 925 100 7 589 430 ???

Ezt is muszáj kihangsúlyozni: az Octavia alapára sem járt még soha nyolcmilliónál, ahogyan a Golf alapára sem hét és félmillió felett.

Négyszer volt áremelés az elmúlt egy évben az Audi különféle modelljeinél. 2019 márciusának végén az A3-tól a Q7-ig sok autójuk árát növelték 1-3 százalékkal, áprilisban csak az A4-nél volt 4 százalékos változás, június közepétől az e-tron lett drágább 1,3 százalékkal, míg idén február 6-án az A6 ára emelkedett 1,4 százalékkal.

Ha már német és prémium, a Mercedes is folyamatosan újabb és újabb összegeket írt ki a különféle modelljeire a mögöttünk álló egy évben. „Havonta történtek áremelések. Általánosítást nem tudunk tenni, mivel modellenként változott az, hogy emeltünk-e, illetve a mértéke sem volt azonos vagy általánosítható. A fentiek alól kivételt képezett az október hónap, amikor egy általánosabb érvényű áremelést érvényesítettünk (…), ám csak olyan modellek esetében, melyeknél azt megelőzően nem volt áremelés” – mondta a Vezessnek Horváth Bence, a márka pr mendzsere. A jövőre nézve „modellenként vizsgálják az aktuális piaci állapotot”.

Konkrét számokat mondott a piacról lapunknak Vihari Balázs, a Renault és Dacia márkák forgalmazójának kommunikációs vezetője. „Tavaly szeptemberben mindenki emelt, és idén év elején is egy olyan 3-5 százalékot. Az év első felében 5-10 százalékot prognosztizálunk átlagosan.”

A Clio és a Duster modelljük régóta különösen kedvelt idehaza, a cikkünkben említett autókhoz hasonlóan ezek ára is változott, és sanszos, hogy a piac egészére nehezedő nyomás újabb áremelést hoz előbb-utóbb náluk is. Vihari szerint a francia kisautónál „figyelembe kell venni a Generation verzió paletta szűkülését, mert a látható ár többet nőtt amiatt, hogy eltűnt a kezdő verzió és csak jól felszereltet kínálunk most”. Plusz generációváltás is volt, a kifutó elődöt tavaly ilyenkor az alábbi táblázatban szereplő hivatalos alapár helyett valójában 2,95 millióért lehetett hazavinni.

2019. március 2020. március 2020. ősz Renault Clio alapár (forint) 3 149 000 3 499 000 ??? Dacia Duster alapár (forint) 3 099 000 3 299 000 ???

„A jövőbeni árazási stratégiánk nem publikus” – közölte Györke Orsolya a Ford importőrének képviselőjeként, azt viszont elismerte, hogy náluk is voltak áremelések a közelmúltban. Ha megnézzük az egyik húzómodelljüket, nem is kevés, ráadásul úgy, hogy a Focusnál nem volt generációváltás tavaly tavasz óta. Ha visszatekintünk korábbra, a kifutó harmadik generációt az 1.6-os motorral pár éve még 4,2 millió forintért kínálták egyes kereskedők, ezzel szemben most az 1.0 Ecoboosttal ez a helyzet.

2019. március 2020. március 2020. ősz Ford Focus alapár (forint) 6 185 000 6 565 000 ???

Milyen okok miatt emelkednek ennyire az árak?

Három fő oka van, ebből kettő szorosan összefügg egymással, és iparág-specifikus. Az első egyértelműen a gyenge forint, amelyik az árak emelésére kényszerít mindenkit. Az amerikai dollártól a japán jenen át az euróig, mindenhez képest pocsékul áll a magyar fizetőeszköz, az euróhoz képest történelmi a mélypont, amit mostanában átélünk.

„Az egyes Ford modellek és alkatrészek áremeléseit nagyjából fele arányban az euró-árfolyam változása indokolta” – magyarázza Györke. Igen, természetesen nem csak az új autók árának emelkedése, hanem a folyamatosan dráguló alkatrészek is megkeserítik a tulajdonosok életét, de ez a cikk most csak a járművekről szól. Az Esztergomban gyártott Vitarát leszámítva szinte minden más személyautó hazai árát érdemben befolyásolja az árfolyam, ebből következően – a Suzuki képviselőjét kivéve – mindenki hangsúlyos árbefolyásoló tényezőként említette körkérdésünkre.

No de akkor miért emel folyamatosan a Suzuki is? „Nálunk a legfontosabb ok a technológiai fejlesztés, az elektromosítás. Vagy technológiai fejlődést, vagy büntetést kell vállalni, és mindkettő áremeléshez vezet” – mondja ki a járműipart idén leginkább szorongató okot Hársfalvi János. Ebben a két évben ezek olyan gyakori, és talán olyan mértékű áremelésekhez vezetnek, amilyeneket még nem láttak a vásárlók, és amilyenekre még nem kényszerültek a gyártók.

A lényege röviden az, hogy a közúti közlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében az Európai Unió a tavalyi 130 gramm/km érték helyett 2021-től (és a flották nagy részét érintve az átmeneti évnek számító 2020-tól) 95 gramm/km-ben határozza meg a gyártók által újonnan értékesített személyautó-flották átlagos károsanyag-kibocsátási értékét. Akinek e fölött lesz (szinte minden márkának), az rendkívül komoly bírságot fizet, amely cégcsoportonként több milliárd eurót jelent majd valószínűleg. A JATO tavalyi számításai szerint ez jövőre 33,6 milliárd euró is lehet az iparág egészére nézve, amiről készítettek egy grafikont, ez a konszernek profitjához képest mutatja a prognosztizált bírságot.

Ez a jogi helyzet – és a részben általa szült fejlesztési verseny – kényszeríti az árak gyakori, és a megszokottnál jelentősebb emelésre a márkákat. Egyrészt sorra pakolják a jellemzően mild hibrid rendszereket a kisebb és nagyobb modellekbe, aminek költsége van, mondunk erre két konkrét példát. A tavaly tavaszi Suzuki Vitarával ellentétben a mostani 48 voltos rendszert cipel, ahogy a 2019 januárjában általunk tesztelt alap E-osztályos Mercedesszel ellentétben a mostani E200 is. Ez náluk is, minden más gyártónál is drágít.

Ezek a rendszerek papíron csökkentik a fogyasztást (azaz kisebb bírság jár utánuk), a valóságban sajnos sokszor nem jár velük látványos üzemanyag-spórolás, ezt több tesztautónál már tapasztaltuk, tapasztaljuk szinte hétről hétre, ahogy egyre több mild hibrides modellt kap a szerkesztőség.

Másrészt az áremelésekkel minél több pénzt gyűjtenek be és tartalékolnak a gyártók, készülve a gigantikus bírságokra. Aki nem akarja, hogy pénzügyileg megrogyassza a büntetés, annak készülnie kell rá. Amennyi pénzt idén össze tudnak lapátolni, annyit begyűjtenek – részben ezt szolgálják a gigantikus elbocsátások is. De az egy másik téma, és más okok is állnak a hátterében.

Van pluszban még egy, régóta jellemző árfelhajtó tényező. A generációváltások többnyire magasabb alapfelszereltséget hoznak, aminek az árát rendre meg is kérik a forgalmazók. Ami új, hogy mostanában egy-egy generációváltás leple alatt – vagy elegánsabban fogalmazva, ahhoz kapcsolva – más ok miatt is emelik az árakat. És gyakran a korábbinál jelentősebb mértékben.