Nem hosszában van benne a motor és nem is hátsókerekes, de van annyira szép, hogy ez tényleg csak másodlagos tényező legyen. A világító szemfog-menetfénytől a laposan húzott tetővonalon át a rákarmolt hátsó lámpákig az egészben ott az a picike merészség, amit csak kevesen tudnak ilyen feszesen rávenni az eleganciára.

Egyszerűen nem tudtam elmenni mellette anélkül, hogy cseppfolyóssá váljak a gyönyörtől. Ennyire tetszik a Peugeot 508-as, ami szerintem az utóbbi évek legszebb autója. Nemcsak az tetszik benne, hogy egy rakás utalás van rajta az 504-es re, hanem az is, ahogyan aktualizálták ezeket.

Ezen az oldalon nem tanksapka van az 508 Hybriden, hanem töltőnyílás

Benzinmotorral szinte csak ínyencek vesznek Peugeot 508-ast, a nagyszerű 180 lóerős dízellel már egy picikét többen, de ez még mindig kevés az utcaképnek. Meg a flottás és más szén-dioxid-kibocsátási kvótáknak is. Ezért csináltak belőle egy 225 lóerős plug-in hibridet. Ez úgy áll össze, hogy fogták az 1,6 literes THP motor 180 lovas változatát és a nyolcsebességes Aisin automata házába beköltözött egy villanymotor, a hátsó tengely elé pedig a 11,8 kWh-s akksicsomag. 7,4 kW-os töltőről (Wallbox) kevesebb mint 2 óra alatt teleszívja magát.

Elméletben azért nagyszerű, mert városban – ahol a sportzakós menedzser a laptopját és a teniszcuccát hurcolja a dugóban – csendesen huhogó elektronok elviszik a hátukon. (Sőt, 135 km/óráig képes elektromosan közlekedni.) Erre több mint elegendő a 108 lovas villanymotor és az ígért 40 km-es hatótáv.

Brit tudósok… ja, nem… kutatások szerint a felhasználók nagyjából fele tényleg becsülettel töltögeti naponta egyszer vagy akár kétszer a plug-in hibridet, de a többi sejtszinten tiltakozik a józan használat ellen. A vállalati flották kiebrudalták a bűnbe mártott dízeleket. Helyettük megérkeztek ezek a hatékonyabb, finomabb autók, amik minden számítás szerint kisebb költségeket is hoznak magukkal. De mindent elkövetnek érte, hogy ez ne így legyen. A végtelen benzinkártya, esetleg a töltési lehetőség hiánya miatt sokan nem törődnek ezzel az egésszel és sima hibridként használják a konnektoros hibrideket. Aztán csodálkoznak, hogy eszi a benzint.

Rémes a Peugeot fedélzeti rendszere, de annyira nem szörnyű megtalálni rajta azokat a menüpontokat, amikkel nem csak az élet lesz egy picit kényelmesebb, hanem közlekedni is tudatosabban lehet. Közvetlen zongorabillentyűje van a hibrid menünek, ahol be lehet állítani, hogy mikor kezdje meg a töltést. Meg azt, hogy mennyi tartalékot hagyjon az akksiban, ha netán zéró emissziós zóna állja utunkat. Mobilappal előtemperálható az autó, hogy télen ne fagyjunk oda az üléshez.

Amikor beülsz a világos szürke Alcantarát feketével keretező ülésekbe és jó hosszan megnyomod az indítógombot, akkor nem történik semmi. Csak D-be húzod a váltót és az egész sci-fis nappali csendben elgurul.

Franciásan túlszervózott az 508-as kormányzása, de ettől függetlenül egy nagyon pontosan irányítható, könnyeden mozgó autó maradt hibrid formátumában is. A minőségérzete pofont ad az előítéleteknek és a rendszer működése is harmonikus. Szédületes meglódulás jön, ha padlón koppan a gázpedál és kénytelen betolakodni az utastérbe a négyhengeres turbómotor hangja. Ígéretes az 508 Hybrid 5 liter körüli fogyasztása.

Országúton kanyarogva meglepően sokáig nem tart igényt a benzinmotorra. Elvégre tisztán elektromosan is van 300 Nm nyomaték. Az meg annyi, amit a 330-asom sorhatosa csinál sok táltosbenzinből a kalimpáló dugattyúival.

Városi autóba nem kell se benzin, se dízel

Amennyiben valaki tényleg nem használja másra az autót, mint a városközeli munkába ingázásra egy bolti vagy iskolai körrel kiegészítve, úgy tényleg felesleges egy tanknyi benzint cipelnie magával meg egy halom felesleges alkatrészt a motortól a váltóig, mert ennyire bőven képes az elektromos autó.

Ezért lett a 208 és a 2008 is teljesen konnektorból tankolható, mint a mobiltelefon. A Peugeot szerint az a szerencsés, ha a meglévő modellekből kínálnak mindenféle villanyosított változatot, ezért ezeknél is az EMP2-es platformot használják. Előnye, hogy könnyen befogadja az akksikat és a villanymotort. Továbbá néhány apróságtól eltekintve (telibb maszk, kis logók) pontosan úgy néz ki az e-208, mint bármelyik másik 208-as. Még a csomagtér mérete is változatlan marad, cserébe az autó orrában nincs plusz tárolóhely, így a térkínálatban nem érvényesül a kompaktabbnak hangoztatott hajtáslánc előnye.

300 kilométeres hatótávú a Peugeot e-208

Vezetni is pont olyan, csak ez a 136 lóerő azonnal ugrik és az autó szakadatlanul gyorsul, pedig 1,5 tonnára hízott (a 130 lovas benzines csak 1205 kg). Csak az ára nyújtózkodik túl a kisautós takarón. 11,4 millió a legolcsóbb e-208, amit a bőkezű állami támogatás nyom 9,9-re.

Még benzinvérű lelkemnek is szívderítő, hogy nem pöfögök ki felesleges gázokat miközben a világ leggyűlöletesebb tevékenységét végzem: ülök a dugóban. A 208 ezt tudja: csendben elvisz, közben szépen visszatermelget lassulásnál. Töltést csak 310 kilométer után igényel a hihetőbb EPA szabvány szerint.

50 kWh-s akksija otthon 16 óra alatt szívja tele magát, de sokkal barátságosabb adat a 100 kW-os villámtöltő (DC), amivel 30 perc alatt 80%-on van. Ennél tovább ugye nem is igazán érdemes tölteni sem a telefonodat, sem a villanyautód. Az akksinak nem tesz jót, ha degeszre tömöd és a visszatermelt energiának sem maradna hely a 100% mellett.

Gondolkozz és tervezz

Támogatások, applikációk és közösségek is segítik azokat, akik úgy döntenek, hogy elektromos vagy konnektorról tölthető autót vesznek. Önmagában ez egyelőre nem elég, kell hozzá a tudatosság meg egy picike tervezés is, és szervezés a töltőpontok felderítéséhez és a hatótáv menedzseléséhez. Egészen addig, amíg az infrastruktúra fel nem nő a technológiai fejlődés üteméhez.

Adott már a tisztább autózás, de az élvezeti érték sem marad el. Bőven voltak annyira meggyőzőek ezek a Peugeot-k, hogy izgatottan várjam az 508 PSE-t, ahol a hátsó két Michelinre is ömlik a végtelen nyomaték.