Több oka is van annak, hogy a Tokiói Autószalon egyik sztárja tudott lenni ez az első látásra tizenkettő-egy-tucat koncepcióautó. Az egyik: ez még igazi autóként is értelmezhető, nem egy kerekes doboz. Lehet vezetni, sőt: még az is lehet, hogy jó lesz vezetni. A másik: vannak olyan műszaki megoldásai, amelyeket eddig soha nem alkalmaztak szériaautón, de a Lexus szerint ők bizony hamarosan megteszik, ha nem is pont ezen a kocsin. És a harmadik: baromira jól néz ki.

Méretek: 5090x1995x1600 mm

A Lexus LF30-ról kiadott közlemények alapján természetesen már a Vezessen is a premier előtt megjelenhettek a hivatalosan közölt információk, viszont mi ezeknél többet is tudunk mondani. A Toyota meghívására ugyanis magam is ott állhattam Tokióban a pörgő-forgó űrhajó mellett, sőt: egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vehettem a két emberrel, aki megálmodta ezt az izét: Ian Cartabianóval, aki a dizájnért felel és Takashi Watanabéval, a projekt mérnök-tervezőjével. (Akit egyszer egy korábbi interjú során egy némileg beszakézott lengyel kolléga állítólag így üdvözölt: Hello, Mr. Wasabi, where is the FOOD? Szerencsére nekem sikerült elkerülnöm ezt a hibát.)