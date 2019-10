Kattints ide, ha videón is megnéznéd a Lexus hatalmas villanyautó-tanulmányát. Alább részletesen olvashatsz az autóról.

Hatalmas orrot növesztett elektromos tanulmányautójának a Lexus. Megtehette, hiszen az LF-30 esetében nem korlátozta belső égésű erőforrás a tervezők fantáziáját. Sőt, semmi nem korlátozta, hiszen a 110 kWh kapacitású akkucsomagot a padló alatt helyezték el, a négy darab villanymotort pedig a kerekekben, így szabadon gazdálkodhattak a hellyel.

Ezt meg is tették: az 5,1 méteres autó tengelytávja elképesztő 3,2 méter, ennek ellenére csupán négyen utazhatnak benne. Ők viszont mesterséges izomszövetből készített, pihenő- vagy élénkítő funkciókkal felvértezett masszázsfotelekben foglalhatnak helyet, olyan fejtámlába épített Mark Levinson hangszórókkal, amelyek nem csak a személyes zenei élményt biztosítják, de zajszűrő funkciójuk révén csendesebbé is teszik az utazást. Ha hátradőlnek és felpillantanak, az autó teljes hosszában húzódó üvegtetőn – amely valójában egyben kijelző is – videót vagy vetített csillagokat nézhetnek.