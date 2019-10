Olvass tovább

Top 20 – A márkák sorrendje

Egyedüliként a magyarországi listán áll első helyen a Suzuki egész Európában, máshol jellemzően az első 10-ben (több helyen az első 20-ban) sincs a japán kisautós márka. Nincs titok a bajnoki cím mögött, itt működik egy szem gyáruk a kontinensen, az esztergomi összeszerelésű Vitara igen kedvező ára a magyar vevők mellett más országok kereskedőit is csábítja. Ráadásul övék a második legnépszerűbb modell is, 20 ezernél több szerződéssel kimagaslik a mezőnyből a Suzuki.

A jól ismert körülmények ellenére is meglepőnek tűnik ugyanakkor, hogy milyen mértékben zabálja fel a magyar piacot a márka: 36,77 százalékkal több személyautót adtak el 2019 első 9 hónapjában a Suzuki-dílerek, mint tavaly, pedig már akkor is taroltak. Növekedésben egyedül a Fiat és a Kia tartja velük a lépést, a dél-koreaiak kínálatából az új Ceed-csomag nagyon bejön a magánszemélyeknek és a cégeknek egyaránt. Kiváló háromnegyed évet zárt az olcsó négykerekűeket kínáló Dacia is, ha így folytatják, náluk is eldurran néhány palack francia pezsgő év végén.

Rossz éve van a VW-konszern márkáinak nálunk, az emelkedő piac ellenére csökkent idén az eladott Volkswagenek, Škodák és Seatok száma. Előbbi kettőt leszámítva a top 10-ben mindenki más pozitív mérleggel zárt. A dízelbotrány utóhullámai mellett az is szerepet játszhat ebben, amire egyik összeállításunk világít rá: megnéztük, hogy az elmúlt 10 évben melyik autóknak emelkedett meg a legjobban az ára Magyarországon, és nem jöttek ki jól belőle.

Márka Értékesítés (darab) Változás (százalék) 1. Suzuki 20 391 36,77 2. Ford 10 342 1,01 3. Opel 9446 9,27 4. Škoda 9133 -2,36 5. Toyota 7947 1,09 6. Volkswagen 7656 -9,55 7. Dacia 7093 26,98 8. Kia 5453 29,9 9. Renault 5395 8,33 10. Fiat 3985 43,86

Érdekes szám a Suzuki mellett szeptemberben Havi értékesítési adatokat nem szoktunk boncolgatni, mert egy-egy nagyobb céges vagy állami vásárlás extrém kiugrásokat eredményezhet. 2019 szeptemberében is voltak a múlt év szeptemberéhez képest nagyon eltérő számok egyes márkák mellett. – Plusz 145,15 százalék a Volkswagennél,

– Plusz 131,33 százalék a Kiánál,

– Plusz 126,23 százalék a Seatnál,

– Plusz 93,65 százalék a Fiatnál,

– Plusz 86,9 százalék a Renault-nál,

– Plusz 73,45 százalék a Hondánál,

– Mínusz 73,94 százalék a Suzukinál,

– Mínusz 39,09 a Škodánál, és így tovább. Két számjeggyel emelkedő piacon jellemzően több a pluszos változás, viszont a most 80-100-120 százalékot ugrott márkáknál simán lehet, hogy 2020 szeptembere – ezzel a mostani hónappal összevetve – jelentős mínuszt mutat majd. Ennek ellenére szokatlan a Suzuki melletti 73,45 százalékos mínusz, amire a portfolio.hu szerint a következő választ adta a márka. „A forgalomba helyezések látható alakulása egy várt és előre kalkulált eredmény a Magyar Suzuki Zrt részéről. A szeptemberi számadat az augusztusi számadattal együtt tekintve nyer értelmet: a szeptemberig forgalomba helyezhető modelltípusok megvásárlása és regisztrálása nagy intenzitással lezajlott augusztus során rekord eladási darabszámmal, így az elmúlt hónapban a márkakereskedő hálózatnak többnyire az átadások lebonyolítását kellett végeznie, kevésbé foglalkozhattak új vásárlók akvirálásával.” A Datahouse szerint augusztusban 4441 személyautót helyeztek forgalomba, ami valóban havi rekord.

A top 20-as lista második felében négy prémiummárkát is látunk, ebben a mezőnyben a legnagyobb emelkedést közülük kettő, a BMW és a Volvo produkálta. Ennek ellenére a drága négykerekűek értékesítési versenyét stabilan a Mercedes vezeti, amely háromnegyed év alatt csaknem kétszer annyi személyautó adott el nálunk, mint a közvetlen riválisának számító Audi, amely egyre jobban kilóg a nagy hármasból.

Márka Értékesítés (darab) Változás 2018 azonos időszakához képest (százalék) 11. Hyundai 3862 13,32 12. Mercedes 3309 2,55 13. Nissan 2978 -23,29 14. BMW 2785 20,25 15. Audi 2025 5,25 16. Honda 1787 17,57 17. Peugeot 1754 -3,15 18. Mazda 1718 -4,02 19. Seat 1665 -1,54 20. Volvo 1532 21,01

Piaci átlag felett teljesített a Hyundai és a Honda is, a Nissan mélyrepülése viszont azt jelzi, hogy a kereskedőik és a vevőik tűkön ülve várják az új Juke-ot, valamint a következő Qashqait. Előbbinek két hét múlva megyünk a nemzetközi bemutatójára, a nagyobb szabadidő-autójuk harmadik generációja jövőre várható.

TOP 20 – Modellek sorrendje

Amióta kijött a Vitara, és kategóriagyilkos árával elszívja mások elöl a levegőt, nem láttunk érdemi ellenfelet a közelében. 2019-ben azonban lehet, hogy év végére kikap a bátyjától. Júliusi cikkünkben megírtuk, hogy az év első felében az SX4 S-Crossból a magánszemélyek már többet vásároltak. És tessék csak megnézni az alábbi táblázatban szereplő számot a modell értékesítéseinek növekedésénél: +124 százalék! Ha így folytatja, új győztest avatunk 2020 január elején.

Kellett egy baki és egy változás is a szoros versenyhez: az év első felében akadozott a Vitara gyártása Esztergomban, ráadásul eltűnt a kínálatból a korábbi kedvenc alapmotor, a legolcsóbb 1.6-os szívó benzines. Közben éppen e két esemény tette naggyá a testvérmodellt.

„Részben a Vitara adta el az SX4 S-Crosst” – magyarázta kérdésünkre az eredményeket Tóth Péter, a Suzuki Magyarország kereskedelmi igazgatója a nyáron. „Egy beszállítói alkatrész nem megfelelő minősége okozta a gyártásnál, majd a kiszállításoknál a problémát, viszont eközben a Vitara miatt a szalonokba bejött ügyfelek közül sokan végül az SX4 S-Cross mellett döntöttek. Megismerték, kiderült, hogy nagyobb, jobban felszerelt, és alig van árkülönbség. Az SX4 S-Crossra tulajdonképpen korábban is jelentős igény volt, de nem tudtuk gyártással kielégíteni, most ebben a félévben már teljes mértékben sikerült.” Szerinte az 1.6-os szívó benzines helyére beállított 1.0 turbóval kapcsolatban is megnyugtatták az érdeklődők nagy részét.

Hatalmasat megy a Ceed, amely ma Magyarország legjobban fogyó kompaktja olyan nagynevű, ősrégi kedvencek előtt, mint az Astra-Focus-Golf trió. Egyesek tömegével viszik az 500-as Fiatokat, és az utód érkezése előtt jó áron kínált Opel Corsák is brutálisan mennek. Erős háromnegyed éve volt a Dacia Dusternek és a rokon Renault Cliónak is.

Ha úgy érzi valamelyik alábbi modellel kapcsolatban, hogy nahát, ebből nem is látok sok újat az utakon, fontos megemlíteni a reexport intézményét. Erről itt írtunk részletesen, a lényege, hogy néhány márka autóit akár 20-40-60 százaléknál is nagyobb mértékben nem magyar magánszemélyek vagy hazai cégek vásárolják meg a magyar szalonokban, hanem külföldi kereskedők. A hazai forgalomba helyezés, majd a kivonás után ezek az autók elhagyják az országot, viszont a Datahouse cikkünkben használt statisztikáiban benne vannak, együtt a valóban magyar vásárlóknak eladott, majd utána az országban használt járművekkel. A márkák többségénél a kivonás aránya egyébként 10 százalék alatti.

Modell Értékesítés (darab) Változás 2018 azonos időszakához képest (százalék) 1. Suzuki Vitara 9311 5,27 2. Suzuki SX4 S-Cross 7643 12,4 3. Škoda Octavia 5210 5,4 4. Dacia Duster 3133 25,82 5. Fiat 500 2674 74,32 6. Opel Corsa 2435 67,9 7. Renault Clio 2387 19,83 8. Kia Ceed 2284 80,7 9. Opel Astra K 2280 -6,27 10. Ford Kuga 2184 -6,91

Átkanyarodva a második tízes blokkba, máris két öreg harcos összecsapását látjuk. A minden korábbinál kiválóbb negyedik generációs Ford Focus annak ellenére esett jelentősen, hogy tulajdonképpen egyéves modellről beszélünk. Ennek magyarázata részben a 2018-as szép számokban keresendő, a tavalyi erős akciózáskor nagyon ment a kedvező áron kínált előd. Az immár családdá szélesedett új Toyota Corolla viszont nagyon megindult az egyre divatosabb, és a cégek által egyre inkább preferált hibrid hajtással.

Modell Értékesítés (darab) Változás 2018 azonos időszakához képest (százalék) 11. Ford Focus 2172 -22,98 12. Toyota Corolla 1909 108,18 13. Dacia sandero 1584 25,02 14. Volkswagen Golf 1560 1,76 15. Nissan Qashqai 1545 -25,29 16. Kia Sportage 1359 2,03 17. Toyota CH-R 1324 -11,08 18. Toyota Yaris 1284 -14 19. Renault Captur 1282 16,02 20. Toyota RAV4 1235 38

Újra szépen fogy az idős – és igen olcsó – Dacia Sandero, a sokkal harapósabb mezőnyben küzdő Nissan Qashqai esélyeit azonban már láthatóan lerontja az iskolás életkora.

Még mindig növekszik a SUV-ok aránya

A legfrissebb – és eddigi legmagasabb – adat szerint 37,7 százalék a Magyarországon eladott új személyautók között az ilyen-olyan SUV-ok aránya. Ezt a számot két dolog is árnyalja. Egyrészt a Vitara tolja fel (miközben az SX4 S-Crosst nem ide sorolja a Datahouse), másrészt a külföldi kereskedők magyarországi vásárlásai jelentősek a szabadidő-autók között. Tőlünk nyugatra ugyanis még nagyobb divat a SUV és a crossover, olyannyira, hogy az egyik legnagyobb magyarországi importőr szerint „az egész szegmensben” csak 75 százalék körül van az itthon eladott, forgalomba helyezett, majd kivonás után valóban itthon maradt SUV-ok aránya.

Nincs forradalom az elektromos autóknál

Az 1500 darabot is alig éri el a 9 hónap alatt eladott villanyautók száma, pedig immár közel 20 különböző modell közül választhatnak az érdeklődők. Sajnos ezt a szerény számot sem a környezettudatos vállalkozások és a zöldszívű magánszemélyek vásárlásai adják össze teljesen, ma Magyarországon az állam és két car-sharing cég (plusz a taxisok) az elektromos autók legjelentősebb vevői.

Eheti hír, hogy az EMMI 279 darab e-Golfot vásárolt a sok esetben romos hazai kórházaknak. Egyrészt magas labda, de autós lapként most ne foglalkozzunk azzal, hogy mi mindenre lenne szó szerint életbevágóan szüksége a hazai egészségügynek. Másrészt nem mond teljesen igazat a kormány azzal, hogy vásárlást állít, amint látják az alábbi táblázatban, tokkal-vonóval együtt 178 e-Golfot állítottak forgalomba szeptember végéig az országban, ebből volt 127 darab az állami e-Golf. A többi rendelés alatt, majd jön év végéig.

Modell Értékesítés (darab) 1. Nissan Leaf 380 2. BMW i3 184 3. Volkswagen e-Up 183 4. Volkswagen e-Golf 178 5. Hyundai Kona EV 132 6. Smart EQ 84 7. Renault Zoe 74 8. Tesla Model 3 47 9. Hyundai Ioniq 44 10. Audi e-Tron 30

És hogy miért nem rohanják le a közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül közlekedő villanyautókat árusító szalonokat az átlagos magyar családok 2019-ben, amikor az év legfontosabb témája világszerte a környezetvédelem?

Sajnos elég nyilvánvaló, Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke így foglalja össze a piacnak ezt az apró szeletét. „A tisztán elektromos gépkocsik forgalomba helyezése kis mennyiség mellett növekszik, de a növekedés dinamikája alacsony, mert a felvevő piac egyelőre korlátozott, és alatta van az év eleji várakozásoknak. Ugyan a töltőhálózat fejlődik, és sok esetben az otthoni és munkahelyi töltés is megoldott, de ezen autók beszerzési ára továbbra is igen magas, használhatóságukkal és ár-érték arányukkal kapcsolatosan a vevői bizalmatlanság lassabban oldódik.„