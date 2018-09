Ne feledjük, 2008-at írtunk, a nálunk az év őszétől pusztító gazdasági világválság előtt voltunk pár héttel az árlista közlésekor. Emlékezzünk csak: szédítő magasságokban szárnyaltak az újautó-értékesítések, tombolt a 0 forinttal (jelentős hitelre) hazahordott új autók divatja, aminek „a mi autónk”, vagyis a Suzuki volt akkoriban a legnagyobb nyertese. Kezdjük vele a felsorolást! – a Suzuki Swift 1.3 GC (92 LE) 2,49 millió forint volt (2008), ezzel szemben a Suzuki Swift 1.2 GL (90 LE) ma 3,19 millió forinttól indul (2018) – Suzuki Ignis 1.3 GL (93 LE) 2,29 millió forint (2008) vs. Suzuki Ignis 1.2 GL (90 LE) 3,34 millió forint (2018) – Suzuki SX4 1.5 GC (99 LE) 2,95 millió forint (2008) vs. Suzuki SX4 S-Cross 1.0 GL (112 LE) 4,14 millió forint (2018)

Olvass tovább

Ún. kedvezményes árak a 2018-asok, ám a Suzuki számos modelljénél szinte csak papíron léteznek a magasabb összegeket mutató listaárak. Egy példa: amióta kijött három éve az új Vitara, azóta a 3,8 milliós kedvezményes árról indul az alku a szalonokban, miközben éppen három éve ott van áthúzva a neve mellett a hivatalos listaárban egy ennél jóval magasabb összeg.

Visszatérve a különbségre azt látjuk ennél a három példánál, hogy a Suzukik árai 10 év alatt kb. 40 százalékkal drágultak.

Mennyi az árkülönbség a Daciáknál, amelyek árlistájáról 2008-ban még hiányzott a későbbi szupersláger, a Duster? De nem létezett még se a Lodgy, se a Dokker.

– Dacia Sandero 1.4 Ambiance (75 LE) 2,15 millió forint (2008) vs. Dacia Sandero 1.2 Access (75 LE) 2,2 millió forint

– Dacia Logan 1.4 (75 LE) 1,99 millió forint (2008) vs. Dacia Logan 1,2 Access (75 LE) 1,99 millió forint.

Igen, jól látják, szinte hihetetlen: a Daciák árai NEM nőttek egy évtized alatt.

Mi a helyzet a legnépszerűbb kompaktoknál?

Amelyek közül ugye ki kell hagynunk a Golfot, bármilyen meglepő, jelen pillanatban nem létező modell a Volkswagen honlapján. Szerencsére érdekes a Ford Focus, az Opel Astra és a Škoda Octavia alapváltozatainak egykori és mai árai közti különbség is:

– Ford Focus 1.4 Ambiente (90 LE) 3,79 millió forint (2008) vs. Ford Focus 1.0 Ecoboost Trend (125 LE) 5,55 millió forint (2018)

– Ford Focus 1.6 TDCi Ambiente (90 LE) 4,25 millió forint (2008) vs. Ford Focus 1.5 TDCi Trend (95 LE) 6,08 millió forint

– Opel Astra 1,4 Essentia (90 LE) 3,73 millió forint (2008) vs. Opel Astra K 1.0 Turbo Selection (90 LE) 5,36 millió forint (2018)

– Opel Astra 1.3 CDTI Essentia (90 LE) 4,27 millió forint (2008) vs. Opel Astra K 1.6 Dízel Enjoy (110 LE) 6,43 millió forint (2018)

– Škoda Octavia Tour 1.4 (75 LE) 3,66 millió forint (2008) vs. Škoda Octavia Active 1.0 TSI (115 LE) 6,2 millió forint

– Škoda Octavia Tour 1.9 TDI (100 LE) 5,21 millió forint vs. Škoda Octavia Ambition 1.6 TDI (115 LE) 7,18 millió forint.

Különösen a Daciák után ütnek nagyot ezek az összegek. Amint látják, a Fordok és Opelek nagyjából 50 százalék körüli mértékben drágultak, a legolcsóbb benzines Octavia pedig ma közel 80 százalékkal magasabb árról indul, mint 10 éve.

Mennyit drágultak a középkategóriás szedánok?

Nem is volt olyan régen 2008, mégis hol van már az Opel Vectra? Pályafutása utolsó évében mérkőzött a Passattal és a Mondeóval, mindháromból a legolcsóbb dízelmotoros változat egykori és mai árait hasonlítottuk össze, szigorúan abc-sorrendben:

– Ford Mondeo 1.8 TDCI Ambiente (100 LE) 6 millió forint (2008) vs. Ford Mondeo 2.0 TD Trend (150 LE) 8,86 millió forint

– Opel Vectra 1.9 CDTI Essentia (120 LE) 6,19 millió forint (2008) vs. Opel Insignia 1.6 dízel EcoTec (110 LE) 8,79 millió forint

– Volkswagen Passat 1.9 PD TDI Trendline (105 LE) 6,23 millió forint (2008) vs. Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline (150 LE) 9,6 millió forint.

Átlagolva e három modell áremelkedését, tisztán látszik, hogy kisebb mértékben növekedtek az összegek, mint a kompaktoknál, pedig a márkák nagyrészt ugyanazok. Lehet, hogy kiderül: minél magasabb árkategóriába lépünk, annál szerényebb áremelkedéseket találunk?

Nézzünk meg három prémiumot, és két luxusautót!

Errefelé egyre könnyebb eltévedni a különböző teljesítmény és/vagy felszereltségi szintek között, így az egyszerűbb összehasonlítás miatt itt is a legolcsóbb dízelmotoros változatok induló árait szerettük volna előtúrni. Csakhogy a WLTP-botrány miatt ugye számos VW-konszernes modell, vagy modellváltozat hiányzik e sorok írásakor a márkák konfigurátoraiból, így például az Audiéból is. Abból főzünk tehát, amit találunk, íme a jelenleg elérhető legolcsóbb gázolajosok:

– Audi A6 2.0 TDI (140 LE) 9,93 millió forint (2008) vs. Audi A6 40 TDI S tronic Basis (204 LE) 14,64 millió forint

– BMW 520d (177 LE) 9,99 millió forint (2008) vs. BMW 518d kéziváltós (150 LE) 14,11 millió forint

– Mercedes-Benz E 200 CDI (136 LE) 9,81 millió forint (2008) vs. Mercedes-Benz E 200 d (150 LE) 13,84 millió forint.

És tényleg, ha nem is sokkal, de e három prémium szedén átlagos áremelkedése kisebb mértékű, vagyis a sor folytatódik. Valóban azt látjuk, minél kisebb autókról beszélünk, annál nagyobb mértékű az évtizedes áremelkedés, és fordítva – kivéve persze a Daciákat.

Végül desszertnek legyen itt az S-osztályos Mercedes legolcsóbb dízel változatának, és a 600 L-nek a 2008-as és a mai ára:

– Mercedes-Benz S 320 CDI (235 LE) 19,72 millió forint (2008) vs. Mercedes-Benz S 350 d (286 LE) 26,84 millió forint (2018)

– Mercedes-Benz S 600 L (517 LE) 42,29 millió forint vs. Mercedes-Benz S 600 L (530 LE) 52,1 millió forint.

Bingó, aki arra tippelt, hogy a luxus-kategória az összehasonlítások nyertese, az beletrafált. Százalékosan nézve bizony jóval kisebb mértékben emelkedtek az S-osztályos Mercik, mint a Suzuki Swiftek árai 10 év alatt Magyarországon. Vagy bármi másé, amit megnéztünk.

És végül a legbizarabb kérdés: gondolta volna, hogy a VW-csoport autóinak emelkedtek meg a leginkább az árai?