A Vezess megkérdezte 20 márka importőrét, hogy – jelenleg milyen modelljeik nem rendelhetők meg Magyarországról a WLTP miatt? – mikor fejeződik be náluk az átállás az új szabványra, mikor lesz újra teljes a kínálat? – a WLTP-től függetlenül milyen modelljeikre kell a legtöbbet várni a magyar vevőknek, és mennyit?

Az ok egyszerű: a három éve a világ járműiparát felforgató dízelbotrány egyik következményeként új, a korábbinál szigorúbb fogyasztás-mérési vizsgálatokon kell átesni minden egyes márka minden egyes járművének, csakhogy az új WLTP-szabvány teljesítéséről egyelőre nincs minden autónak típusbizonyítványa. Márpedig amelyiknek még hiányzik a papír, és ameddig hiányzik, azt szeptember 1-től ki kell venni a kínálatból.

Tizenhat márka képviselői válaszoltak a kérdéseinkre, a Mercedes/Smart, a Suzuki és a Nissan importőre nem.

Milyen autókat nem lehet jelenleg egyáltalán megrendelni? Milyen márkák termékeinek átadása csúszik az átállás miatt?

Nem feltétlenül törvényszerű, de talán kijelenthető, hogy sorsszerű, amit látunk: az új típusbizonyítványok hiánya miatt éppen a dízelbotrányt elindító – ám abban közel sem egyedül érintett – Volkswagen-csoport kínálatából hiányzik szeptember elején a legtöbb olyan autó, amelyet pár hónapja még gond nélkül megrendelhettek a vevők. Ma viszont nem.

A Porsche Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott személyautók közül a cikk írásakor az alábbiakat nem lehet megrendelni:

– Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 LE) kéziváltós

– Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 LE) DSG (e két változatot az importőr nevezte meg, de ha valaki felmegy a VW honlapjára, ott azt látja, teljesen eltűnt a Golf a modellek felsorolásából, és hiányzik a kalkulátorból is)

– Volkswagen T-Roc 1.5 TSI kéziváltós

– Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG

– Volkswagen Tiguan BMT 2.0 TDI SCR 4Mo (239 LE) DSG

– Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR (150 LE) kéziváltós

– Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI SCR (150 LE) DSG

– Volkswagen Sharan BMT 2.0 TDI SCR (150 LE)

– Volkswagen Up 1.0 MPI ASG (75 LE)

– Az összes benzines Škoda Kodiaq, közölte velünk az importőr, de hétfőn reggel a márka honlapjának kalkulátorában a dízel Kodiaqra sem lehet rákeresni, teljesen eltűnt a modell

– Škoda Octavia 2.0 TDI 4×4 (184LE) DSG

– Škoda Karoq 1.5 TSI DSG

– Škoda Karoq 2.0 TDI 4X4 DSG

– Audi Q2 1.5 TFSI (150LE)

– Audi A6 2.0 TFSI (245LE)

– SEAT Alhambra 2.0 TDI

– SEAT Ateca 2.0 TDI

„Várhatóan 1-2 héten belül rendeződik a helyzet a típusbizonyítványok beérkezésével” – kommentálta a listát kérdésünkre Vérten Sándor, a Porsche Hungária kommunikációs igazgatója.

Közel sincs ekkora gond a többi német márkánál, bár a prémium-gyártók meglehetősen szűkszavúak. Salgó András, a BMW Magyarország szóvivője szerint cégének a „legtöbb modellje már sikeresen teljesítette az új követelményrendszert”. Nem tudjuk, hogy a „legtöbb”-ön felüli rész mennyi, de ha mondjuk a teljes kínálat 5 százaléka, az is vagy 10 különböző személyautó. A Mercedes nem válaszolt a kérdésekre, ismeretlen, hogy náluk probléma-e, és ha igen, mennyire a WLTP-átállás.

Érinti a Fordot is a történet: „A WLTP kérdéskör gyártási problémát nem okoz a Fordnál, nehézségünk a sűrűn frissülő típusbizonyítványok jóváhagyatásával, honosításával van. Tehát inkább adminisztratív jellegű problémákra vezethető vissza az esetleges, az átadásokban érzékelhető kevéssé jelentős csúszás” – közölte a Vezessel Györke Orsolya, az importőr kommunikációs vezetője.

Tengernyi legyártott Volkswagen várja a sorsát Nagyjából 250 ezer darab legyártott Volkswagen halmozódhatott fel, amelyeket nem tudnak értékesíteni a szeptembertől kötelező típusbizonyítvány hiánya miatt – írta augusztus elején a Welt am Sonntag című német lap. A vasárnapi újság cikke szerint a VW-csoport felfüggesztette az elektromos, hibrid és gázüzemű autók eladását, hibridekre és gázüzeműekre megrendelést sem vesz fel, elektromosakat a lap szerint 2019 elejétől tudnak majd szállítani. Szeptember elején némileg más a helyzet, ha a márka magyarországi honlapjának kalkulátorait böngésszük: az e-Up-ot megtaláljuk, az e-Golf azonban hiányzik az oldalról, amelyen bármerre böngészünk, az alábbi felirat kísér az oldal alján. Fontos tájékoztatás Új személygépjárművek esetén 2018. szeptember 1-jétől bizonyos motor-váltó variációk ideiglenesen nem érhetőek el, az új járművek típusjóváhagyásában az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) általános bevezetése következtében. A rendelhetőségről a “Konfigurátor” menüpontban, illetve márkakereskedéseinkben, míg a készleten lévő gépkocsikról az “Azonnal elvihető” menüpontban, illetve szintén márkakereskedéseinkben tájékozódhat.

Akiknél nincs gond, és (szinte) minden autójuk elérhető

Az immár a francia PSA-csoporthoz tartozó Opelnél (az Insignia GSi megszűnt) nincs átállási probléma, „a személyautó-kínálatunk 100 százaléka elérhető”, állította kérdésünkre Dános András szóvivő. A konszern névadójának, a Peugeot-nak a hazai importőre hasonlóan nyilatkozott, „nincs olyan változat, amit ideiglenesen ki kell vonnunk a forgalomból”, mondták. Augusztus 30-i cikkében a rangos Autocar azt írta, hogy a 308 GTi a WLTP miatt csak októbertől lesz elérhető, de Magyarországon ez a modell eleve nem rendelhető vagy két éve, állítólag a gyenge magyar üzemanyag miatt vonták egykor vissza. „Szerencsére nálunk már nincs ilyen” – mondta az új szabvány miatt parkoló pályára tett modellekről Kanalas Gergely, a Citroën pr-menedzsere is.

Saját bevallásuk szerint minden modell rendelhető az általunk megkérdezettek közül a Renault/Dacia párosnál, valamint az olyan Európán kívül gyártóknál, mint a Toyota/Lexus, a Mazda, és a Hyundai.

A WLTP-től függetlenül melyik autókra kell a legtöbbet várni, és milyen modelleket egyáltalán nem lehet megrendelni?

Népszerűség és fizikai távolság a gyártól – két ok, ami az új szabványtól teljesen függetlenül, a WLTP-átállás előtti években és ma is sokkal hosszabb várakozási idő lenyelésére kényszeríti az új személyautót megrendelőket a megszokottnál. De mi a megszokott? A magyar vevőknek jellemzően 2-3-4 hónap kell várniuk az előleg kifizetése után az általuk konfigurált új személyautóra, már ha nincs olyan szerencséjük, hogy egy éppen ugyanolyan motorral, váltóval, extrákkal szerelt példány porosodik egy hazai (vagy külföldi) telephelyen éppen azzal a külső és belső színnel, amivel megrendelik.

Több márkánál előfordul jelenleg, hogy ennél a várakozási időnél hosszabbat, akár sokkal többet mondanak az értékesítők a szalonba betérőknek. Itt van néhány példa, utánuk írtuk, hogy mi az oka a késedelmes szállításnak:

– 5 hónap a várakozási idő a Renault Koleosra a dél-koreai gyártás miatt

– 5-6 hónap a Peugeot 3008 benzines, automata változataira a rengeteg megrendelés miatt

– 5-6 hónap a várakozási idő az Egyesült Államokban készült BMW-k Individual változataira a távolság és az egyediség miatt

– 5-7 hónap a Ford Mustangra, mert az Egyesült Államokban készül, és hosszú a szállítási idő

– 5-7 hónap a várakozási idő a Ford Edge-re, mert Kanadában készül, és hosszú a szállítási idő

– 5-7 hónap a Ford Vignale-modellekre az egyedi gyártás miatt

– 12 hónapot kell várni a magyar megrendelőknek a Hyundai Santa Fe-re, mert rengeteg rá világszerte a megrendelés

– 12 hónap a várakozási idő a Hyundai Ioniq EV-re a rengeteg megrendelés miatt.

Keserűség a milliós előleg kifizetése után egy évet várni az új autóra, ám ennél sokkal bosszantóbb, amikor azt mondják a szalonban a vásárló-jelöltnek, hogy bocsánat, nincs, egyáltalán nem rendelhető az autó, amit kinézett magának. Akadnak ilyenek is.

A jelenlegi Mazda3 és a BMW M3 kifutott, a japánnál körülbelül 2019 tavaszáig kell várni az utódra, a németnél talán ennél is tovább. Szünetel néhány „alacsony volument képviselő BMW modellváltozat, és a Mini JCW-modellek” forgalmazása is, előbbiekre példa az X1 25i xDrive, és a 225i xDrive Active Tourer.

A Fordnál egyedül a limitált szériás Mustang Bullitt nem rendelhető gyártásból, a Hyundainál a Kona EV, aminek szétkapkodták a gyártás első évére betervezett összes darabját világszerte. Vagyis egy éven belül nincs, nem is lehet rendelni.

Általában mennyi az előleg, és mennyit kell végül kifizetni, ha a sokhónapos várakozási idő alatt gyengül a forint árfolyama?

Meglehetősen nagy szórást látunk a különféle márkák válaszában arra a kérdésre, hogy mekkora előleget kell kifizetni náluk egy új személyautó megrendelésekor. Főként azért, mert az importőrök jellemzően nem adnak ki központi utasítást a szalontulajdonosok felé.

A vételár 5-10 százalékáról indul általában az előleg, egyes kereskedők engedékenyebbek lehetnek a már többször visszatért – vagy régóta ismert, flottás – vásárlókkal. „Azok a márkakereskedések, akik 10 százaléknál kevesebbet kérnek, biztosan kikötnek elállási ’bánatpénzt’, ami általában ugyancsak az említett 10 százalék. Ez kereskedésfüggő, ki melyiket csinálja, a kép teljesen vegyes” – állítja Vihari Balázs, a Renault Hungária kommunikációs menedzsere.

Ennél sokkal magasabb előleget általában egyedi, ritka autók megrendelésekor kérnek, azoknál ugyanis nagyon tud fájni, ha mégis a kereskedésre marad a leszállított jármű. Vérten Sándor, a Porsche Hungária autói közül példának az Audi RS-modelljeit, vagy az R8-at hozza fel, amelyekre a több tízmilliós vételár 20-30 százalékát is elkérik, de hallottunk ennél magasabb arányt is. A Ford importőrének példája egy piros bőrbelsős, 2.3-as Ecoboost Mustang Convertible-t említ, ennél „akár 30-40 százalék, vagy még több is lehet” az előleg.

Nyáron sokat gyengült a forint, ebben a cikkben részletesen megírtuk, hogy mely márkák milyen modelljei drágultak emiatt. A szépen pörgő piacon bizonyára sokan voltak, akiknek az erősebb forint idején megrendelt autójuk szalonba kiállított példányán az árfolyamváltozás után már magasabb összeg virított.

Nos, a márkák képviselői egybehangzóan azt állították a Vezessnek, hogy akár a WLTP-szabványra való átállás miatt csúsznak a megrendelt autók átadásával, akár más okból késnek hónapokat, akármennyit is gyengült a várakozási idő alatt a forint, a megrendeléskor élt vételárat kell kifizetni a vevőnek.

Azért jár kompenzáció, ha az ígérthez képest csak csúszik, és csúszik az új autó átadása?

Visszakanyarodva a várakozási időkhöz, jogosan merül fel ez a kérdés, sajnos egyáltalán nem ritka történet. A WLTP-s típusbizonyítványok késedelmes beszerzésétől egyes népszerű modellek szétkapkodásán át a gyárakat/telephelyeket ért természeti csapásokig számos oka lehet annak, hogy a megrendelt új autó több hónapos várakozás után sem érkezik be az országba. Mi a helyzet, ha csúszik a szerződésbe foglalt átadás 2-3-4 hónapot?

A Mazdánál most éppen a Japánban pusztított árvíz miatt van csúszás. „A szeptember/októberben érkező autókat csak november/decemberben tudjuk átadni. Folyamatos szóbeli és írásbeli egyeztetés folyik az ügyféllel, és próbáljuk a számára elfogadható módon kezelni a késést” – mondja Burovinc Eszter, a márka pr-, és marketing menedzsere.

Az általunk megkérdezettek többsége hangsúlyozta a tájékoztatás fontosságát, többen írták, hogy jelentős csúszás esetén „kompenzációt” adnak. Van, aki állítása szerint az ügyfél visszalépése esetén visszaadja a befizetett előleget (pl. Citroën), vagy ha miattuk van gond (pl. Mazda), de a leginkább az esetek egyedi elbírálása a jellemző. A Porsche Hungária márkáival kereskedők viszont már eleve olyan szerződéseket kötnek, amiben bebiztosítják magukat. „A szállítási határidők megadásánál általában ráhagyással dolgozunk, hogy mindig a ’biztos oldalon’ legyünk. Az adásvételi szerződés tartalmaz egy bizonyos tolerancia sávot a vállalt határidőhöz képest, nem jellemző, hogy ezt átlépnénk” – állítja Vérten Sándor.

Jó tanácsként elmondható, hogy a kereskedővel kötött szerződésnél az ügyfél is gondoljon erre az eshetőségre, és próbálja levédeni magát. Árvíztől az autóipari botrányig bármi keresztbe tehet a vevőknek.