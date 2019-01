A Mercedes az első, második az elektromos Up, majd a benzines jön.

Egészen meglepő, de volt olyan éjszaka, hogy összesen 7 darab gyerekülést felejtettek a szülők a kocsikban. Az egyik autónkban kettőt is.

A váltója lomha, nem az autó.

Igen, de ha a váltó lomha, akkor az autó is rugalmatlan.

Tudunk erről az ügyfélpanaszról, és már léptünk is: több lépcsőben elkezdtük lecserélni az automata váltóval szerelt benzines Up-okat manuális váltósra, hamarosan 150 autónkat cseréljük, amelyek nagy része már manuális váltós lesz. Meg kell mondjam, nehéz döntés volt, mert az automatát kényelmesebb vezetni, ezért nehezen válunk meg tőlük.

Ön is tudja, városban igazán zöld és trendi egy kizárólag elektromos autókból álló flotta lenne. Nyilván üzleti megfontolás szól a jóval olcsóbb benzinesek mellett, de mégis adott a kérdés: lesz valaha ilyen?

Egyértelműen növelni szeretnénk, és fogjuk is az elektromos autók arányát a flottában, de mi próbálunk rendszerben gondolkodni. Azaz saját gyorstöltőket (MOL Plugee) is folyamatosan telepíteni a flotta megújítása mellett, jelenleg nyolc darabnál tartunk a zónán belül. Ugyanakkor az is fontos számunkra, hogy komplett ökoszisztémában gondolkodjunk: Magyarországon lignit és gázelégetéséből keletkezik az elektromos energia egy része, és míg Budapestet az elektromos autók használata mentesíti a környezeti terheléstől, addig az erőművek tüzelőanyaga pont az ellenkezőjét eredményezi, csak éppen vidéken.

Mennyi új töltőt szeretnének telepíteni idén?

Jelenleg további 5 budapesti helyszínen telepít a MOL elektromos töltőket, és a felhasználói igények figyelembevételével vizsgálja a további lehetőségeket is. Fontos kiemelni, hogy itt nem csupán a MOL Limo-ra gondolunk, mint felhasználó, hanem a hétköznapi elektromos autó tulajdonosokra is.

Milyen új elektromos autók flottába lépésére van a legnagyobb esély 2019-ben?

Sajnos a kis kategóriában nem olyan mértékű a gyártók fejlesztése, aminek mi örülnénk. Az elektromos Up ma már 5-6 éves technika. Megyünk márciusban a Genfi Autószalonra, megnézzük a legújabb elektromos modelleket, és készen állunk rá, hogy valami egészen új modellel bővítsük a flottánkat. A gyártóknak is megérné egy ekkora szereplővel társulva belépni az országba egy teljesen új modellel.

Mennyi új elektromos autóval bővülhet 2019-ben a Limo kínálata?

Idén a terveink szerint 50-100 autóval bővítjük az elektromos autók számát a flottában. 2020-ra pedig a terveink szerint megduplázzuk a flottát, fokozatosan emelve benne az elektromos autók arányát. Az ehhez szükséges fővárosi fejlesztések mellett a MOL már az elmúlt időszakban is több helyen telepített a benzinkútjain e-töltőket, és a jövőben is tervezzük ennek a folytatását.

Érdekes számok a Limo első évéből A 450 járműből 400 darab VW Up (100 e-Up és 300 benzines Up), 50 Mercedes A-osztály, a havi díjas konstrukcióban előbbit 66 forintért lehet elvinni percenként, utóbbit 99 forintért – ezt sokan tudják. Az alábbi érdekes számokat azonban most teszi nyilvánossá a Limo: 365 nap alatt 3 millió kilométert tett meg a flotta egésze

ebből az 50 darab Mercedes 4 hónap alatt 200 ezer kilométert

12,5 kilométer az átlagos úthossz

több mint 10 millió percet vezettek az autókkal a használók összesen, ez 19 év

a használók 77 százaléka férfi, 23 nő

az elektromos Up-ok több mint 200 ezer kWh energiát használtak el egy év alatt

a legidősebb regisztrált felhasználó 89 éves

Ha már autócsere, a 200 darab klíma nélküli Up kikerült már a flottából?

A felét már lecseréltük, és a többi autó cseréje is folyamatban van.

Örök kérdés: mikor kerül be a zónába a reptér?

Régóta nagyon sok tárgyalást folytatunk ennek érdekében, mi mindenképpen szeretnénk.

Milyen egyéb fejlesztésekkel, újdonságokkal készülnek?

Minél több üzleti partnert szeretnénk meggyőzni arról, hogy a most lízingelt vagy megvásárolt járműveik egy része helyett használják a mi autóinkat. Gazdaságosabb, zöldebb, racionálisabb megoldás.

Olykor az az ember benyomása, hogy a közös autóra – finoman fogalmazok – nem éppen sajátként vigyáz a használók egy része. Mennyi érdemi kasztnisérülés gyűlt össze az egy év alatt?

Körülbelül 50.

Mennyi autójuk lett totálkáros?

Három ilyen eset volt, amiből az egyik baleset elektromossal történt. Ránézésre nem szenvedett durva sérülést, azonban megrepedt az akkumulátora. Ennél félő volt a telephelyre szállítás után, hogy esetleg kigyullad, ezért 2 hétig 200 méteres karanténban kellett tartanunk.

A lakhelyem környékén gyakran látok lebilincselt autókat. Mennyi kerékbilincselést kellett tovább számlázniuk az elmúlt egy évben?

Igen, volt számos ilyen eset, de egyre kevesebb, hiszen ez a felhasználók számára is egy tanulási folyamat.

Olykor panasz van a járművek koszosságára is.

Volt rá több példa, hogy sajnos egy hétvégéi, jól sikerült buli után nem éppen tisztán kaptuk vissza az autókat, és akadt arra is példa, hogy egy autónkat kétszer is kárpittisztítóhoz kellett vinni a nyáron, aminek 70 ezer forint volt a költsége. Több mint 40 ezer emberről és az utasaikról beszélünk, egy ekkora felhasználói bázisnál sajnos elkerülhetetlenek az ilyen fajta „balesetek”.

Az autókat a Budapest belső részén lévő zónában lehet felvenni, majd 24 órán belül ugyanott letenni, ám elhagyható velük a város. Hová mentek legmesszebb egy autójukkal?

Nyíregyházára, posztolta is a FB-oldalunkon a tagunk, hogy vett rá matricát, használhatják mások is hosszabb útra azt a kocsit. Más megkérdezte, hogy elmehet-e Pozsonyba, amire biztosítási okokból sajnos nemet kellett mondanunk. A vidéki városok közül leggyakrabban Debrecenbe, Győrbe és Siófokra mennek a használók.

Milyen gyakori, hogy valaki 24 órán túl is magánál tartja az autót?

Nem jellemző. Ilyen esetben felhívja őket az ügyfélszolgálatunk, amire általában szabadkoznak. Aki viszont plusz egy órával túllépi a 24-et, azt letiltjuk a kocsiról, ami így újra szabaddá válik.

Volt példa autólopásra?

Szerencsére nem, le is kopogom. Viszont arra sajnos akadt példa, hogy leszedték a nagy Merci-jelet a hűtőrácsról, ami után az egész, egyméteres műanyagot cserélni kellett. El nem tudom képzelni, hogy mihez kezdenek vele, vagy mondjuk egy 14-es Up-dísztárcsával, amiből szintén loptak. Abból többet is. Amúgy az ilyen rongálások éves számát nézve bevallom, kellemesen csalódtam, én sokkal rosszabbra számítottam.