A benzin- és gázolaj-alapú autózás már szép lassan elkezdte átadni helyét az elektromos mobilitásnak. Ezt mindannyian látjuk, tapasztaljuk, ahogy nap mint nap több zöld rendszámú autó vesz körül bennünket még Magyarországon is – pedig hazánk nem vállalt éppen pionír szerepet ebben az átalakulásban. Viszont ami eddig történt, az még csak a kezdete a változásnak. A konnektorról is tölthető hibridautók és az akkumulátoros elektromos autók nem jelentik az átalakulás végét. Sok nagy autógyártó és háttéripari cég látja úgy, hogy hamarosan (ami azért még mindig évtizedes távlatot jelent) a hidrogénnel hajtott járművek, a tüzelőanyagcella technológiája is gyorsan bővülő szerepet kap a mobilitásban.

Ez szükségszerűnek látszik, két okból. Az egyik az akkumulátoros elektromos autók hatótávolság-problémája. Ha egy töltéssel messzebbre eljutni képes autót (vagy kamiont, buszt) akarunk, akkor nagyobb kapacitású, nagyobb tömegű (és drágább) akkumulátorra van szükségünk. Az új Mercedes EQC kb. 300 kilométernyi reális hatótávolságához hat és fél mázsás akkura van szükség. Márpedig még ennek a duplája, hatszáz kilométeres hatótáv se sok a benzinhez-gázolajhoz szokott autósoknak, viszont a kocsi már így, ennek a felével is 2,5 tonna és 22 millió forint. Ott van persze a gyorstöltés, ami elfogadható kompromisszumnak látszik. Ha 300 km-enként meg kell állni 20-40 percre, hogy újabb 300 km kerüljön az akkuba, az kibírható. Viszont ha tényleg úgy istenigazából beindulna az átállás, pontosabban átülés belsőégésű motoros autóból elektromosba, hatalmas mértékű és valószínűleg rossz kihasználtságú infrastruktúra-beruházásokra volna szükség.

A nagy nyomáson tárolt hidrogén viszont gyorsan újratölthető üzemanyag, a jelenleg legelterjedtebb 700 baros rendszerekben kb. percenként 100 km-nyi üzemanyag tölthető a kocsikba. A hidrogéntartályok tömege pedig elhanyagolható az akkumulátorokéhoz képest. Térfogatra persze több helyet foglal egy háromkilós, kb. háromszáz kilométerre elegendő hidrogéntartály, mint a Mercedes EQC akkumulátortömbje, de a térfogat pont azokon a járműveken számít a legkevésbé, amelyekkel gyakran mennének messze a gazdáik (teherautók, buszok, akár kisbuszok, nagy családi autók).