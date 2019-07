Már jó ideje nagy számban jönnek-mennek körülöttünk a forgalomban a hibrid üzemű vagy tisztán elektromos autók, de még mindig sokan vannak, akik szinte semmit nem tudnak ezeknek a kocsiknak a technikájáról, működéséről. Köztük pedig akadnak olyanok, akik önállóan próbálják kreatívan kitölteni az információs vákuumot a fejükben, sőt: néha mások fejében is. Így alakulhatott ki az egyik legviccesebb tévhit a részben vagy teljesen elektromos hajtású autókkal kapcsolatban: a Visszatöltés Legendája.

Számtalan, a téma iránt érdeklődő laikustól hallottam már a kérdést: az elektromos autó messzebbre tud menni egy töltéssel, ha dimbes-dombos vidéken jár, mert akkor visszatölt, ugye? A Toyota “öntöltő hibrid” terminológiája is vissza-visszaköszön úgy, hogy azokba a kocsikba (a sima hibridekbe) azért nem kell kívülről, konnektorról elektromos energiát juttatni, mert visszatöltéskor valahogy extra energiát kapnak az Univerzumtól. Vagy még egy tipikus kérdés: városban azért nagyobb a villanyautók hatótávolsága, mert a sok fékezéssel mindig visszatöltenek? A Vezess.hu kommentszekciójában is fel-felbukkan a téma, legutóbb a Mercedes-Benz EQC bemutatója után kaptam egy komplex kérdést a visszatöltéssel kapcsolatban. Erre ott röviden válaszoltam is, most pedig ebben a cikkben egy kicsit hosszabban fejtem ki ezt a bizonyos visszatöltés dolgot.

Fizika

Az alapok nagyon egyszerűek: gyorsításkor és haladáskor az akkumulátor biztosítja az energiát a keréken jelentkező forgatónyomaték létrehozásához, a jármű tömegének felgyorsításához és mozgásban tartásához. A folyamat során szükségszerűen veszteségek keletkeznek. A kémiai energiából elektromos energiává alakulás során úgy egy százalék vész el, további 10-15% a villanymotorban és a differenciálműben tűnik el (hővé alakul a belső ellenállások és súrlódás miatt). A maradékból tovább százalékok mennek el hűtésre-fűtésre, zenehallgatásra, a modern autók számtalan elektromos fogyasztójának ellátásra. És persze az energia java része beleölődik a sebességtől és az útviszonyoktól függő mértékben a légellenállás és a gördülési ellenállás leküzdésére. Nagyjából tehát az összes magunkkal vitt energia kétharmada fordítódik ténylegesen arra, hogy gyorsuljunk.