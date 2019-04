A Vezess-en bárki megnézheti, hogy az elmúlt tizenkét hónapban hogyan változtak a hazai üzemanyagárak. Ezen a grafikonon jól látszik, hogy tavaly októberben kérték a legtöbbet mindkét fő üzemanyag literjéért, míg a legolcsóbb időszak januárban volt, amikor is a benzin került kevesebbe. A benzin, gázolaj ára közötti legnagyobb különbség 2019 januárjában volt – nagyjából 40 forinttal volt drágább a dízel. Áprilisra és augusztusra viszont alig néhány forintosra apadt a benzin árelőnye.

Égetjük az üzemanyagot ezerrel, az idei első negyedévben 328 millió liter benzint adtak el Magyarországon, dízelből pedig majdnem 555 millió liternél jár az értékesítés. Míg a teljes benzinforgalom 7,5 százalékát adják a drágább, extra változatok, addig a prémium dízelnek érezhetően nagyobb, 10 százalék körüli a részesedése, amit az első pár, jellemzően hidegebb hónapban akár a gázolaj dermedésétől tartó vásárlók is okozhattak.

Olvass tovább

Ha azonban több év adatai alapján nézzük az árakat, kiderül, hogy ennél jóval extrémebb árakkal, érezhetőbb különbséggel is találkozhattak már az autósok. Tíz éves távlatban a 2009-es évben kaptuk a legtöbb kőolajszármazékot a pénzünkért, karácsony táján volt mélyponton a dízel és a benzin is. 278 forintot kértek a benzin, 293-at pedig a gázolaj literéért. Magyarországon ekkor Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, Katalóniában egy nem kötelező érvényű népszavazáson a döntő többség a függetlenségre szavazott, és szintén ekkor, decemberben lopják el ismeretlenek az egykori auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor bejárata fölé erősített hírhedt náci jelmondatot is, hogy csak párat emeljünk ki az év fontosabb mozzanataiból.

Az eddigi legdurvább üzemanyagárak 2012 áprilisában voltak, akkor 454 forintot kértek a benzinért, 449 forinttal pedig a dízel döntött rekordot, alig három hónappal korábban. Ennek az évnek az elején lesz Magyarország a Magyar Köztársaságból, ekkor fut zátonyra a Costa Concordia, és szűnik meg a Malév is.

És mi a helyzet a máshol?

A környező országokban nagyjából hasonló árakkal kalkulálhatunk, Ukrajnában 323 a benzin, 296 a gázolaj átlagára, Romániában átszámítva 398, 415, Horvátországban 458, 446, Szlovéniában 388, 398, Szerbiában 389, 432 forint a benzin, gázolaj. Ausztriában 392, 378 forint az átlagár, Szlovákiában pedig 366, 340 forintért juthatunk a különféle üzemanyagokhoz. De nézzünk kicsit messzebb is, Kuvaitban 61 forint a benzin literje, és Szaúd-Arábiában is a lélektani hetven forint alatt hozzá lehet jutni. Ezzel ellentétben a holland kutakon fájdalmasabb a tankolás, ott 590 forintnyi eurót kérnek egy liter 95-ösért. Izraelben pedig a dízel autók gazdái zokoghatnak, a 640 forintos gázolaj láttán.

Miért fizetünk sokat a kutakon?

A Mol az üzemanyagok nagykereskedelmi listaárát a nemzetközi tőzsdei és árfolyamváltozásokból adódó piaci hatások alapján, illetve a mediterrán térségből vasúton történő fuvar-, import- és logisztikai költségek figyelembe vételével alakítja ki. Erre rakódik még a kiskereskedelmi árrés.

Mindez együttesen az üzemanyagárak nagyjából felét teszik ki. Az üzemanyagárak másik részét a jövedéki adó (benzin esetében 120 Ft/liter, dízel esetében 110,35 Ft/liter), illetve a készletezési díj (benzin esetében 3,3 Ft/liter, dízel esetében 3,205 Ft/liter) fix tételek, valamint ezek összességére (így a jövedéki adóra is) kivetett 27 százalékos ÁFA jelenti. Azonban egy 2016-os jogszabály szerint, h a kőolaj ára tartósan 50 dollár alá esik hordónként, akkor az adókat 125, illetve 120,35 forintra emelik. 2017-ben az üzemanyagok jövedéki adójából nagyjából 640 milliárd körüli összeget szedtek be.

Forrás: képek:istockphoto.com