“Én a saját autómat majdnem mindig az IMO mosóba viszem a Vágány utcába, és a legdrágább, Nanoshieldes mosást kérem rá. Persze az is igaz, hogy nem mosatok minden héten, évente csak négyszer, ötször. Tél közben és után mindenképpen, hogy a sót lemossam, a továbbiak a koszolódástól függnek. Itt megint könnyebbség, hogy az én autóm tető alatt áll, így csak akkor koszolódik, ha megy.

Nem vagyunk egyformák. Nagyon másként és nagyon más időközönként zarándokolunk el autónkkal megtisztulni. Nemrég azt kutattuk, hová érdemes menni, ha kevés pénzből saját kezűleg takarítanánk le a tél mocskát a kocsiról, most pedig eláruljuk, mi hogyan mossuk le autóinkat. Furcsa titkok derülnek ki hamarosan, amelyekből messzemenő következtetéseket is le lehet vonni a szerzők gyermekkoráról, neveltetéséről, és ki tudja még miről.

Olvass tovább

A Nanoshield nekem nagyon bevált, de azért tavaszra tervezek egy olcsóbb mosást, ami után keményviasszal szeretném átkenni az autót. Ez a gyakorlat korábban a Pólónál nagyon bevált, a fényezése még húsz év után is majdnem olyan fényű volt, mint az új.”

Kovács Miklós úr, a videópápa nem szereti a kézi munkát, ha autómosásról van szó. Másban nem ilyen finnyás, saját magának főz remek ízű házi sört, tömegpusztító fegyverként is bevethető csiliket nevelget a ház mögötti csalitosban és kávéfőzéskor is a kézműves vonalat tolja, pörköl, darál, megfelelő nyomáson főz és megvet minket Nescafét szürcsölő gasztro-barbárokat. A hipszter hóbortok mellett érthető, hogy a kézi kocsimosásra már nem kíván értékes időt szakítani.

Alább a Miklós Metódus:

“Lassan én is túllendülök a 170 vezetett tesztautón a Vezess adatbázisa szerint, ami felölel lassan nyolc évet, és megannyi költözést. Budapest szinte minden területén jártam a benzinkutak mellé telepített kézi mosókat, és megérett bennem a felismerés, hogy a jó eredményhez vagy profikra kell bízni az alapos takarítást, vagy legalább egy IMO-szintű, alapos, és garantált eredményt hozó automatába kell beállni.

Amikor egy random beállós kézimosóban habot csapkodva, a bedobott harmadik kétszázas után is ott a kocsi oldalán a gőzborotva csíkozása a finom porban, akkor érzem: jobb egy ezresért hagyni, hogy végigrángassanak a mosócsőben, miközben ülök telefont nyomkodva, mint pattogó bolhaként körbefröcskölni az autót.

Ez extrém kerék, illetve karosszériaméretnél nem megoldás, de aki extrém méretekkel él, az legyen úr, és hordja rendes kozmetikai kezelésre kedvencét. Nyilván lehet mondani, hogy a tahó újságíró nem törődik a karcokkal, a tesztautónak úgyis mindegy. Egyrészt a saját kocsimat – jelenleg egy Mazda3-ast – is így tartom tisztán, másrészt az élet egyéb veszélyei hamarabb hagynak látható, és fájdalmas nyomot a karosszérián, mint egy modern mosó pörgő kefesorai.”

Koncz Dávid mindenféle hírek gyártója és a népmesékben is jól teljesítő hetes szám szerelmese, nem rabolja sokáig az időnket:

„Lecsapatom 400é’, ami lejön, aztán 4-5 havonta kézi mosó. A mi autóink állandóan mocskosak :)”

Csepreghy Dániel, babérkoszorús BMW-bolond és 1:18 szakértő, akinek több autója van, mint egy fél kerületnek. És ez csak a szobájában.

“Közelünkben a Béke úton található kézimosó, melyet a körülötte lakók szívből gyűlölnek, de a környékbeli autóbolondoknak kész megváltás. Nagyjából az egyetlen értékelhető intézmény errefelé, ahol hajlandóak cserélni a keféket és úgy általánosságban karbantartani az egészet. Feltölteni apróval a pénzváltót, pótolni a mosószereket a nagy forgalom ellenére.

Ez öt programos, ideális esetben gombonként egy 200-asból (=1000) tiszta lesz az E46. Pluszban mindig viszek savmentes felnitisztítót, hogy a Styling 68-asokban tudjak maradéktalanul gyönyörködni. A mosást a gumiszőnyegekkel kezdem, mert tavasszal és nyáron ezek pont megszáradnak mire a BMW kész. Tetejétől haladok az autó alsó része felé. A mosás végén, az öblítés után az autó körül, a földről is elcsapatom a habot vagy kosz, leveleket stb, hogy sem én, sem más ne hordja be a tiszta autójába.

Máskülönben az otthoni porszívózással egybekötött autódédelgetésben hiszek igazán, perverz módon sok mikroszálas törlőkendővel, műanyag- és gumiápolóval. Büszke fotóval az Instagramra a legvégén. Csak sajnos ez ritkán kivitelezhető.”

Daniról drága jó nagyapám jut eszembe, aki az ujjnyi vastagon lewaxolt sárga Zastavát minden eső után azonnal puha ronggyal szárazra törölte. Mindezt annak ellenére, hogy a vízcseppeknek esélyük sem volt megtapadni a kasztnin, hanem izgága gömbbé pöndörödve nyomban legurultak róla, majd még a parkolóhelyet is sietve elhagyták. A króm dísztárcsákban tükröződve akár borotválkozni is lehetett volna.

Amikor közlekedésbiztonsági megfontolásból már nem kívánt többé autót vezetni és eladóvá vált a Zastava, a budaörsi autópiacra még begördülni sem tudtunk vele, már a kapuban elkelt alóla az autó. Sajnos nem örököltem ezt a pedantériát még nyomokban sem. Nálunk a Mazda aránylag ritkán tisztul meg, pechjére olyan jó színe van, amin a féléves kosz sem látszik meg.

Szörényi András, a szivacsozó renegát:

“Szeretek autót mosni, mert az újságírással szemben látványos, gyors eredménye van és a befektetett idő meg a munka korrelál az eredménnyel. Benzinkúti gépi mosóba ritkán viszek saját vagy tesztautót. Ha tudnám, hol jártak épp a gépimosó-karbantartók és hol cserélték időben a pörgő keféket, mennék én oda is, de így a gépi mosáshoz legtöbbször az IMO-hálózatot veszem igénybe. Ott legalább egy kicsit körbelocsolják az autót a gépsor előtt.

A mosások oroszlánrészét viszont én oldom meg, kézi mosóban. Haragszom, ha a lándzsa végén nincs műanyagkupak vagy gumi védelem, mert ahol tényleg nagy a víznyomás, ott a sugár elálltával nekikoppanhat a pisztoly fémje a karosszériának. Azt is utálom, ha a fényesítő/cseppmentes öblítés program megnyomása után még hosszú másodpercekig habos víz fröcsköli tele a karosszériát.

Először a gumiszőnyegeket kínálom meg a gőzborotvával, hogy minél jobban lecsöpögjenek, mire az autó kész. Fentről lefelé mosok, mert az autó mindig lent koszosabb és nem szeretném felmosni a retket. A víztömlőt igyekszem fogni, mert állandóan beleakad a felhajtott ablaktörlőbe és a rajta lévő kosszal megkarcolhatja az autót. A tetősínek mentén és a szélvédőkeret tetejéről igyekszem bő vízzel kicsapatni a zaccot, különben öblítéskor is jön elő a szárazanyag.

Atavisztikusan irtózom a kézi mosók keféjétől, amivel, már folyó hab nélkül, az előző felhasználó végigsikálta a végén a fékportól, mocsoktól retkes felniket. Autósampon helyett higított konyhai mosogatószerrel itatom át a közel A4-es lap méretű, autómosó szivacsot. Ez biztosan nem veszélyes vegyszer, másrészt a nagy buci szivaccsal nagyon gyorsan körbe tudom mosni az autót, hogy a mosó üzemeltetőjének kevesebb kiesést okozzon az akcióm, mégis tisztán vihessem fotózásra a tesztautókat és haza a saját autókat. Szivacsos körbetörlés vagy a mosókefe használata nélkül az autó oldalára száradt kosz ott is marad, hiába locsolok el 800 vagy 1000 forintot.

Az ajtófalcokat és a belső küszöböket, szivacsos áttörlés után, a nagynyomású mosó sugarának szélével öblítem, ügyelve a hangszórók vízmentességére. A csomagtérajtó körül nedves ronggyal tartom tisztán az autókat, ahogy a második, a B-tetőoszlopot is. A vizet nagy felületű, puha törölköző ráterítésével itatom fel, hogy a törölgetéssel ne karcoljam össze a fényezést és mindig áttörlöm ronggyal vagy papírral az ablaktörlők gumiélét, mert sok kosz ül meg rajtuk. A végén pedig öröm, bódottá, és jöhet a nagyobb falat, az utastér.

Horváth Zsolt – főszerkesztő: Nálunk – Nagykőrös – két hagyományos kézi mosó van és csak egy olyan, ahol kefés fej is. Általában nem a keféshez megyek, mert ott többet kell várni. A tisztítás: egy 200-asból körbelocsolom a kasztnit, hogy beáztassam a koszt. Picit többit időt adok ilyenkor az ajtók fém részeinek és az első lökhárítónak a bogarak miatt. Illetve már elkezdem a mosást a kocsi tetejénél.

Második 200-asból lemosom az autót. Ha nagyon koszos, akkor még egy százas rámegy. Én belocsolok a kerékjáratokba is és a küszöböket is lespriccelem alul is.

200-ból jön az öblítés. Nem törölgetek.

Földes Attila – Rólam nem mondható el, hogy minden élére állított forintot még kétszer meg is hágnék, de az autómosással szeretek spórolni. Viszont nem a spórolás öröméért, hanem inkább azért a sportértékért, hogy milyen jól tudom beosztani a rendelkezésre álló egyperces mosási ciklusokat és hogy mennyire tudom gyorsan és hatékonyan rángatni a kefét, spriccelni az öblítővizet. Az öreg Mazdát meg amúgy sem jó sokat vízben áztatni, mert a végén még az egész feloldódik a mosólében.

Általában 500 forintból simán le tudok mosni egy átlagos teszthét alatt elkoszolódott autót, de akár a sajátot is. Persze nyáron, száraz időben, autópályás menet nélkül használt autót akár 200 forintból is tisztára lehet varázsolni, de az nem ér. Ugyanúgy nem, mint a tetőig agyagos sárral bevont terepjárók, amelyek szintén extrémnek számítanak.

Laza nedvesítéssel kezdek, semminek nem kezdünk neki szárazon. Egy százas elég a kosz fellazítására, a tetőtől indulva gyorsan összehabozom a kasztnit. Nyáron a bogaras szélvédővel, lámpákkal kezdek, hogy míg körbeérek, legyen ideje a szernek hatni. Következik egy 200-as, amit a hebkefés beavatkozásra szánok. Ezzel gyors, határozott mozdulatokkal körbekenem az autót, fentről lefelé, az András-féle kefeparának megfelelően a végén a felniket is átmosom vele.

Két perc alatt nagyjából 1,2-szer érek körbe, mielőtt eláll a habfröcsögő. A következő 200-as a cseppmentes öblítés programra megy, amivel szintén fentről indulva lecsapatom a habot. Akadnak problémás, hülye részek, amikből még sokáig szivárog a hab, ide érdemes visszanézni később.

Ha elfogyott az 500-as, akkor már csak a mikroszálas finomhangolás van hátra, főleg a fekete betétek, tükrök, csillogó króm biszbaszok igénylik az utókezelést, hogy hibátlan, cseppmentes felületet adjanak a beavatkozás végén.

Hamar Balázs – a gyors autók, versenypályák, a turbósítás, az étrend-kiegészítők és a szép nők nagy barátja:

“Benzinkútnál samponozás alatt/után kezemben a szivacs és a küszöböt, autó alját áttörlöm, mert anélkül nem jön le onnan a kosz. Kefés helyen nem kell ezzel bíbelődni, ahol van hablándzsa, ott használnom előtte azt is. Az öblítésre mehet a cseppmentes opció (soha nem törlök), sőt a wax is előtte, inkább utóbbi hoz többet, szerintem.

Nekem pici az autó, így ezekkel az extrákkal sem szokott 600-nál több lenni, kúton 400-ból megvan. Spórolási trükk: menet közben is váltható másik mosási fázis, nem kell megvárni, amíg lejár a menet – ez régen valahogy eszembe se jutott.”

Rácz Tamás – egy rendeltetésszerűen használt Nissan pickup és újabban egy francia, családi dízel tulaja:

“Tanult kollégáim már mindent elmondtak, én csak annyit teszek hozzá, hogy rendszeresen csak olyan gépi mosóba járok, ahol nem az idővel felkeményedő-karcoló sörtés kefe, hanem ún. habosított polietilén (ősi magyar nevén polifoam) csíkokból álló tisztítóhenger forog a kocsi körül. (Ilyen például a budaörsi Tesco melletti IMO-mosó.) Alapelvem még, hogy egy gépi mosás nem kerülhet többe ezer forintnál, basszus: annyiért én is lemosom otthon vödörrel-kefével-slaggal az autót negyedóra alatt, nem rossz nettó órabér!”

Neked van saját, tuti módszered, ami mindenkiénél jobb, eredményesebb, olcsóbb? Elárulod?