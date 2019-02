Egyre hosszabbak a nappalok, süt a nap, és úgy tűnik, a tél jeges marka néha néha megremeg, és egyre lazábban szorítja csontjainkat. Közben az autóinkról is kezd lemorzsolódni a jégpáncél, így ha eddig ellébecoltad a dolgot, akkor most már tényleg ideje elgondolkodni egy alapos autómosáson. De hol érdemes lecsapatni a kocsit? Kipróbáltunk néhány autómosót, hogy ne neked kelljen mindet végig járni a legjobbat keresve.

No, kezdjük is. Újpestről észak felé indulva egy IMO mosóval akartam kezdeni a sort. Igen, tudom, ez gépi mosó, csak az árak miatt akartam megnézni. Itt a legolcsóbb mosás 890 forint, de ettől nem lesz mindenhol tiszta a kocsi, mert még a 230 forintos kerékmosást is érdemes hozzácsapni a programhoz. Ha nem áll előttünk senki, akkor egy perces átfutási időt ígér a cég és már mehetünk is. Mondjuk kézi előspricceléssel, a hátsó ablaktörlőre húzott kis staneclivel bajosan van meg az egész egy perc alatt, de lényegtelen. Két körforgalommal arrébb viszont ott állt maga a kosz elleni csodafegyver, egy nyolcállásos kézi mosó képében.

Auchan mosó

Az, hogy már nemcsak benzinkutak mellett találhatóak spriccelős mosók, nem számít újdonságnak, csak én járok ritkán erre. Jó ötlet, mert ha az ember kocsiba ült, kiautózott a város peremére, beszerezni az akciós macskaalomtól a karton sörig mindent, akkor már a kocsit is lemoshatja, egy úttal.

Aránylag új építésű mosó található az Auchantól kőhajításnyira – a másik irányban pedig a diszkont kút várja a kedvezményvadászokat – amely zsetonnal, vagy 100 forintossal működik. Hogy a 100-ast is megeszi, az csak a zsetonváltó automatánál derült ki, pedig a legtöbb embert megkímélnék egy extra körtől, ha a mosóban lévő egységen is ott lenne ez az információ.

A megszokottnál eggyel több kéziszerszám található minden állásnál, a sima magasnyomású mosó és kefe mellett a félelmetesen csengő hablándzsa nevű fegyver is a rendelkezésünkre áll. Nyilván azonnal kipróbáltam az illatos habot böfögő, furán zajos szellemirtó fegyvert. A program lefutása után, mint valami harmadrangú japán pornófilm pórul járt primadonnája, úgy nézett ki a kocsi.

Következik a mosás, a gumivégű mosólándzsából meleg víz ömlik és a víznyomás is elég izmos, rendesen kell tartani a mosót. Minden egyes 100-as, vagy zseton 60 másodpercnyi spriccelésre elég, és a különböző programoknak nem kell végigfutni, menet közben is lehet köztük váltani. A waxot és egyéb boszorkányságokat ki szoktam hagyni, de a szűrt vizes öblítést nem. Azt nem is lehet, ha nem akar valaki idétlenül foltos autóval hazahajtani.

Az Auchan mosója jól használható, érthetően kitáblázott és minőségi takarítást lehet itt végezni, 0-24 óráig.

ÖMV mosó

A Váci úton lévő ÖMV kút volt a második hely, ahol kipróbáltuk, mit kapunk a pénzünkért. Ez már jóval szomorúbb hely az előzőnél, mindössze kétállásos a mosó, és minden mosóhelyen csak egyetlen eszközt találunk. Ha ez még nem lenne elég, akkor a 100 forintért 45 másodperces, aránylag drága mosódíj próbálja még jobban elvenni a kedvünket a helytől. Ugyan a víz meleg, van hab is, de a víznyomás közel nem olyan meggyőző, mint az előző helyen volt.

Kefe nélkül pedig nem is érdemes sokat várni a mosótól, hiába kapunk okosnak tűnő tanácsokat a mosófej használatához, a makacs szennyeződések ettől nem fognak lejönni, az tuti. Csak végszükség esetén ajánlanám, ha muszáj leveretni a dzsuva nagyját a kocsiról. Menjünk is gyorsan tovább a közeli MOL kútra.

MOL mosó

Az út túloldalán egy régebben talán AGIP kútként működő egység várja a koszos autókat. Hitvány minőségű, kráteres aszfalton kell behajtani a szintén kétállásos, és ugyancsak egyetlen mosópisztollyal felvértezett állásokba. 100 forintért itt valamivel kedvezőbb, 55 másodperces mosást kapunk, és itt sem kell megvárni a kiválasztott program végét, ha körbeértünk, ugorhatunk a következő programpontra bármikor.

A víznyomás itt sem fogja kitépni a kezünkből a pisztolyt, de a mosóvíz habos, illatos és meleg, ami kefe híján itt is legfeljebb gyors, állagmegóvó tisztításra elegendő. Menjünk tovább!

Shell mosó

Még mindig a Váci úton vagyunk, de most épp egy Shell kúton. A töltőállomás sarkába telepített, szinte mindig taxisokkal, biciklisekkel (!) tömött kétállásos mosó egész kulturált, van fény, tiszta és kétféle eszközzel is küzdhetünk a kosz ellen. 100 és 200 forintost eszik, egy egység – 100 forint – egy percnyi mosásra elég.

Itt is kapunk szöveges segítséget, hogy hogy érdemes nekiállni, és a riogatás sem marad el, hogy idegen eszközt, mosószert nem szabad használni. A mosószert még értem, de a saját kefét már nem feltétlenül. Ennek ellenére én kétféle segédeszközt is viszek magammal, ha mosni kell, az egyik egy gumírozott tenyerű munkavédelmi kesztyű, mert utálom, ha habos lé folyik a kezemre, a másik pedig egy mikroszálas törlőkendő, amivel mosás és öblítés után még áttörlöm a kényesebb felületeket, hogy tuti ne legyen foltos a végeredmény.

Ez a mosó szintén az erősebb víznyomással dolgozók közé tartozik, a víz forró, és a habkeféből fröcsögő hab is bőséges, illatos.

Végül egy régebbi, már bevált egységgel zártam a sort, a budaörsi Tesco mellett lévő, szintén sokállásos, profi mosóval. Itt ha várni kell a szabad helyre, akkor közben tuti összelocsolják valami extra vegyszerrel az autót, hadd ázzon csak fel a retek várakozás közben. A habkefés és spricnis eszközök mellett van szőnyegcsipesz is, amikre gumiszőnyeget érdemes csippenteni, és az érintőképernyős, 100-assal és 200-assal működő vezérlő használata is egyszerű.

Ha vége a takarításnak, akkor néha még szilikon vízlehúzót is lehet kölcsönkérni, hogy teljesen száraz legyen a kasztni. Már, aki nem fél a szilikonba ragadt porszemek karistolásától. Ez is az ajánlott kategóriába tartozik, a víz meleg, a kefe habos, van pénzváltó automata is, és a cseppmentes öblítés után nem is szokott foltosan száradni az autó.

Pár perc alatt, 500 forintból is lemosható, egy átlagosan koszos autó:

És neked hol van a kedvenc helyed? Mennyiből szoktad lemosni a kocsit? Félsz a habkefében lakó karc-átoktól? Tettél már kárt a gőzborotvával az autóban? Írd meg nekünk kommentben!