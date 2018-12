Nyilván senkit nem lep meg: az NEDC-s fogyasztásnál többnyire magasabb a WLTP-s, ám a használók személyes tapasztalata rendre ennél is több.

Összehasonlítjuk a magyar magánszemélyek által idén legnagyobb darabszámban vásárolt 10 személyautónál az elmúlt években használt hivatalos fogyasztási adatot az újjal. Aztán mellé írjuk azt is, a legnagyobb európai adatbázis, a spritmonitor.de mekkora átlagfogyasztást közöl ugyanezekről. Ide az adott modellt használók töltik fel a saját, hosszabb távú tapasztalataikat.

Sokat írtunk már róla, hogy az autógyártók jelentős része által kijátszott fogyasztásmérési módszert (NEDC) új váltotta (WLTP). Ősztől Magyarországon is csak már ezekkel a számokkal értékesíthető új gyártású személyautó, ami megroggyantott néhány importőrt, de ezúttal nem erről írunk.

Összeállításunk megírása előtt kikértük az importőrök többségétől a régi és az új hivatalos adatokat, ám a válaszadás egy-két forgalmazó részéről hiányosra sikerült, mintha takargatni akarnának valamit. Sebaj, megszereztük máshonnan.

10. Toyota CH-R – 530 darab “természetes személynek” értékesített autó 2018 első hat hónapjában

A dízelbotrány legnagyobb nyertese Európában kétség kívül a Toyota. A gázolajos motorok helyett hibrid-kínálatát egyre csak szélesítő óriásnak legjobbkor jött a sok leleplezett csalás, ők tiszták maradtak, ráadásul éppen egy rendkívül divatos szabadidő-autót dobtak piacra, amelyből kontinens-szerte a benzines/elektromos változat fogy jobban, miközben a másik is benzines.

A CH-R az első hibrid a magyar újautó-piac történetében, amely bekerült a top 10-be, egyelőre csak a magánszemélyesbe, de ott egyből magasan a legdrágább autó. (Azon autók esetén, amelyeknél nem küldött NEDC-s adatot a forgalmazó, a Katalog der Automobil Revue 2018-as számát használtuk, ez a minden évben a Genfi Autószalonon kiadott katalógus Európa legrészletesebb, 700 oldalas adatbázisa.)

Toyota CHR 1.2 T (115 lóerő) fogyasztása az NEDC szerint 6,3 l/100 km, míg a WLTP-szabvány szerint 6,4 l/100 km.

Toyota CHR 1.8 Hybrid (122 lóerő) fogyasztása az NEDC szerint 3,8 l/100 km, míg a WLTP-szabvány szerint 4,7 l/100 km.

9. Opel Corsa – 586 darab

Ősidők óta nagy kedvenc mifelénk, messze benzinesből vesznek többet honfitársaink, ám a pontos számokat nem ismerjük. Az arányokról valamit mégis csak elmond, hogy ha rákeresünk a hasznaltauto.hu-n a 2017-es évjáratú Corsákra, a 40 darab találatból mindössze 4 hirdet dízelt.

Opel Corsa 1.2 (70 lóerő) Selection átlagfogyasztása az NEDC szerint 5,7 l/100 km, az újabb WLTP mérés szerint 6,6-7,1 l/100 km. A spritmonitor.de felhasználói – ilyen is ritka – ennél hajszálnyival kevesebbről írnak, 6,58 l/100 km az átlag.

8. Ford Focus – 663 darab

Itt érdekes összehasonlítást találunk, hiszen miközben az év első felében még a kifutó 3-ik generációs példányokat vásárolták szép leárazások után a Focusból a vevők, az elmúlt hónapokban már az új, 4-ik generációs modellek foglalták el a helyeket a szalonokban. A szabály szerint 2018 szeptembere után az EU-ban csak a 2018 szeptembere után gyártott autót kell WLTP-s fogyasztási adattal értékesíteni, azaz a régi modellnek nincs WLTP-s adata, az új modellnek meg nincs NEDC-s adata.

Így most összevethetjük, hogy a minden tekintetben modernebb és korszerűbb 4-ik generációs Focus nagyobb köbcentis, erősebb dízel motorjának hivatalos fogyasztási adata mennyiben tér el az elavultabb elődjétől:

Kifutó Ford Focus 1.5 TDCi 70 kW (95 lóerő) 6 fokozatú kézi váltóval, Technology NEDC: 3,8 l/100 km. A spritmonitor.de szerint ugyanez az autó: 4,77 l/100 km

vadonatúj Ford Focus 2.0 l Diesel cDPF (150 lóerő) 6 fokozatú kézi váltóval WLTP: 3,5-3,6 l/100 km.

Leginkább a reexportnak köszönhetően szerepel a Ford Kuga a teljes értékesítést mutató top 10-ben, nála van lehetőség ugyanannál az autónál megnézni a régi és az új mérés szerinti adatokat:

Ford Kuga 1.5 Ecoboost 110 kW (150 lóerő) 6 fokozatú kéziváltóval, Business Technology FWD az NEDC szerinti vegyes fogyasztás átlaga: 7,2-7,9 l/100 km, a WLTP szerinti: 7,9-8,1 l/100 km. A spritmonitor.de szerint 8,17 liter/100 km az átlag.

7. Dacia Sandero – 677 darab

Két különböző Dacia is szerepel a magánszemélyek által legnagyobb számban vásárolt modellek tízes listáján, amit pozitívumként is értelmezhetünk, meg negatívumként is. Ha onnan nézzük, azt jelenti, remek ár/értékű autókat vesznek a magyarok. Ha máshonnan, azt mutatja, sokaknak még mindig kevés pénzük van új személyautó vásárlására, azért fogynak ennyire a legolcsóbb márka termékei.

A Dacia és a Renault forgalmazójától sokszorosan becsillagozott fogyasztási adatokat kaptunk, így is közöljük:

Dacia Sandero SCe (75 lóerő) Access 5 fokozatú kézi váltóval az NEDC szerint 5.2 l/100 km. Tiszta WLTP-s adat helyett ún. NEDC-BT adatot közölt az importőr, ami az ő megfogalmazásában „nem teljesen WLTP adat, WLTP mérési ciklus, de NEDC-re visszaszámított (NEDC-BT) érték”, nos, e szerint 5,1-5,4 l/100 km . Cikkünkból az is kiderül, újabban terjednek a tól-ig adatok átlagra is. A spritmonitor.de szerint 6,72 liter/100 km az átlag

. Cikkünkból az is kiderül, újabban terjednek a tól-ig adatok átlagra is. A spritmonitor.de szerint 6,72 liter/100 km az átlag Dacia Sandero Blue dCi 95 Arctic NEDC szerint 3.5 l/100 km a vegyes, az NEDC-BT szerint 3,6-3,9 l/100 km.

6. Renault Clio – 741 darab

Itt is csak NEDC-BT adatokat közölt a régi számok mellett a márka forgalmazója, ráadásul a benzines (és Magyarországon nagyobb darabszámban fogyó) 1.2 16V Alizére még azt sem. Így marad a dízel:

Renault Clio dCi (90 lóerő) Limited az NEDC szerinti hivatalos átlagfogyasztása vegyes üzemmódban 3,5 l/100 km, míg a WLTP mérési ciklus szerint, ám NEDC-re visszaszámítva 4,0-4,1 l/100 km. A spritmonitor.de bejegyzői szerint 4,79 l/100 km az ő átlagfogyasztásuk.

5. Toyota Yaris – 941 darab

Az importőr nyáron indított kampánya 1 nap/X forint árra kiszámolva hirdette a különféle Toyota modelleket, eszerint a Yaris 750 forint/nap ártól volt elvihető. Jelenleg az ezres, 72 lovas, benzines változat a legolcsóbb, ám a Datahouse adatbázisa szerint nem ebből vették a legtöbbet a vásárlók.

Toyota Yaris 1,0 VVT-i (72 lóerő) 5 M/T Live az NEDC szerint 4,3 l/100 km, a WLTP szerint 5,7 l/100 km .

. Yaris 1,5 Hybrid (100 lóerő) e‑CVT Hybrid Live az NEDC szerint 3,3 l/100 km, a WLTP szerint 4,7 l/100 km. A spritmonitor.de bejegyzői majdnem éppen ugyanennyit írnak, 4,82 l/100 km az ő átlagfogyasztásuk.

4. Opel Astra – 1015 darab

A 2015-ben bemutatott K Astra életének éppen a felén jár, a facelift előtti csendes hónapokban, mondanánk, ám az Opel-kereskedők erőteljes akciózásban vannak (de facto állandóan), ráadásul J Astra is bőven kapható még, e kettő együtt lépett ezer fölé. Még mindig nagyon népszerű az előző generáció, mi most mégis a K Astra régi és új fogyasztási adatait tesszük közzé:

Opel Astra 1.4 T (125 lóerő) Enjoy átlagfogyasztása az NEDC-B szerint 5,8 l/100 km, míg a WLTP szerint 6,2-6,8 l/100 km . A spritmonitor.de ennél kevesebbet, 6,13 litert ír.

. A spritmonitor.de ennél kevesebbet, 6,13 litert ír. Opel Astra 1.6 CDTI (110 lóerő) Enjoy átlagfogyasztása az NEDC-B szerint 4,1 l/100 km, míg a WLTP szerint 4,9-5,5 l/100 km.

3. Dacia Duster – 1059 darab

Világszerte rendkívül népszerű, nálunk is, és bár kockázatos volt a generációváltás, profin megoldották. Magyarországon a legolcsóbb, 1,6-os szívó benzines motorral fogy a leginkább.

Dacia Duster SCe 1.6 (115 lóerő) 2WD Access az NEDC szerint 6,8 l/100 km, a „nem teljesen WLTP adat, WLTP mérési ciklus, de NEDC-re visszaszámított (NEDC-BT) érték” szerint 6,5 l/100 km . A spritmonitor.de szerint ennél jóval magasabb fogyasztás a tapasztalat, 8,43 l/100 km.

. A spritmonitor.de szerint ennél jóval magasabb fogyasztás a tapasztalat, 8,43 l/100 km. Dacia Duster dCi 1.5 (109 lóerő) 4WD Comfort az NEDC szerint 4,7 l/100 km, a „nem teljesen WLTP adat, WLTP mérési ciklus, de NEDC-re visszaszámított (NEDC-BT) érték” szerint az immár 115 lovas Blue dCI szintén 4,7 l/100 km. A spritmonitor.de szerint itt is nagy a százalékos különbség, 6,42 l/100 km a 109 lovas adata.

2. Suzuki SX4 S-Cross – 1824 darab

Cseppet nagyobb (12,5 centivel hosszabb, 1 centivel szélesebb, 3 centivel magasabb) az évek óta verhetetlen Vitaránál (a tengelytávja pedig 10 centivel hosszabb), ára is némileg felette van, de az importőr tartósan piacgyilkos akciója miatt alig-alig. Jelenleg egymillióval az 5,14 milliós nyitó listaár helyett 4,14 milliótól hazavihető, itt jegyezzük meg, hogy ez az 5,14 ugyanennél az autónál a nyáron még csak 4,99 millió volt. Ezres, 1,4-es és 1,6-os motorjai közül 2018 első hat hónapjában a 140 lóerős egy-négyesből fogyott a legtöbb:

Suzuki SX4 S-Cross 1.0 GL, 2 WD, MT (111 lóerő) az NEDC szerint 5,2 l/100 km, a WLTP szerint 5,4 l/100 km . A spritmonitor.de szerint 6,8 l/100 km.

. A spritmonitor.de szerint 6,8 l/100 km. Suzuki SX4 S-Cross 1.4 GL+ 4WD 6AT (140 lóerő) az NEDC szerint 5,7 l/100 km, a WLTP szerint 6,2 l/100 km.

1.Suzuki Vitara – 4157 darab

Magyarország kedvence, hat hónap alatt többet vásároltak belőle a magánszemélyek, mint a toplista 2-3-4. helyezettjéből együtt. Itt is érezhető áremelés történt nyár óta, júliusban még 4,59 millió forint volt az akció előtti induló listaár, most 4,88 millió forint. Az 1,6-os, nagyon népszerű szívó kikerült a kínálatból, bekerült az ezres, így összehasonlítani a számokat leginkább az 1,4-esnél tudjuk: