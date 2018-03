Olvass tovább

Ha épp nem a lyukakat kellett kerülgetni, vagy az útjavítások miatt haladtunk lépésben a munkaterületen, akkor a többi jármű műszaki állapotán lehetett szörnyülködni. A kisebb karosszériahibákat ragasztószalaggal javítják, a hiányzó műanyag elemek mindennaposak, és olyan kamion pótkocsit is láttunk, aminek legalább négy darab kereke hiányzott. Ami volt, az is csálén állt.

Teljesen logikus lenne, ha a helyi utak tele lennének régi, ilyen-olyan állapotban lévő szovjet autóval. Ennek ellenére ilyen-olyan állapotú, sokat látott japán autókkal van tele Ulan Ude, amik között gyanúsan sok a jobbkormányos. Aztán elkezdtem számolni a jobb és balkormányos autókat és egész hamar kiderült, hogy a személyautók durván kétharmada jobbkormányos.

A legelterjedtebb a Toyota Corolla mindenféle egzotikus nevű változata, de Land Cruisert is annyit látni, hogy talán Afrikában sincs ennyi. Legtöbbjük persze benzines, V8-as. Amiket a 174 forintra átszámított 40 rubeles benzinár mellett valószínűleg nem is annyira megterhelő tankolni. Lada nincs sok, egy kezemen meg tudtam számolni a pár nap alatt hány darab jött szembe. Dacia egyáltalán nincs, de csak azért, mert a Logan és Duster Oroszországban Renault emblémával kerül az utcára.

Változatos a teherautó felhozatal is, a nagyon öreg, főként benzines orosz gépek mellett akadtak modernebbek is – a rendőrök például előszeretettel használnak klasszikus formájú, de láthatóan új UAZ-okat – és gyakoriak a japán márkák, illetve a Hyundai is. A tömegközlekedés a nálunk megszokottnál jóval kisebb méretű, 10-12 személyes kisbuszokra támaszkodik, de azokból tengernyi van, turistaként nagyjából átláthatatlan menetrenddel, útvonalakkal. Fix megálló kevés van, a megfelelő járatszámú buszt le is lehet inteni, és a leszállás is bemondásra megy. A legmókásabbak a teherautókból épített darabok.

Ulan Udéban van villamos is, kicsit Mad Max-es megjelenéssel, látszólag sík acéllemezekből tákolva. A vágányok ritkán fekszenek az út síkjában, de a helyieket ez láthatóan nem igazán zavarja. Még extrém helyeken sem. Összesen négy villamosjárat közlekedik a városban, amiből az egyik körbe megy a város körül. Használata egyszerű, nem kell előreváltott jeggyel bíbelődni, csak fel kell szállni, majd a kalauznál fizetni.

A taxi nem igazán elterjedt a városban, hiszen szinte az egész bejárható gyalog is, de a reptérre azért érdemes azzal utazni. A városközponttól nagyjából 20-25 perc autóútra lévő repülőtérre 300 rubelért – 1300 forintért – visz ki a taxis, minket bő 630 ezer kilométert futott autóval, vezetés közben telefont nyomogatva.

A közlekedés amolyan tempós hömpölygés errefelé, az autósok, villamosvezetők nem tűnnek idegbetegnek, előbb utóbb minden helyzet szépen megoldódik magától. Aki orosz dashcam videókon nőtt fel, nem is érti, amit a burját autósok a gyalogátkelőknél művelnek. Ha csak közelít a gyalogos a zebrához, máris illő távolságban megállnak és türelmesen várnak. Nehéz volt megszokni, hogy Ulan Udéban szinte körbenézés nélkül leléphetünk az úttestre a gyalogátkelőnél. Emellett még arra is marad energiájuk, hogy az út szélén megálló oldat hólétengerbe úgy hajtsanak bele, hogy a járdán sétálókat ne terítsék be sáros vízzel. Vagy lelassítanak, vagy inkább beljebb húzódva kikerülik a pocsolyát. Felfoghatatlan.

Maga a város nem egy nagy szám, még a helyiek szerint sincs itt más látnivaló, mint a 42 tonnás, bronzból készült Lenin fej, amit 1970-ben készítettek, Lenin születésének 100. évfordulójára. A többi bronz szobortól eltérően ez a fej nem „patinásodik”, a speciális bevonat megvédi, hogy úgy bezöldüljön, mint egy templomtorony burkolata. A világ legnagyobb Lenin fejénél nem sokkal halála előtt Kim Dzsongil is fejet hajtott 2011-es látogatása alkalmával, de a gránit talapzaton lévő fej sokkal inkább a fiatalok találkozóhelyeként funkcionál. Lenin szoborból nem ez az egyetlen Ulan Ude-ban, mi még hármat találtunk, de valószínűleg ennél sokkal több is van a városban.

Márciusban már Szibériában is vannak melegebb napok, nincs mindig fagypont alatt a hőmérséklet. A Bajkál-tó környékén pedig szinte minden nap süt a nap. Ha nem virágozna el a jázmin és folyton csicseregnének a madarak, pont olyan lenne, mint Petuski. A járdákon Ulan Udéban még ilyenkor is vastag jégpáncélon jár boldog boldogtalan, de nagy dráma nincs, a rárakódott vastag, fekete koszrétegtől a jég már egyáltalán nem csúszik. Bár a jégnél sokkal rosszabb a temérdek kutyaszar, ami tényleg földöntúli mennyiségben található az utcán. Nehéz elképzelni, hogy honnan van ennyi, mert kutyát alig látni.

Néhány napot azért még eltöltöttünk a városban, csak gyakrabban kellett a lábunk elé nézni. Megnéztük a város nagy vizeit, az Udát és a Szelengát, a pályaudvart – itt ágazik le a Transzszibériai vasútvonalból a mongol vonal – láttunk piacot, ettünk helyi puccos étteremben, jurtában, és vietnámi étteremben, megnéztük a helyi óvárost, piacot, operát, diadalívet, amit csak lehetett. Most meg keresztbe tett ujjakkal drukkolunk, hogy legközelebb is hasonlóan Isten háta mögötti hely jusson a Mazdások eszébe. Ha miniszterelnök-helyettes lennék, azt mondanám, hogy inspirálna, ha valaki meghívna Mongóliába autózni.