Jajistenem, csaknem dobozban maradtak az alábbi képek: még a Land Cruiser-bemutatón, Namíbiában határoztam el, hogy feltétlenül szentelek párezer karaktert annak a Toyotának, amit kábé ugyanolyan jó terepjáró, szintén hétüléses, csak nálunk nem lehet kapni. A nagyszabású, sivatagban, tengerparti vizes homokban, sziklán, folyóban lebonyolított Land Cruiser-menetpróbán jött-ment körülöttünk két ilyen kakukktoyota, ők hordozták a gyári stábot, ők vágtak elénk a kamerával, ha szemből akarták felvenni, milyen komoly akadályokon vágunk épp keresztül – persze ugyanazon az akadályon át, csak a menetnél gyorsabban. A hivatalos program után pedig egy dűnejáró kiránduláson, mit tesz isten, ismét egy ilyen fura Toyota mutatta meg alattunk, mit is tud. Hölgyeim és uraim, íme a Toyota Fortuner, a 2016-os modell:

A Toyota Fortuner kategóriája legnépszerűbbje Thaiföldön és Malajziában, nagyon sikeres Indiában, és persze Ausztráliában, ahol kitalálta és megtervezte az ottani Toyota-branch

A Fortuner egyes piacokon SW4, más piacokon pedig – és must hull le a lepel arról, mi is ez valójában – HiLux SW4 néven kerül forgalomba. Bizony, ez a kissé bumfordi, eredeti lökhárítóival barátságosan pufók szabadidőautó valójában egy polgári ruhába öltöztetett masszív pickup, egy teherautónak tervezett, létravázas, hátul merev tengelyes, kőkemény terepjáró. (Volt már ilyen korábban is: a 4Runner is az akkori HiLuxra épült, 2004 és 2015 között pedig a Fortuner első generációja futott párhuzamosan az akkori HiLux-szal. Hivatalosan azokat sem, vagy nem nagyon lehetett kapni Európában.)