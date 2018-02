Szóval ahogy láttuk, a targoncázás veszélyes üzem. Így nem is kezdődhetett másként a megújult Still RX-20-as bemutatója, mint hogy ismertették a menekülési útvonalakat. Aztán kezdődhetett is a kiadós show. Zene, tánc, miazmás, de olyan lendülettel, ami nagyjából egy Genfi Autószalon nulladik napjával írható legjobban. (Hagyományosan a VW konszern szokta ott bemutatni az összes újdonságát, valami parádés show keretében. Alább a Still program gerincét adó muzsika, amiben egy idő után piruettező targoncák is feltűnnek.)

Mindig klassz dolog, amikor kicsit felkapaszkodhatunk a szigorúan vett autós világ szélére és kikukucskálhatunk a szűk, benzinszagú szatyrunkból. A munkagépek még aránylag közel is állnak a fő profilhoz, így próbálgattunk már kotrógépet , gyalogoltunk órákat a Plasser & Theurer PM 1000 URM mellett, most pedig targoncáztunk egy kiadósat. Szó szerint kiadósat, mert bármennyire is hihetetlen, vendéglátóink másfél napon keresztül öntötték belénk a targoncás tudást, ergonómiától, akkumulátorokon át a speciális igényekig. És még biztos maradt mondanivalójuk.

Hasonlóan a személyautós piachoz, a targoncáknál is megvan a német szentháromság. Az Audi, BMW, Mercedes triót itt a Still, Jungheinrich és a Linde jelenti. Mindhárman nagyjából ugyanabban a ligában játszanak, a prémium kategóriában. Na de mi az ördögöt jelent a prémium a targoncák világában? Mindenekelőtt hatékonyságot, biztonságot és magas rendelkezésre állási szintet, bármit is jelentsen ez utóbbi.

Nem egy éneklős műsor zsűrije áll a pult mögött, hanem újságírói kérdésekre válaszolnak a szakértők

A hamburgi székhelyű Still 2005-ben mutatta be az RX-20-as elektromos targonca első generációját, amelyet 80 ezer targonca eladása után, alaposan felfrissítettek. De mi a fenét jelent egy targoncánál a facelift? A személyautóknál bevált fogások itt nem lennének nyerők, az átdolgozott első-hátsó lökhárító és új felnik, színek valószínűleg nem hatják meg a targoncavásárlókat, őket ilyen hülyeségekkel nem lehet hasba akasztani.

Ezért az RX-20-ast is más elvek alapján dolgozták át, bár a hátsó lökhárító mégis kapott egy kis személyautós, csinos fémbetétet és a korábban használt műanyag elemeket is fémre cserélték. A legfontosabb újítás mégis a vezetőállást érintette, amely így kategóriájának legkényelmesebbje. 52-es lábbal, és kétméteres termettel is lehet benne kényelmes üléspozíciót találni, és a kilátás is egész tisztességes, minden irányba.

Új a hajtómodul, amely két, zárt tokban elhelyezett, aktív hűtéssel ellátott gondozásmentes, háromfázisú váltakozó áramú motorból és az átalakító generátorból áll. Ezzel teljes terheléssel képes leküzdeni a 20 százalékos rámpát is, de javult a gyorsulás és az emelési sebesség is. Jobb lett a kilátás, keskenyebbek az emelőoszlopok, illetve a tetővédő profilmerevítők is keskenyebbek lettek, hogy minél kevesebbet takarjanak ki a külvilágból.

Vezetőállásába könnyebb lett beszállni, a lábtér 6 centivel került alacsonyabbra, az ülés 5 cm-rel. Az Still Easy Controll kijelzőn tengernyi információt mutat a számítógép, a haladási iránytól a kerekek aktuális irányán át a haladási, emelési sebességig. A targoncavezető az emelőoszlop dőlésszögéről, és az emelt rakomány tömegéről is kap információt. Az RX-20-nak öt különféle menetprogramja is van, ebből kettőt a dolgozó a saját igényei szerint konfigurálhat.

A mezei, ólom savas akkumulátoros változat is végig bír egy 8 órás munkanapot, a lítium-ionos pedig még ennél is tovább húzza két töltés között. Az akksicsere pár perces művelet és nem kell hozzá szakember, egy csatlakozót kell lehúzni, betolni egy békát a targonca hasa alá és kihúzni a lemerült akksit, aminek a helyére mehet be a friss.

Maga az RX-20 nem is egy modellt, hanem egy népes, 13 targoncából álló családot jelent. Közülük 7 háromkerekű, 6 pedig négykerekű és típustól függően 1,4- 2 tonna teherbírásúak, használhatóak kül- és beltérben egyaránt, valamint különleges igényeknek megfelelő változatok is kaphatók, így akár hűtőházakban, vagy robbanásveszélyes helyeken is használhatók ezek az elektromos targoncák. Emellett két méternél alacsonyabb változat is kapható belőle – a szabvány méretű RX-20-as 2035 mm magas – , így akár áruszállító vagonokban is használhatók ezek a gépek.

Aztán munkavédelmi cipőben, talpig fényvisszaverő mellénybe öltözve kipróbáltunk egy rakás RX-20-ast. Négy kerékkel, három kerékkel, ilyen-olyan vezérlő kialakítással, felépítménnyel. Beülés után az első sokkot a valószínűtlenül picike kormány okozta, indulás után pedig a kormányzott hátsó kerékre csodálkoztunk rá. Elmebeteg módon lehet egy targoncával kanyarodni, nagyjából egy helyben megfordul, ha ért hozzá a vezető, van olyan kivitel, aminek a fordulási sugara 1,5 méternél is kisebb.

Pár perc ismerkedés után már a raklapokra rögzített dobozokat is képesek voltunk felemelni, és nem leborítani a kanyarban. Mondjuk a 7 méter magasan lévő polcra nem szívesen tettem volna fel valami nehezet, de a kanyargás, tolatás roppant szórakoztató volt vele. Kár, hogy otthonra nem kell egy.