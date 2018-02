A Splash sérülései tulajdonképpen el is döntötték a versenyt közöttük, ugyanis az egyik jármű meghirdetője kereskedőként látott fantáziát a SEAT-Suzuki cserében, nyilván némi készpénzes kiegészítéssel. Ádámék alaposan megnézték a Pest környéki telephelyen, majd az egymás tenyerébe csapást követően a kereskedő trélerrel a mogyoródi családi házukhoz ment, és felszedte a sérült Splasht.

Minden szépnek és jónak tűnt, egészen olyan két napig. Akkor beragadt az Altea csomagterének zárja. Mint egy trezorajtó, meg se moccant. Ádám nem ijedt meg, olvasott már az ajtó közepén ötletesen billenő SEAT-jel megbízhatatlanságáról. Típushiba, balszerencsére náluk jött elő, hívta is a kereskedőt, aki némi egyeztetés után belement, hogy kicseréli. Úgy is történt, a suzukis koccanás, és az utódautó gyorsan előjött apró hibája után már ráfért volna a családra pár év nyugodt, problémamentes autóhasználat, ám az igazi horror ezután következett.

Éppen úgy alakult, hogy az első hetekben Ádám használta az Alteát, aminek – megint csak pár napon belül – mintha füst kezdett volna szivárogni a motorteréből menet közben. Gyorsan kiderült, ennek a jelenségnek ezúttal nagyobb a füstje, mint a lángja, csak félig volt visszadugva az olajszintet jelző pálca, onnan jött a pára.

Ha viszont nincs a kis füstöcske, talán sosem derül fény egy sokkal komolyabb problémára. A trehányul hagyott pálcát felfedező szerelő ugyanis kiszúrta ezt.

„Valaki kiiktatta, pontosabban kivágta a részecskeszűrőt. A start-stop már addig sem működött, de azt eleve kikapcsoltam volna, ám ez már egy dízelnél igen súlyos beavatkozás” – mondja Ádám, aki egyből hívta a kereskedőt. „Természetesen ő nem tud semmiről, válaszolta a telefonba.”

Azt is furcsállta Ádám, hogy egy személlyel, 90-es ultraspór tempónál 6, de inkább 6,5 litert fogyasztott az Altea 1,6-os dízelmotorja. Szó szót követett, a kereskedő elküldte őt valami csiptuningos cimbijéhez, aki – mily meglepő – vizsgálódását azzal zárta, hogy az autó teljesen rendben van.

Innentől Ádám másként állt a történet folytatásához, elvitte egyre több bosszúságot okozó autóját Érdre, a Befecskendezős Motorok Szervizébe. A specialisták 40 ezer forintért kiállított szakvéleményét az autóról itt láthatják.

A lényeg, hogy a részecskeszűrő kiiktatása miatt valaki valamikor átírhatta a motorprogramot, pontosabban nem gyárit találtak az érdi szerelők, amit igen, az „nem illeszkedik” a technikához. „Valamivel az alapjárat felett, olyan 1000 és 2000 közötti fordulatszámnál ki kéne nyílni a kipufogógáz-visszakeringető szelepnek, de nem nyílik. A lényeg, hogy egyértelmű skandalumot találtak a rendszerben.”

Amit a laikus skandalumnak nevez, arról a szerviz ezt írta: “a motorvezérlés paraméterlistája alapján a DPF, az EGR, és a szívócsatorna-módosító szoftveresen kiiktatva, a nyomáskülönbségi adatok alapján a DPF ki is van iktatva fizikailag, a DPF háza láthatóan fel volt nyitva korábban”, plusz egyebek.

