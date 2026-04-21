Az európai autóipar egyik ikonikus erőforrása, az Audi 2,5 literes, soros öthengeres motorja válaszúthoz érkezett. Az Audi Sport vezetője, Rolf Michl egy interjúban világossá tette, hogy a márka nem mondott le róla, de az új szabályozási környezet brutálisan leszűkítette a mozgásteret. A kulcsszó az Euro 7-es szabvány Ez az a norma, amely gyakorlatilag új pályára kényszeríti a belső égésű gépeket, hiszen sokkal kisebb károsanyag-kibocsájtással működhetnek csak.

Az egész történet számunkra különösen érdekes, ugyanis a motor Győrben készül. Az Audi Hungaria a márka egyik globális központja, ahol ez a blokk is született. Ebből következik, hogy amit most a mérnökök papíron újragondolnak, annak valós következménye lehet a hazai iparra.

A konkrét erőforrás, az úgynevezett EA855 kódjelű motor, jelenlegi formájában közel 400 lóerőt tud, és olyan modellekben él még, mint az Audi RS3 vagy a Cupra Formentor VZ5. Az öthengeres felépítés ritka, a hangja azonnal felismerhető, a teljesítmény-leadás pedig intenzív. Csakhogy az Euro 7 ezt az érzelmi faktort nem veszi figyelembe. A ma használt konfiguráció egyszerűen kívül csúszik a határértékeken. A megoldás két irányba mutat – vagy komoly műszaki módosításokra van szükség, mint például új részecskeszűrőkre, érzékenyebb NOx-szenzorokra, finomhangolt befecskendezésre és hatékonyabb katalizátorokra, vagy egy radikálisabb lépésre, a hibridizáció felé való elmozdulásra.. Az Audi vezetése utóbbira sem mondott nemet, sőt lehet, hogy ez az egyetlen reális út, ha Európában életben akarják tartani az említett motort.

Azonban egy hibrid öthengeres más karaktert jelentene, hiszen megjelenne a villanyrásegítés, a csendesebb működés, de közben potenciálisan még intenzívebb gyorsulást eredményez. Amikor egy ilyen motor teljes erőből dolgozik, az emberi test fizikai hatásokkal szembesül. A hirtelen gyorsulás G-erőt generál, ami a sofőrt ülésbe nyomja, az adrenalinszintet pedig az egekbe lövi. Ez az élmény az, amit Michl „érzelmi vezetési tapasztalatnak” nevez, és amit egy villanymotor csendes módon ad vissza.

A kérdés az, hogy meg lehet-e őrizni egy legendás motor lelkét úgy, hogy közben megfelel a következő korszak szabályainak? Az Audi egyelőre nem döntött véglegesen. A projekt gazdasági oldala sem egyszerű, ugyanis egy ilyen átalakítás hatalmas befektetés, miközben az erőforrást jelenleg csak néhány modell használja globálisan.

Ugyanakkor jövőre lesz 50 éves a motor, amely talán segít, hogy továbbra is kitartsanak mellett. A gyártása teljes egészében kézi munkával, robotok nélkül történik, Győrben, sőt a fő komponensek, így a hajtórúdak és a plazmabevonatos forgattyúsház szintén itt készülnek. 2008 óta több mint 165 ezer darabot szereltek össze. A 2,5 literes öthengeres motor 400 lóerőt és 500 Nm-t ad le, ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tesz lehetővé az RS3 esetében, a modell végsebessége 290 km/óra. Itt bővebben is megismerheted a búcsúszériát.

A cikk szerzője: Szabó Máté