Az Audi 1976-ban, a második generációs Audi 100-asban alkalmazott először soros öthengeres motort, amely idővel a márka védjegyévé vált. Mások is alkalmazták persze ezt a konfigurációt, elsősorban a Volvo és a Ford, de jelen pillanatban csak az Audinál találunk ilyet (meg a Cupra Formentor VZ5-ben és a KTM X-Bow GT-XR-ben, de ezek ugyanazt a győri gyártású motort használják, mint az Audi RS 3.)

Most ez utóbbiból készült limitált kiadás, ennek az ötvenéves történetnek a megkoronázására.

Az RS 3 Competition Limited mindössze 750 példányban készül, áthangolt felfüggesztést, optikai fejlesztéseket és egyéb finomságokat kap.

Külső dizájn

Az Audi RS 3 Competition Limited a márka múltjából táplálkozó színű emblémákat alkalmaz, matt kivitelű szénszálas aerodinamikai elemeket terveztek hozzá, elöl osztott alsó légterelő perem teszi optikailag még szélesebbé a járművet.

A keréktárcsák tízküllős, 19 colos darabok, matt arany festéssel. A tükörházak és a hátsó aerodinamikai elemek is matt szénszálas kompozitból készültek, a diffúzor nem csak stíluselem, hanem valódi leszorítóerőt fejleszt. A hátsó oldalablak részlegesen matt kidolgozású.

A mátrix LED fényszórók sötétített búrát kaptak, a nappali világítás szegmensei nyitáskor és záráskor az öthengeres motor gyújtási sorrendjét idéző sorban (1-2-4-5-3) villannak fel.

A limitált széria exkluzív karosszériaszíne a Malachite-zöld, amely az egykori Audi Sport quattro fényezését idézi.

Motor

Az erőforrás változatlan. Az Audi RS 3 2,5 literes öthengeres motorja 400 lóerőt és 500 Nm-t ad le, ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tesz lehetővé, a végsebesség 290 km/óra.

Mivel az öthengeres motor varázsának egyik fő komponense a különleges motorhang, a tervezők vékonyabb szigeteléssel látták el a tűzfalat, így a hang szabadabban áramlik az utastérbe.

A kipufogó hangereje és hangszíne, akárcsak a normál RS 3-asokon, aktív szeleppel szabályozható. A szelep zárása és nyitása a választott üzemmódtól is függ.

Futómű

Egyedi fejlesztésű rugóstagokat kapott az Audi RS 3, hátul új a kanyarstabilizátor. A lengéscsillapítók kétcsövesek, az első, nemesacélból készült gátlókat külső tartállyal szerelték, hatékonyabb hűtésük révén nagy terhelésnél is megbízhatóan teljesítenek. Hátul vastagabbak a lengéscsillapítók, ami az egész futóművet merevebbé teszi.

A lengéscsillapítók húzó- és nyomófokozata kézzel állítható, utóbbi külön szabályozható a lassú (12 fokozatban) és gyors (15 fokozatban) összenyomódásokra. A kirugózási csillapítás 16 fokozatban szabályozható. Az autó szériatartozéka a beállításhoz szükséges szerszámkészlet, illetve egy útmutató.

Az Audi RS 3 Competition Limited aktív hátsó differenciálművet, valamint fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozást kap: kanyarodáskor több hajtóerő jut az ívkülső hátsó kerékre, míg az ívbelső megfékezi a rendszer. Az autó opcióként Pirelli PZero Trofeo R félslick abroncsokkal rendelhető, a piros féknyerges kerámia fékrendszer viszont alapáras.

Belső kialakítás

Fekete, arany és fehér színű a vezetői környezet, az RS 3 Competition Limited felirat a talajmegvilágításban, a szőnyegeken, a fejtámaszok alatti burkolatokon, valamint a csomagtéri szőnyegen olvasható.

A középkonzolon, a váltókar előtt sorozatszám olvasható, matt kivitelben. Az első utasok RS kagylóülésekben foglalhatnak helyet. Mindkét üléssorban arany/fekete kárpitozást kapunk, fehér öltésekkel, a kartámaszok szintén aranyszínűek, díszítő varrásuk fehér. Az első ülések hátoldalát fekete szénszálas burkolat fedi. A biztonsági övek fehérek.

A kijelzőkön a sportos vezetéshez nélkülözhetetlen információk jeleníthetők meg, beleértve a fékek, az aktív differenciálmű, az abroncsok, valamint a hűtő- és kenőanyagok aktuális hőmérsékletét. A kormánykerék fehér középállás-jelzést kapott.

A digitális műszeregység fehér háttérszíne az 1994-es Audi RS2 Avant ikonikus fehér műszerlapjai előtt tiszteleg, a kormány mögött a gyorsulási, teljesítmény- és nyomaték-adatok is megjeleníthetők, egy stopperóra kíséretében, a rajtautomatika használatát grafikus időzítő segíti.

Az RS 3 Competition Limited németországi alapára a Sportback esetében 108 365 euró, míg a szedán 110 005 eurónál indul. Az első autók 2026 derekán érkeznek az ügyfelekhez.