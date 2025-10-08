Miután a Cupra Formentor 2024-es modellfrissítése során eltűnt a kínálatból a VZ5 variáns, azt hihettük, az Audi RS3 és RS Q3 lesznek az utolsók, amelyek a VW-csoport 2,5 literes, soros öthengeres turbómotorját alkalmazzák.

Ez most átmenetileg megváltozik: a Cupra visszahozza a Győrben készülő erőforrást, és a hozzá kapcsolód VZ5 nevet is feltámasztja. Nagyon ne szokjuk meg, mert csupán 4000 darab készül az autóból, globálisan.

A CUPRA Formentor VZ5 egyetlen érdemi újdonsága, hogy immár jobbkormányos kivitelben is elérhető – ez eredetileg nem így volt.

A motor papíron ugyanaz, mint volt (390 LE, 480 Nm), de újrakalibrálták, így elvileg még élvezetesebben vezethető. A váltó hétfokozatú duplakuplungos, az összkerékhajtás nyomatékvektor-szabályozást is alkalmaz.

Az erős motorhoz látványos megjelenés társul: új lökhárító, VZ5 logós első splitter, szélesített kerékívek, diffúzoros hátsó lökhárító. A kipufogóvégeket, valamint a 20” keréktárcsákat vörösréz tónusú betétek díszítik.

A CUPRA Formentor VZ5 2026 első negyedévében kerül gyártásba.

