Tavaly októberben már leleplezte az Omoda legkisebb modelljét, a 4-est, azóta viszont keveset hallottunk róla egészen mostanáig. A gyártó most azt közölte az április végi Pekingi Autószalonon újból bemutatják, azt követően pedig hazánkba is megérkezik a modell.

Anno egy sima és egy Ultra modellt láttunk. Előbbi egyszerűen hivalkodó, a fekete műanyag elemek és a forma egyértelműen a Lamborghini Urus formáját követi. Lámpái kellően agresszívek. Oldalról kissé más a helyzet; a kompakt SUV-n látszik, hogy kevésbé „csapták le” a tetővonalát, ettől függetlenül jutott hely a futurisztikus (lamborghinis) vonalaknak, a távoli jövőt megidéző cyberpunk stílusnak. Ami nem is csoda, hisz a gyártó nem titkolja, hogy a Z generációra próbál lőni az szokatlan stílussal, a feltűnést pedig 19 colos kerekek növelik.

Ha valakinek az alap dizájn nem lenne elég, az Ultra változathoz plusz kiegészítőkkel is készültek, mint széles hátsó spoiler, diffúzor és a karbonmintás visszapillantók. Természetesen ezeknek aligha lesz aerodinamikai szerepük egy crossovernél, de ha valaki egyedi autót szeretne, itt a lehetőség, a feltűnésről pedig a limitált, szintén markáns sárga szín is gondoskodik.

Műszakilag a gyártó SHS hibridtechnológiája érkezik az autóba, azaz a belsőégésű motor mellé villanymotor segít be. 7 másodperces 0-100 km/órás gyorsulást illetve 179 km/órás végsebességet ígér az Omoda, ami a hétköznapi közlekedésben bőven elég lehet. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan melyik változata, de az autó méretei alapján a 4-es a Chery, Jaecoo és Omoda TX-1 padlólemezére épülhet majd, tehát az azokban már megismert hajtásláncok egyike lehet. Az Omoda SHS-H-ben az 1.5 TGDI Full Hibrid a fentihez nagyon hasonló dinamikát kínál.

Az autó több forrás szerint is nagyjából 4400 mm hosszú lehet majd, így a márka modellpalettáján az Omoda 5 mellé érkezne méretben, ami jól megkavarná az elnevezéseket, de az is lehet, hogy amolyan „dizájnosabb” Omoda 5-ként gondolt rá a gyártó. Ezzel a mérettel és filozófiával elsőszámú versenytársa a Toyota C-HR-nek lehet, de például Kia Niro vagy a Hyundai Kona hibridjei is komoly résztvevők ebben a kategóriában. Már csak az a kérdés, hogy hazánkban árban hova pozícionálják a modellt. Az Omoda 5 sima hibridje például 1199000 millió forinttól indul, amennyiben a gyártó a 4-est ez alá pozícionálná, akkor megérkezhet a fentebb említett versenytársak 11-12 millió forint közti árversenyébe.

Gyorsan bővíti magyarországi kínálatát az Omoda, nagyjából két hete mutatkozott be itthon a 7-es, amit a Vezess ki is próbált. Itt olvashatsz róla:

A cikk szerzője: Takács Humor