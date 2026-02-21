Két fő baja volt eddig az Omoda 5-nek, Az egyik, hogy tolótetővel nagyon kevés benne a fejtér elöl, ami az átlagnál magasabbaknak keseríti meg benne az életet. A másik gond, hogy a turbós benzines aránytalanul sokat fogyaszt ahhoz képest, amit tud.
Emiatt érdekes az a hibrid hajtásrendszer, amivel a Chery, a Jaecoo és az Omoda, a kínai konszern három márkája bővíti magyarországi kínálatát. A szuperhibridnek hívott SHS-H egy valóban fejlett hibrid hajtásrendszer, amit nemrég az Omoda 5-ben próbáltunk ki.
Külső
Meg kell adni a kínai autógyártóknak, hogy ázsiai konkurenseikkel együtt odafigyelnek a vevői visszajelzésekre és hajlandóak meghallani vásárlóik igényeit. A közelmúltban picit módosított orr ennek eredménye lehet, a messziről kivehető, erősen domináns rombuszokat diszkrétebbre vették a formatervezők.
A súlyosan uniformizált külsejű, egy kaptafára ontott kínai crossoverek és aszfaltterepjárók tömegében az Omoda 5 hordoz némi önálló karaktert, még akkor is, ha orrán részben a Ranger Roverek, farán helyenként a Lexusok stílusjegyeivel találkozunk.
4447 milliméter az enyhén módosított autó hosszúsága, 1824 mm a szélessége és 1588 milliméter a magassága. A tengelytávolság változatlanul 2610 mm. Fantomszürke, fémezüst, hófehér, rubinvörös és szénfekete fényezéssel kapható az Omoda 5. A fehér és az ezüst feketére fényezett tetőoszlopokkal és tetőlemezzel is kombinálható.
Belső
Odabent az érintőképernyő és a vezető előtti információs kijelző képátlója egyformán 12,3 hüvelykes. Szép a grafikájuk és dicsérhet a képminőségük is, de az utastér nem ettől kelt jó benyomást, hanem a felhasznált anyagok zömmel minőségi összképétől.
Ez a megállapítás nem áll a foncsorozott hatású hangszórórácsokra, de a Mercedesekére hasonlító fokozatválasztó karral és az ugyaninnen ismerős ablakemelő-kapcsolókkal egy jól berendezett utastérben találkozunk. Nagyon gyors a töltőtálca, a vezeték nélküli töltő 50 wattos.
Mivel a hibrid csak a gazdagabb felszereltséggel, Premium kivitelben kapható, szériában kap üveg tolótetőt, amelynek tokozása igen mélyre lóg. Emiatt az elöl ülőknek erősen hátra kell dönteniük az üléstámlát, hogy elférjen a fejük, ami az egyébként tisztes hátsó lábteret nagyban csökkenti.
Ilyeténképpen sajnálatosan kevés a hely az autóban, ha elöl 180 centinél magasabb embert vet eléd a balsors. Úgy értesültünk az importőrtől, hogy a gyártó a kritika hatására igyekszik lejjebb szerelt első ülésekkel valamikor majd egyszer javítani a helyzeten. Érték a légbefúvás megléte a hátul ülőknek, a levegőrostélyok alatt USB A- és C-töltőcsatlakozó is van a két vakkapcsoló mellett.
Praktikusak a műszerfal bal szélére telepített érintőgombok, többek között a műszerfal-világítás gyors beállításához. A klímavezérlés előhívásához van valódi gomb az elöl ülők között, de jobb volna rendes nyomógombokkal hozzáférhetni a klímaszabályozáshoz. Itt választhatók ki az üzemmódok is.
70 literrel kisebb a teljes hibrid csomagtere, mint a benzinesé, tehát mindössze 300 literes. A 372 literes is gyári adat, csak az nem az ablakvonalig adja meg a csomagtartó térfogatát, hanem a kalaptartó nélküli mérés eredménye, amit korrekten jelez is a műszaki adatlap.
Technika
TX1 a padlólemez neve, amelyre az Omoda 5 mindhárom hajtásláncával épül. Az SHS-H benzines oldalról az 1,5 TGDI négyhengeres, direktbefecskendezéses, Miller-ciklusú turbós négyhengeres motort használja, fejlesztett termikus hatásfokkal és mindkét oldali változó szelepvezérléssel. Információink szerint az 1499 köbcentis motornak nincs kiegészítő szívócső-befecskendezése, hogy elkerülje a szelepek kokszosodását.
Két villanymotor egészíti ki a benzinest, mindkettő állandó mágneses szinkronmotor. Az egyik a hajtómotor, a másik a generátor, amelyik áramot termel és újraindítja a benzinest. A villanymotor az elektromos modellével megegyezően 204 lóerős. A benzines 105 kilowattot vagy 143 lóerőt ad le, a hajtásrendszer csúcsteljesítménye pedig 165 kW, ami átszámítva 224 lóerő. A matek nagy úr, ez akkor is ennyi, ha a katalógusadat 221 lóerő.
A belső égésű és a két villanymotor a háromfokozatú automatikus váltót is tartalmazó hibrid erőátviteli egységbe hajt be. Az SHS egy párhuzamos fullhibrid rendszer, amelyből nagy kapacitású akkumulátorral társítva plug-in, azaz konnektorról is tölthető hibrid is készül. Az SHS-H (Super Hybrid System ‒ Hybrid) a kis pufferakkus hibrid, az SHS-P (P, mint Plug-in) a konnektorról is tölthető, nagyobb akkus rendszer elnevezése.
Ellentmondásos adatokkal találkozunk az Omoda weboldalán a hibriddel kapcsolatban. Helyenként 295 Nm szerepel nyomatékcsúcsként, az árlistában olvasható műszaki adatok között 230 newtonmétert olvashatunk.
Ennél stabilabb adat az 1,83 kilowattórás akkukapacitás. A lítium-vasfoszfát akkumulátor -35 és +60 fok között működik, hazai klimatikus viszonyok között aligha lesz vele gond. Következetes számokkal találkozunk a menetteljesítmények kapcsán is, a 0-100-as gyorsulás ideje 7,9 másodperc és a 175 km/óra a végsebesség.
Nemrég részletesebben is írtunk az SHS-H és SHS-P hajtásrendszerről, cikkünkben megtaláljátok a részleteket a működéséről.
Vezetés
Fűthető kormánykerekével és szellőztethető első üléseivel az Omoda 5 télen és nyáron is kedveskedik valamivel a vezetőnek. A volán a jó fogású, de viszonylag nagy az átmérője és a küllőkön lévő érintőfelületeknél jobban örülnénk rendes nyomógomboknak.
Előbb benzinesként, azután elektromos hajtással is teszteltük az Omoda 5-öt, most pedig itt a benzines-elektromos belőle. Sokkal jobb autó lett az Omoda 5 az új hajtásrendszerrel a benzinesnél és egy átlagautós szempontjai alapján az elektromosnál is, ha nem családi házban lakik illetve nincs saját töltőpontja.
Az első 100 közösen eltöltött kilométer alapján a hajtáslánc finoman működik, az elindulások puhák és városban ha be is kapcsol a benzines, kulturáltan lép be a hajtásba. Sokat javultak a menetteljesítmények, a 0-100-as érték eleve 2,2 másodperccel jobb a sima Otto-motoros modell 10,1 másodpercénél, de a gázreakció is jóval fürgébb. A villanymotor ereje szinte azonnal meglódítja az autót gázadáskor és ami utána jön, az is inkább emlékeztet a villanymotoros modellre, mint a benzinesre.
Padlógáznál jócskán felhangosodik a motor, de így sem uralja el a hallójárataidat és a lelkedet az a reménytelen bégetés, ami a régebbi full hibrideket jellemezte. Az akku töltésekor zavaró lehet a benzines monoton zúgása, de így elsőre a hajtáslánc kulturált működése maradt meg bennem.
Az elöl kettős oldalüvegezés mérsékli a szélzajt, a jó erőben lévő hajtásrendszert a legtöbbször nem késztetjük erőlködésre, aminek csendes és harmonikus haladás az eredménye városban és országúton. Autópályán nem vezettünk, erről sajnos nincs tapasztalatunk.
Maradt az érzéketlen, nagyon kevés útérzetet adó kormányzás. Sietni azért sem tudtunk volna, mert a kipróbált autón lévő Kumho-gumiabroncsok ijesztően rosszul tapadtak nedves aszfalton. Mivel az autóban 29 km volt átvételekor, pár száz km megtételével javulhat a helyzet, de erről sajnos nem tudunk mit írni.
5,3 liter/100 km a gyári átlagfogyasztás, ami a próbaút alapján tartható is, ha a fedélzeti számítógép pontosan mér. A Pilisben erős kaptatókkal, hegynek felfelé sem ment 7,9 l/100 km fölé a műszerfalon leolvasható szám. Az autó leadásakor 5,4 literes átlagot olvashattunk le, a menetpróbán futó többi autó is hasonlóan kedvező értékeket jelzett.
Költségek
Egyféle kivitelben vásárolható meg az Omoda 5 SHS-H. A benzinessel szemben itt nincs Comfort, csak Premium felszereltségi szint, 12 990 000 forintos listaáron. A központi kedvezmény egymillió forint, tehát 11 990 000 forintért vihető el az autó.
Premium felszereltséggel a full hibrid ugyanannyiba kerül, mint a sima benzines, csak a benzines nagyobb kedvezményszintje miatt van közöttük félmillió forintos árkülönbség, az 1,6 TGDI engedményes ára 11 490 000 forint.
Nincs tehát klasszikus belépőmodell és közepesen extrázott változat, mert a Premium nagyon gazdag felszereltséget nyújt. Széria a fűthető és szellőztethető első ülések motoros állítása, az elektromos csomagtérfedél-mozgatás, a Sony-audiorendszer nyolc hangszóróval, a 360 fokos kamera, a szabadkezes ajtónyitás, de még a motoros napfénytető is. Rokonszenves, hogy az állítható övmagasság sem marad ki, mint rengeteg modern autóból.
Adott egy csomó vezetőtámogató, vezetőkeserítő rendszer, köztük a fékezni is tudó hátsó keresztirányú forgalomfelügyelet, a sávban tartás, a sávelhagyás-figyelés valamint az adaptív tempomat. Az autó jelzi továbbá, ha szerinte egy szemből érkező autó elé kanyarodnál be és a holttérfigyelés a sávváltás mellett akkor is szól, ha rosszkor szállnál ki az autóból, rányitva az ajtót valakire, valamire.
|Az Omoda 5 SHS-H és vetélytársai – Listaár, forint
|Chery Tiggo 4 1.5 HEV Comfort (163 LE)
|10 190 000
|Omoda 5 SHS-H Premium (224 LE)
|12 990 000
|Renault Captur E-Tech full hybrid 160 Evolution (158 LE)
|10 999 000
|Toyota C-HR Comfort 1,8 Hybrid (140 LE)
|12 960 000
Kedvező a 7 évre vagy 150 000 km-ig érvényes általános garancia. A frissen induló kínai márka ezen felül a benzines és az elektromos hajtómotorra vonatkozó 7 év vagy egymillió kilométeres kiegészítő jótállással igyekszik bizalmat ébreszteni új hibrid autója iránt a magyar vásárlókban.
Értékelés
Kedvezményes áron félmillió forint a sima benzineshez képest nem pénz a halkabb, jóval erősebb és lényegesen takarékosabb hibridhajtásért az Omoda 5-ben. A közepes színvonalú, gyenge térkihasználású, de szépen berendezett és igen gazdagon felszerelt autónak jót tett a fejlett SHS-H hibridrendszer.
