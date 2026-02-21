Odabent az érintőképernyő és a vezető előtti információs kijelző képátlója egyformán 12,3 hüvelykes. Szép a grafikájuk és dicsérhet a képminőségük is, de az utastér nem ettől kelt jó benyomást, hanem a felhasznált anyagok zömmel minőségi összképétől.

Ez a megállapítás nem áll a foncsorozott hatású hangszórórácsokra, de a Mercedesekére hasonlító fokozatválasztó karral és az ugyaninnen ismerős ablakemelő-kapcsolókkal egy jól berendezett utastérben találkozunk. Nagyon gyors a töltőtálca, a vezeték nélküli töltő 50 wattos.

Mivel a hibrid csak a gazdagabb felszereltséggel, Premium kivitelben kapható, szériában kap üveg tolótetőt, amelynek tokozása igen mélyre lóg. Emiatt az elöl ülőknek erősen hátra kell dönteniük az üléstámlát, hogy elférjen a fejük, ami az egyébként tisztes hátsó lábteret nagyban csökkenti.

Ilyeténképpen sajnálatosan kevés a hely az autóban, ha elöl 180 centinél magasabb embert vet eléd a balsors. Úgy értesültünk az importőrtől, hogy a gyártó a kritika hatására igyekszik lejjebb szerelt első ülésekkel valamikor majd egyszer javítani a helyzeten. Érték a légbefúvás megléte a hátul ülőknek, a levegőrostélyok alatt USB A- és C-töltőcsatlakozó is van a két vakkapcsoló mellett.

Praktikusak a műszerfal bal szélére telepített érintőgombok, többek között a műszerfal-világítás gyors beállításához. A klímavezérlés előhívásához van valódi gomb az elöl ülők között, de jobb volna rendes nyomógombokkal hozzáférhetni a klímaszabályozáshoz. Itt választhatók ki az üzemmódok is.

70 literrel kisebb a teljes hibrid csomagtere, mint a benzinesé, tehát mindössze 300 literes. A 372 literes is gyári adat, csak az nem az ablakvonalig adja meg a csomagtartó térfogatát, hanem a kalaptartó nélküli mérés eredménye, amit korrekten jelez is a műszaki adatlap.