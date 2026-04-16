2026 márciusában a meghirdetett személyautók közel 90 százaléka továbbra is 10 millió forint alatti volt a Használtautó.hu kínálatában, de ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik.

Márciusban a kínálat 35,3 százaléka tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3 százalékos visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9 százalékra nőtt míg az 5–10 millió forintos sáv 23,5 százalékra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya stagnált 12,3 százalékon.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva az látható, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos autók kínálati átlagára között az olló zárul: a hibridek esetében 2026 márciusában 11 320 000, míg az elektromosoknál 10 970 000 forint volt az átlagár.

A hibrid autók esetén ez 9,5, míg az elektromosok esetében 9,2 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A teljes piacot nézve a kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,49 millió forintról.

Szétnéztünk a legolcsóbb villanyautók között, ezekből érdemes választani: