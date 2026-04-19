Április 17-én legördült a 16 milliomodik eletrifikált BYD személyautó a gyártósorról – adta hírül a Carnewschina.com. A jubileumi jármű egy második generációs Denza D9 volt, amely hét üléses luxus mikrobusz.

A modell az új, 800 voltos architektúrára épül és a Denza kínálatának központi darabja a prémium egyterűek között, ahol olyan mikrobuszokkal mérkőzik meg a Távol-Keleten, mint a Buick GL8 vagy a Toyota Alphard.

A Densa D9 igazi zászlós hajó a BYD tulajdonában lévő autómárka kínálatában. Az 5,25 méter hosszú és 1,96 méter hosszú MPV kétféle hajtásrendszerrel készül. A plug-in változat 1,5 literes benzinmotorral, valamint két darab villanymotorral gördül le a gyártósorról. A hajtásrendszer összteljesítménye eléri a 353 lóerőt. A tisztán elektromos variánst egy 313 lóerős (kb. 230 kW) teljesítményű szinkron villanymotor hozza mozgásba, amely az első tengelyt hajtja.

Érdekesség, hogy a tisztán elektromos változatot immáron a BYD legújabb, Blade akkumulátorával szerelik. Ennek köszönhetően villámtöltéssel akár 5 perc alatt 10-ről 70%-osra tölthető az akkumulátor. A plug-in hibrid változat tisztán elektromos üzemmódban 400, míg az akkumulátor-eletromos kiadás 600 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel.

Teljes mértékben luxus kategóriát képvisel, mivel masszás funkcióval ellátott bőrülésekkel, beépített hűtődobozzal, valamint szórakoztató hangrendszerrel rendelkezik. A vállalat emellett nemrég bejelentette, hogy mindegyik változat megkapja a BYD legújabb, God’s Eye 5.0 vezetéstámogató rendszerét, de a korábbi változatokhoz is beszerezhető a fejlesztés egy teljeskörú szoftver frissítéssel.