A BYD felsőbb kategóriás márkája, a Denza egy rendkívüli túraautóval: az 1100 lóerős Z9GT-vel kezdi meg európai hódítását. Ezzel jóformán egy időben jelenik meg a piacokon – az első félévben Európa öt legnagyobb autós országában, utána még idén további húsz térségben – a D9 DM-i: egy nagy méretű, plug-in hibrid buszlimuzin.

A 1,5 literes benzinmotor 120 lóerejéhez további 231-et tesz hozzá az első és 61-et a hátsó villanymotor. A rendszerteljesítmény 353 LE, az autó 8,6 mp alatt gyorsul 0‒100 km/órára, végsebessége 180 km/óra. Van egy harmadik villanymotor is, amely azonban csak indítómotorként és generátorként szolgál.

Tisztán elektromos üzemben 210 kilométert tud megtenni az autó, majd további 740-et hibridként. Az üzemanyagtartály 64 literes, az akkumulátor 58,5 kWh kapacitású.

Tölteni akár 559 kW-tal lehet, mely esetben öt perc alatt jut el 10%-ról 70%-ra; míg a 10‒97%-os töltési ciklus 9 percet vesz igénybe. Mínusz 30 °C-on 20%-ról 12 perc alatt juthatunk el 97%-ra.

Elöl MacPherson rugóstagokat, hátul multilink felfüggesztést kapott a D9, a lengéscsillapítók adaptívak.

DENZA D9 DM-i műszaki adatok

Hosszúság mm 5250 Szélesség mm 1960 Magasság mm 1900 Tengelytáv mm 3110 Fordulókör sugara m 5,85 Menetkész tömeg kg 2895

A felszereltség nyilván piacfüggő lesz, de alapkivitelűnek ígérkezik az oldalsó tolóajtók, valamint a csomagtérajtó motoros mozgatása, a 10,25 colos digitális műszeregység, a 15,6 colos központi érintőképernyő, a második sori ülések kartámaszába beépített, érintésérzékeny vezérlőfelület, valamint a hangvezérlés.

Magasabb szinten érintésmentes ajtóvezérlés, valódi fa- és bőrborítások, visszapillantó kamera, valamint 12 colos head-up kijelző áll rendelkezésre. A második sori zéró gravitációs pihenőülések 14 irányban motorosan állíthatók, 16 pontos masszázsfunkciót kínálnak, illetve akár 152 fokban hátradönthetők.

Mind a hét ülés elérhető fűthető és szellőztethető kivitelben, kaphat érintőképernyőt az első utas (10,25”), valamint a második sori utasok (2 x 12,8 colos).

A két első ülés között egy 7 literes, temperálható tárolórekesz található, amely hűtő- és fagyasztószekrényként (‒6 °C és +6 °C között), valamint melegen tartó dobozként (+35-50 °C) is üzemelhet.

Az első és a második üléssoron egyaránt kettő-kettő vezeték nélküli telefontöltő tálcát kapunk, USB-csatlakozókból hat darab van.

Az utazás komfortjához 16 hangszórós Devialet audiorendszer járul hozzá, a hangvezérlés pedig hat zónára osztja az utasteret, így a számítógép pontosan tudja, melyik utastól kapott parancsot.

Az autó hét felnőtt utas esetén is hét utazótáskát és hét hátizsákot tud szállítani, a két hátsó üléssor helyzetétől függően hét üléssel is 430‒570 literes a csomagtartó; négy utassal is 2310 liternyi poggyászt vihetünk magunkkal.