Még 2021-ben, pályája korai felfutásának idején fotózták le Sydney Sweeney-t egy klasszikus, 1969-es Chevrolet Camaro SS társaságában. A képeket Josh Ryan készítette, aki az autós kultúrát és a divatfotózást ötvöző stílusáról ismert.

A fotózás idején Sweeney neve épp kezdett berobbanni a köztudatba, főként a A Fehér Lótusz című sorozatban nyújtott alakítása miatt. Azóta viszont hatalmasat fordult vele a világ: ma már Hollywood egyik legkeresettebb fiatal színésznője, és hamarosan visszatér Cassie szerepében az Euphoria harmadik évadában.

A képeken szereplő Camaro sem akármilyen darab

A fekete fényezésű, fehér csíkos 1969-es SS kivitel a korszak egyik ikonikus összeállítása, amely tökéletesen idézi a ’60-as évek végi amerikai izomautók aranykorát. Az autó a fotós, Josh Ryan tulajdona, aki rendszeresen használ klasszikus járműveket nagy divatmárkák kampányaiban és saját projektjeiben is.

Az SS (Super Sport) kivitel alapja egy V8-as motor volt: a legtöbb példányban 5,7 literes, vagy a még brutálisabb, 6,5 literes blokk dolgozott, utóbbi akár 325–375 lóerős teljesítménnyel. A Camaro SS egyik nagy előnye az volt, hogy viszonylag kompakt méretben kínált komoly teljesítményt, ami jó gyorsulást és élvezetes vezethetőséget adott – igaz, mai szemmel nézve inkább nyers, „őszinte” gép, mint finoman hangolt sportautó. A korszak amerikai autóira jellemző módon a hangsúly nem a precíz kanyarvételen, hanem az egyenesbeli erőn és a karakteren volt, és ebben a ’69-es Camaro SS a mai napig etalonnak számít.

Egy 1969-es Camaro SS ma már komoly pénz. Az árak nagyban függenek az állapottól és az eredetiségtől, de általában 40 ezer dollártól indulnak (kb. 14–15 millió forint), míg a jobb, használható példányok 50–70 ezer dollár (18–25 millió forint) körül mozognak. A dokumentált, eredeti alkatrészekkel rendelkező, vagy teljesen restaurált darabok ára viszont könnyen 120 ezer dollár (kb. 43 millió forint) fölé is kúszhat.

A fotósorozat jól mutatja, miért működik ennyire jól az autók és a divat találkozása: egy karakteres klasszikus vas és egy feltörekvő sztár együtt olyan vizuális kombinációt ad, ami évekkel később is simán megállja a helyét.