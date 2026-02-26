Az édesapa, Danny, még 1978-ban vásárolta a gépet, ám az elmúlt évek nagy részét a garázs mélyén, bakon töltötte az autó.

Közel ötvenévnyi birtoklás után Danny végül úgy döntött, ideje megszabadulni az öreg vastól, és kideríti, pontosan mi is lapul a ponyva alatt. Felvette a kapcsolatot a Backyard Barn Finds szakértőjével, Parkerrel, akinek a szakvéleménye minden várakozást felülmúlt.

Valódi ritkaság a lelet

Bár a Chevrolet több millió Camarót értékesített a modell hosszú pályafutása alatt, a tömeggyártott példányok között akadnak fehér hollónak számító darabok.

Danny tudni akarta, hogy az ő ’69-es Chevyje valódi Z/28-as-e.

Az autó eredetileg Tuxedo Black fényezést kapott – ez a szín az összes legyártott Camaro alig egy százalékára került fel. Parker a vizsgálat során ellenőrizte az alvázszámot, a felszereltségi kódot és a fényezés kódját a Z/28-as specifikációkkal, és észrevette a típusra jellemző egyedi futómű megoldást is. A részletes elemzés után megszületett a verdikt: az autó egy eredeti Z/28-as, a rendkívül ritka fekete-fehér csíkozású fényehzéssel.

Bár az autó láthatóan túl van a fénykorán, és az idők során sajnos elveszítette az eredeti 302-es small block motorját és a váltóját, a család nem adja fel. Danny fia – aki egyébként autóversenyző – úgy döntött, hogy korhű alkatrészekkel teljesen újjáépítik a kincset.

Mennyit érhet most az autó?

Noha a Chevyre ráfér egy alapos törődés, a felújítás után valóságos vagyont érhet. A classic.com adatai szerint egy 1969-es Chevrolet Camaro Z/28 átlagosan 103 000 dollárért (kb. 37 millió forint) cserél gazdát, de a kiváló állapotú vagy alacsony futásteljesítményű példányok ennél jóval magasabb áron mozognak.

Fotókon egy szépen restaurált korabeli Chevrolet Camaro

5 fotó

Nem ritka, hogy egy-egy Z/28-as ára eléri vagy meghaladja a 200 000 dollárt is, így ha Dannyék rászánják az időt és az energiát a restaurálásra, komoly profitra tehetnek szert az évtizedeken át őrzött kinccsel.

Valódi versenyautó volt

A 1969-es Chevrolet Camaro Z/28 nem véletlenül vált az izomautók egyik legkeresettebb ikonjává. Ezt a csomagot kifejezetten a Trans-Am versenysorozathoz homologizálták, így a technikai alapok jóval túlmutattak egy sima utcai sportautón.

A blokkot kifejezetten a kinézett versenyosztályokra jellemző 5 literes lökettérfogat-limitre optimalizálva tervezték: hivatalosan 290 lóerős (bár a korabeli mérések szerint a valós teljesítmény inkább 350-375 lóerő körül mozgott 5800-as fordulatszámon). A maximális nyomatéka pedig 393 newtonméter volt.

Kizárólag négysebességes manuális váltóval készült, a dupla csíkozás pedig kötelező eleme a megjelenésnek.