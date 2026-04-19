Kigyulladt egy személyautó vasárnap kora reggel Budapesten, a XXIII. kerületben, az M0-s autóút 28-as kilométerszelvényénél, a Dabas felé vezető oldalon – közölte a Katasztrófavédelem. A jármű 7 óra után nem sokkal már teljes terjedelmében égett, így a fővárosi hivatásos tűzoltóknak két vízsugárral kellett megkezdeniük az oltást. A sűrű füst és a beavatkozás miatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kellett számítani, a haladás csak lépésben volt lehetséges.

A lángokat több mint fél óra alatt sikerült teljesen megfékezni, ezt követően az egységek az úttestről is letolták a kiégett járművet, hogy a forgalom újra zavartalanul haladhasson. A tűzoltók az utómunkálatokat is elvégezték, így a szakasz ismét biztonságosan járható. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

(A fenti kép illusztráció!)