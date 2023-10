Szeptember 20-ig 512 személygépkocsi, 111 tehergépjármű és 41 autóbusz gyulladt ki és lett a lángok martaléka Magyarországon az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A gépjárműtüzek országosan 19 embernél okoztak égési és egyéb sérüléseket. Egy kivételével valamennyien személyautóban utaztak, amikor az lángra lobbant.

Mitől lobbannak lángra és égnek sokszor percek alatt porrá a gépjárművek? Tudtad, hogy az autótüzek csak kis százalékban keletkeznek karambol miatt?

A tüzesetek után lefolytatott vizsgálatok szerint a tűzfészek az esetek:

a motortérben keletkezik és kevés kivételtől eltekintve a jármű életkorának nem megfelelő karbantartás, avagy a karbantartás teljes hiányára vezethető vissza. Szivárgó tömítések, üzemanyag-folyás, olajjal keveredett szennyeződés feltapadása, az elektromos vezetékekről lemálló szigetelések vagy a kábelek sérülése és hasonlók a legjellemzőbb okok. Ilyenkor elég egy szikra (egy zárlatos vezeték, egy felverődő kő vagy fémdarab, hogy lángra kapjon valami) a forró, olajos motortérben. 30%-ban az utastérben csapnak fel először a lángok, majd onnan terjednek tovább. Az utastér általában telis-tele van éghető, sőt, kifejezetten gyúlékony anyagokkal. Kevés kivételtől eltekintve már maga a kárpit is könnyen lángra kaphat. Szinte minden autóban találni azonban öngyújtót, újságokat, rajtuk elemmel vagy akkumulátorral működő elektromos kütyükkel, telefontöltőket, fényes felületű tárgyakat, amelyek a napon gyorsan felhevülnek. Ott van továbbá maga a műszerfal, ami ma már egy kisebb komputer, tele elektromos csatlakozókkal, vezetékekkel, amelyek, ha zárlatossá válnak, akár tüzet is okoznak.

az utastérben csapnak fel először a lángok, majd onnan terjednek tovább. Az utastér általában telis-tele van éghető, sőt, kifejezetten gyúlékony anyagokkal. Kevés kivételtől eltekintve már maga a kárpit is könnyen lángra kaphat. Szinte minden autóban találni azonban öngyújtót, újságokat, rajtuk elemmel vagy akkumulátorral működő elektromos kütyükkel, telefontöltőket, fényes felületű tárgyakat, amelyek a napon gyorsan felhevülnek. Ott van továbbá maga a műszerfal, ami ma már egy kisebb komputer, tele elektromos csatlakozókkal, vezetékekkel, amelyek, ha zárlatossá válnak, akár tüzet is okoznak. 21%-ban (a hivatalos statisztikák szerint) „egyéb helyekről” indulnak ki a tüzek. Ezek alatt értendők a fékek, amelyek, ha olajos szennyeződés rakódik le rájuk, a fékezéskor keletkező hőenergia miatt könnyen tűzveszélyessé válhatnak. Okozhat tüzet azonban a lyukas kipufogó is, ha a lyuk olyan helyen található, ahol a kiáramló forró gáz képes felforrósítani valamely éghető anyaggal szennyezett felületet. Vagy, ha a forró kipufogógáz a csomagtérbe jut és ott hevít fel valamit, ami meggyulladhat. Tűzveszélyes lehet továbbá a sérült vagy elhasználódott katalizátor is. Főleg akkor, ha huzamosabb ideig parkolunk vele olajfoltos aszfalton.

A katalizátor belseje akár 600-900 ℃-ra is felhevülhet!

Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az OKF helyettes szóvivője szerint bár a személygépkocsiknak nem kötelező tartozéka a tűzoltó készülék, célszerű és kívánatos lenne, hogy minden autóban legyen.

Csak akkor van esélyed megmenteni az autód, ha van benne tűzoltókészülék. Ugyanis ha a füst megérzése után azonnal hívod a tűzoltókat, akkor is nagy esély van rá, hogy mire kiérnek, az autód már lángokban áll és nem lehet megmenteni. Szóval érdemes elkezdeni az oltást, ha van mivel, amíg odaérnek a szakemberek.

A buszokon és a kamionokon kötelező tűzoltó készüléket tartani. Jogszabály írja elő, így ez is közrejátszhat abban, hogy az idén – szeptember 20-ig – mindössze 41 tehergépjármű gyulladt ki a hazai utakon.

A tűzoltók tapasztalatai szerint, bár ők minden nyár kezdetén felhívják a figyelmet, hogy senki ne hagyjon a kocsiban könnyen lángra lobbanó holmikat a napfénynek közvetlenül kitett helyen – kalaptartóban, műszerfal tetején és hasonló helyeken –, sokan mégis megteszik, és a legtöbb álló autóban az utastérből kiinduló tűz ezek miatt keletkezik.

De mi a helyzet az elektromos és a hibrid autókkal?

Nagy általánosságban azok sem tűzveszélyesebbek a hagyományos motorral szerelt járműveknél. Sőt, bizonyos szempontból még talán biztonságosabbak is, hiszen a tisztán elektromos autókban egy tűzveszély-forrás, a szivárgó üzemanyag bizonyosan nem található meg. Ahogy a felforrósodott katalizátor vagy kipufogó sem okozhat náluk tüzet.

Ha egy elektromos autókban keletkezik tűz, ugyanazt kell tenni, mint a hagyományos autók esetében.

A legfontosabb, hogy azonnal állj meg, ha felmerül a gyanú, hogy „valami éghet az autóban”. Ne várj, amíg felcsap a füst valahonnan. És ne bízz abban sem, hogy a következő pihenőig még biztosan el tud autózni. Parkolj le az első arra alkalmas helyen, és hívd a 112-t!

1.- Mielőtt bármit is tennél, amíg biztonságosan lehetséges, parkoljon le úgy, hogy az a lehető legtávolabb legyen az épületektől és más járművektől. Ha nem sikerül megfékeznie a tüzet, a lángok legalább mások értékeire ne terjedhessenek át.

2.- Megállás után óvatosan derítse fel az égésre utaló szag forrását. Ha az a motortérből jön, óvatosan nyissa fel a motorháztetőt. A hirtelen beáramló nagy mennyiségű friss levegőtől a még csak izzó tűz is hirtelen felcsaphat és a feltörő lángnyelvek könnyen súlyos sérülést okozhatnak. Ezért célszerű már ekkor használatra készen kézben tartani a tűzoltó készüléket!

3.- Az utasok eközben haladéktalanul hagyják el az autót. Autópályán, gyorsforgalmú úton az égő, füstölgő, gyanús szagot árasztó autó értelemszerűen leállhat a leállósávba, de az utasok húzódjanak a szalagkorlát mögé. Minél messzebb, annál jobb, hogy egy esetleges robbanás se okozzon sérülést.

4.- Ha biztonságos, a sofőr – vagy aki ért hozzá – áramtalanítsa az autót. Először a negatív aztán a pozitív sarut vegye le az akkumulátorról, ekkor kisebb az esélye, hogy a kábel ívet húz. De már az is elég, ha csak a negatív sarut sikerül eltávolítani és távol tartani az az akkumulátortól.

5.- Az elektromos autók is áramtalaníthatók, és kell is áramtalanítani azokat is tűz esetén. Egy elektromos zárlat miatt keletkező tűz másképpen aligha számolható fel tartósan és biztonságosan. Típusonként eltérő lehet azonban, hogy hol van az a főkapcsoló, fő biztosíték, amivel a jármű hálózata leválasztható az akkumulátorról. Érdemes tehát ebből a szempontból a szokásosnál is alaposabban tanulmányozni a jármű gépkönyvét.

Igazán nagy problémát az elektromos hajtású autók esetében csak az okoz, ha az akkumulátoruk lobban lángra. Az akkumulátortűz oltása rendkívül nehéz és speciális eszközöket, felkészültséget igényel.

Meg is mutatjuk, hogyan csinálják a profik:

Az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság még az idén 37 vadonatúj AUQA MAN 4000-es tűzoltóautót állít szolgálatba, amelyeknek az alapfelszereltségnek része az elektromos autótüzeknél már ma is eredményesen használt különleges ponyva. A műszaki mentéshez használt feszítővágók, fűrészek és a többi elektromos eszköz pedig már akkumulátorról működik majd, így nem kell időt fecsérelni az oltás/mentés előtt az áramforrás előkészítésére.