Egy néhány hónappal ezelőtti baleset felvételét tette közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Villamosmegállóban rohant szirénázó mentő elé egy gyalogos, a sofőr el is sodorta.

A BRFK szerint a sziréna nem játék, hanem komoly figyelmeztetés, és mindenkinek egy dolga van, ha meghallja: meggyőződni arról, honnan jön, és utat adni az ilyen jelzéssel közlekedő járműnek.

És ez nem csak szabály. Mert amit ilyenkor teszel – vagy nem teszel –, az a saját biztonságodra is hatással van. Mert miközben a mentő máshoz siet, a saját magad biztonságáért te felelsz. Eközben természetesen a mentőautók sofőrjeinek is kötelező betartaniuk a KRESZ-t, vagyis szirénázás ide vagy oda, alapvetően nekik is kellő körültekintéssel kell közlekedniük.

A gyalogos szerencsére nem sérült meg súlyosan, könnyebb sérüléssel úszta meg a balesetet a sofőr gyors reakciójának és helyzetfelismerésének köszönhetően.