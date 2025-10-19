Fékezés nélkül gázolt el egy gyalogost Fóton egy 67 éves autós, a gyalogosnak maradandó végtagsérülései lettek, olvasható a rendőrség nyilatkozatában.

Az eljárás során kiderült, hogy lassítással és intenzív fékezéssel elkerülhető lett volna az ütközés, bár ehhez szakértői szem sem kell, hiszen ha megnézzük az alábbi felvételt, látható, hogy az Opel vezetője egyáltalán nem fékezett.

Nézd meg a videót:

a videó a hirdetés után indul

Mi a tanulság?

Autósként:

Lassíts az átkelőhelyek előtt

Mindig adj elsőbbséget a gyalogosoknak!

Az intenzív fékezés nem ciki – sokkal cinkesebb balesetet okozni és annak a következményei viselni!

Gyalogosként:

Még ha elsőbbséged van is, nézz körül, mielőtt lelépsz!

Győződj meg róla, hogy az autós lát téged és meg is áll!

Csak akkor van elsőbbséged, ha azt meg is adják!

Az idős sofőröknek pedig el kellene fogadni, hogy a jogosítvány nem örökre szól: