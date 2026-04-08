Teljesen egyedi fényezéssel gyártott le egy ügyfélautót a Mini. Az amerikai vásárló régi rajongója a márkának, a Mini.01 névre keresztelt autót speciális kéttónusú fényezés és több mint ötven exkluzív részlet teszi egyedülállóvá.

Háromrétegű mélyfekete és az ügyfél által kiválasztott árnyalatú metálzöld borítja a karosszériát, de nem ám alul-felül elválasztva, hanem ferdén, keresztben.

Ha ettől eltekintünk, akkor is számos további részlet emlékeztet arra kívül és belül egyaránt, hogy nem átlagos autóval van dolgunk. Egyedi logók és feliratok, a karosszéria színéhez igazított, illetve azzal erős kontrasztot alkotó tónusú belső szerelvények hirdetik az autó különleges voltát.

A sztoriban nem is az a különleges, hogy meg tudták csinálni – a modern festési technológiákkal ma már nem okoz gondot, hogy akár maszkolás nélkül többféle színre, vagy akár mintásra fényezzenek egy autót.

Ennél sokkal fontosabb, hogy a Mini hajlandó volt elkészíteni az ügyfél által kitalált, különleges megjelenést – a személyes igények ilyen szintű kiszolgálására eddig nem igazán volt példa a Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce és Bentley uralta luxuskategórián kívül.

Az is árulkodó, hogy egy szó sem esik arról, hogy egyszeri alkalomról lett volna szó, ez pedig arra enged következtetni, hogy a Mini a jövőben hajlandó hasonló elképzelések kivitelezésére.

Azt azért jó volna látni, hogy mennyibe került mindez az ügyfélnek, hiszen az alapot adó John Cooper Works Convertible a maga 231 lóerős motorjával sem számít megfizethetetlen luxuscikknek, még ha a szűk 16 millió forintos alapár nem is számít hétköznapinak egy 4 méternél rövidebb autó esetében. Valószínűsíthető, hogy a speciális fényezés jelentős felárat követelt – ha szokássá válik a cégnél, vélhetően előbb vagy utóbb kiderül, mennyibe kerül egy ilyen egyedi Mini Cooper.