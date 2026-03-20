Az Opel motorsport-történelme igen színes. Amikor az 1980-as években a rali-világbajnokságra beszálltak, azonnal sikerrel kezdtek: 1982-ben Walter Röhrl világbajnok is lett az Opel Ascona 400-zal. Az 1990-es években a túraautózás felé fordították figyelmüket, mentek a DTM-ben, de több más túraautós sorozatban is. Ezt követően némi szünet jött, mielőtt vissza nem tértek a ralizáshoz az Opel Adammal, mellyel saját márkakupát is indítottak.

Olyan magasan jegyzett bajnokságban azonban a rali-vb óta nem voltak, mint ahová hamarosan érkeznek. Bejelentették ugyanis, hogy

az Opel beszáll a Forma-E-be, saját csapattal.

Az istálló az Opel GSE Formula E nevet viseli majd, és a 2026-2027-es szezontól kezdve láthatjuk majd a rüsselshelmi márkát az elektromos szériában. Elköteleződésük egyelőre négy évre szól, derült ki a hivatalos közleményekből.

Az Opel már a Forma-E új korszakába érkezik, a negyedik generációs autók érája veszi jövőre kezdetét. Ezek a versenygépek 816 lóerő leadására lesznek képesek időmérő- és támadó üzemmódban – ez 340-nel több, mint az eddigi csúcsérték. A negyedik generáció autói immár nem kapcsolható, hanem állandó összkerék-hajtással futnak, a maximális rekuperációs teljesítmény pedig 700 kW lesz, azaz alig vész el energia majd a féktávon.

Az Opel belépésének körülményeit árnyalja, hogy a Stellantis másik márkája, a DS épp a minap jelentette be távozását a szériából. Innen nézve a márkacsere gyakorlatilag egy alig álcázott stratégiai lépés, melyet megerősítenek az Opel pályán kívüli tettei is. Mostanság erősen rágyúrtak az izmosabb villanyautókra: a Mokka GSE-t a Vezess is kipróbálhatta már, nemrég pedig a Corsa GSE érkezését jelentették be.