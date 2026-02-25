1970-ben az Opel Commodore-nál jelent meg először a GSE mozaikszó, igaz, még GS/E formában, mint a Grand, Sport, Einspritzung (befecskendezés) szavak rövidítése. Később az 1980-2000-es években e helyett a GSi (Grand, Sport, injection) jelölést használták a sportmodelleken. 2022-ben viszont visszatért a GSE, a sportosabbra hangolt plug-in hibrid vagy tisztán elektromos modellek jelöléseként, a Grand Sport Electric szavak rövidítéséből.

A sportos modellcsalád eddigi legújabb tagja az Opel Mokka GSE volt. 280 lóerős teljesítményével, egyedi futóművével és kormányzásával megkapta a kellő törődést az autó, ami kiemeli azt a mezőnyből. Mindezt nem hasraütésszerűen mondjuk, ugyanis a Vezess is kipróbálta az elektromos modellt.

A jól sikerült bemutatkozás után az Opel nem áll meg, és megerősítette, hogy ugyanezen a platformon az idei év második felében kijön a Corsa GSE is. Ez a jelenlegi Corsa sportváltozata lesz és nem az ősszel bemutatott tanulmányautó, a valóságtól kissé elrugaszkodó Vision GT megvalósítása.

Mire lehet számítani? Nagyjából ugyanarra, mint amire a Mokka GSE esetében: izgalmas dizájnelemekkel feldobott megjelenésre, sportos vezetési élményre (minden bizonnyal a Mokka GSE-hez hasonlóan itt is új lengéscsillapítók, nagyobb fékek és önzáró differenciálmű kerül a modellbe) és természetesen helyi emissziómentességre, hiszen továbbra is egy elektromos modellről beszélünk. Ennél többet nem kötöttek az orrunkra, kedvcsinálónak is csupán a fent látható, kerékről készült képet közölte a Stellantis.