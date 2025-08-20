Mióta a Corsa része az Opel kínálatának, mindig is készült belőle sportváltozat. A GSi majd OPC változatok izgalmas vezetési élménnyel ruházták fel a német kisautót. Ilyen fegyverzetet – mint most – azonban sosem kapott.

Az Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo névre hallgató tanulmány nemcsak a valóságban, de virtuálisan is debütál, hiszen ősztől bárki vezetheti a Gran Turismo 7 videojátékban.

A tanulmányt két villanymotor hajtja, egy az első, egy pedig a hátsó tengelyen, egyenkénti teljesítményük 350 kW (476 LE), a kombinált rendszerteljesítmény pedig eléri az 588 kW-ot (800 LE-t).

16 fotó

Az állandó összkerékhajtás révén a tapadás, a stabilitás és ebből adódóan a vezetési élmény is kimagasló lehet. Érdemes nagy levegőt venni, mert gyorsulása versenyautókhoz mérhető, 0-100 km/órára 2,0 másodperc alatt katapultál, végsebessége pedig 320 km/óra.

Nem elég? Boost üzemmódban további 59 kW (80 LE) szabadítható fel a motorokból, legfeljebb 4 másodpercig, így az előzések még gyorsabban kivitelezhetők. Használata után 80 másodperccel a Boost újra működőképes.

Nagy, 82 kWh kapacitású akkumulátora ellenére – könnyűszerkezetes megoldásainak köszönhetően – a Corsa GSE Vision Gran Turismo mindössze 1170 kilót nyom.

Teljesítményéhez mérhető külsővel és belsővel született meg a legvadabb Corsa, egyértelműen versenyautónak épült. Áramvonalas motorháztető, “aero blade” sárvédők, speciális felnik, aktív diffúzor és óriási spoiler segítik elérni a nagy leszorítóerőt. Emellett történelmi sportmodellek – például az Opel Manta 400 – raliautó által ihletett háromszög alakú elemeket integráltak különböző alkatrészekbe, a kerekekbe, a tetőspoilerbe és a bukókeretbe is.

Utastere letisztult és funkcionális, bukócsővel, versenyüléssel, hatpontos biztonsági övekkel és egyszerű kormánnyal. Műszerfala hiányzik, a sofőrnek a headup display ad információkat. Fedélzeti érzékelők sora figyelmezteti a vezetőt a közeli járművekre, ha a holttérben autó érkezik, azt a műszerfal és az ajtók világító kárpitjainak felvillanása is jelzi.

Hihetnénk, hogy az autó csak egy játék a tervezők képességeinek bemutatására, de az Opel leszögezte, hogy két dolgot mindenképpen szeretnének megmutatni vele: a jövő GSE modelljeinek irányát, illetve, hogy a márkának fontos a kisautók kategóriája. Vagyis lesz utódja a Corsának és az itt látható egyes részletek feltűnhetnek rajta.

