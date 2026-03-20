Kiszivárgott képek alapján már sejtjük, hogy a BMW idén tavasszal fogja bemutatni a 7-es sorozat felfrissített változatát. A gyártó már évek óta folyamatosan dolgozik, hogy a vezetéstámogató rendszere a világ élvonalában legyen, ám most úgy hírlik, kisebb visszalépés várható a technikában, eltűnik a 3-as szint lehetősége

A besorolás lényege egyébként az, hogy az 1-es szintnél egy autóban adott a sávtartó elektronika, az adaptív tempomat, de a kormányt mindvégig fognia kell a sofőrnek. A 2-es szintű rendszerek esetében már az autó nemcsak a gázt és a féket kezeli, hanem kormányoz, kérésre sávot vált, viszont vannak korlátai. Például kamerával figyeli a sofőr tekintetét, hogy ő az útra figyel-e, amennyiben nem, az autót néhány figyelmeztetést követően lassan megállítja, és kiteszi a vészvillogót.

A vezetéstámogató rendszerek szent grálja, a Tesla által évek óta hirdetett cél, a harmadik szint, amikor a sofőrnek még figyelnie sem kell az útra, lényegében bármit csinálhat, az autó elvezeti önmagát, legyen szó tömegről, útépítésről vagy hirtelen lelépő gyalogosokról, ismeretlen, jelöletlen körforgalomról. A Tesla FSD (full self driving) rendszere a mai napig elérhető, és bár sok jól működő funkciója van, bizonyos forgalmi helyzetekben összezavarodik, így nem ajánlatos életünket is rábízni.

A technológiai versenybe a BMW is beszállt, amikor 2023 végén a csúcsmodell 7-es sorozatban extraként elérhetővé vált a Personal Pilot L3, a gyártó 3-as szintű robotpilótája. A funkciót egyébként 6000 euróért (akkoriban 2,3 millió forintért) kínálta a gyártó többek között Németországban, tehát egy nagyon drága extráról beszélünk, még a csúcs 7-es viszonylatában is. A rendszer 60 kilométer/óráig engedte sofőrjének, hogy vezetés helyett akár filmet nézzen az út során. A sok fejlesztés és az ígéretes technika ellenére viszont vélhetően kevesen pipálták be az extrát, mivel mostanra eltűnt a konfigurátorból, és külföldi lapok úgy tudják, a ráncfelvarrott változat is enélkül fog megjelenni.

A BMW kettes szintű rendszere természetesen bekerül az új modellbe, mivel az továbbra is elérhető például az 5-ösben és a Debrecenben gyártott iX3-ban is.

A cikk szerzője Takács Hunor