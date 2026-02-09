Az ENSZ genfi ülésén olyan új szabályok születtek januárban, amelyek jelentősen kibővítik a Level 2-es vezetéstámogató rendszerek lehetőségeit – számolt be róla a Közlekedésbiztonság.

Az úgynevezett DCAS-előírások (Driver Control Assistance Systems = vezetéstámogató rendszerek) alapján ezek a rendszerek már nemcsak követhetik a jövőben a sofőr döntéseit, hanem bizonyos helyzetekben önállóan is kezdeményezhetnek manővereket – például sávváltást vagy előzést – akár külön jóváhagyás nélkül. Autópályán ez kéz nélküli vezetéssel is párosulhat, máshol azonban elvárás marad a kormányfogás és a folyamatos figyelem.

A szakmai közbeszéd ezt „Level 2++”-nak nevezi, de jogilag továbbra is Level 2-ről van szó, vagyis a felelősség minden esetben a sofőré. Ha a rendszer által kezdeményezett manőver balesetet vagy szabálysértést okoz, annak következményeit a vezető viseli. Szakértők szerint ezzel veszélyesen elmosódik a határ a vezetéstámogatás és az autonóm közlekedés között.

Közlekedésbiztonsági kutatók arra figyelmeztetnek, hogy nagyon veszélyes korszak következhet az autózás világában, hiszen minél többet végez a rendszer, annál kevésbé figyel a sofőr. Irreális elvárás lehet, hogy a vezető hosszú passzív felügyelet után egy pillanat alatt vegye vissza az irányítást vészhelyzetben.

A tapasztalatok szerint sokan már ma is túlértékelik a Level 2 rendszerek tudását, és kvázi önvezetőként használják járművüket.

Az amerikai IIHS (Közúti Biztonsági és Biztosítási Intézet) adatai szerintük nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a részleges automatizálás önmagában csökkentené a balesetek számát. A vészfék asszisztens hatásos, de az adaptív tempomat (ACC) és sávtartó kombinációja – vagyis a Level 2 rendszer – nem mutat szignifikáns javulást ezen a téren.

Az USA-ban központilag gyűjtik az automatizált rendszerekkel kapcsolatos baleseti adatokat, Európában viszont nincs egységes adatbázis. A szakértők szerint a kulcs nemcsak technológiai, hanem szabályozási és oktatási kérdés: egyértelművé kell tenni, hogy ezek a rendszerek segítséget adnak ugyan a sofőröknek, de nem helyettesítik a vezetőt.