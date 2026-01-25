2026 végén kísérleti jelleggel elindulhat az önvezető taxiszolgáltatás Budapesten – árulta el Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, az Infostart, Aréna című műsorában.

Mint mondta a kísérletet a Zalazone – amely már nemcsak a tesztpályát üzemelteti, hanem kutatóbázissá vált – indítja majd, amely közbeszerzési eljárással megveszi a Mobileye felhőhöz való hozzáférést.

Megkapják az izraeli cég felhőalapú rendszerét, és önvezető járműveket helyeznek üzembe, amelyek a tervek szerint a Főtaxi és a vele partnerségben lévő Uber flottájába integrálódhatnak. Ez a rendszer közlekedési felhőt generál, az autók felküldik a mozgásuk adatait és vissza is kapnak információt.

Három autót kapnak, kettő négyesszintű önvezetéssel bíró modellt és egy térképező járművet. Utóbbi olyan, mint a Google autói, de nemcsak környezetre koncentrál, hanem a közlekedésben résztvevőkre is, felméri, hogyan mennek az autók Budapesten. Utána ebbe a környezetbe kerülnek az önvezető járművek.

Már tárgyalnak taxi vállalatokkal, akiknél megjelenhetnek a járművek, amelyekben kezdetben lesz egy biztonsági ember. Ugyanúgy rendelhetőek lesznek ezek az autók applikáción keresztül, mint a többi taxi. Közlekedésük során a legoptimálisabb utat választják majd az önvezető taxik.

Nemcsak az önvezető autók, de a többi taxisofőr is megkapja majd a gyűjtött információkat, nekik is előre jelzik majd a veszélyes szituációkat. A szakember arról is beszélt, hogy az önvezető járműveknek tudniuk kell értelmezni, ha a gyalogosok lelépnek az útra vagy rendőr irányítja a forgalmat, de szerint ez nem gond, már megvannak a megoldások erre. Hozzátette: a technológia már nem a jövő technológiája, már itt van, a technológia már nem akadálya az önvezetésnek.

A Mobileye-nak már komplett flottája van négyszintű önvezetésre képes autókból Jeruzsálemben, amely elég bonyolult környezet, de ezek az autók egész jól elnavigálnak ott.

Ami egyelőre visszatartja a döntéshozókat az önvezetés engedélyezésétől, az részben a jogi felelősség kérdése, másrészt a megfelelő üzleti modell megléte is szükséges. A szakember elárulta, hogy előbbin dolgozik Magyarország és egész jól áll.

Palkovics a beszélgetés során kitért arra, hogy sokfajta oka lehet annak, hogy átengedjük egy nálunk jobb képeségekkel rendelkező eszköznek a vezetést:, csökkenhetnek a képességeink, hiszen idősebbek leszünk, elfáradunk, másrészt a mesterséges intelligencia által vezetett járművek közelebb mehetnek egymáshoz, jobban kihasználva az infrastruktúrát. Rámutatott, hogy a balesetek 90 százalékát emberi hiba okozza, ha pedig nem akarunk balesetet, azt meg kell tudnunk oldani.

Az EU terve szerint 2050-re el kell érni, hogy ne halljon meg senki az utakon, de ezt a jelenlegi eszközökkel, rendőrségi ellenőrzésekkel nem lehet elérni, szükség van az önvezetésre, amelyhez a kormánybiztos szerint technikai oldalon már minden adott.

A Mobileye technológiája kamerákra, speciális chipekre és mesterséges intelligenciára épül, amelyek segítségével a jármű képes érzékelni a környezetét. A rendszer felismeri a sávokat, közlekedési táblákat, gyalogosokat és más járműveket, majd ezek alapján hoz döntéseket. A Mobileye több szintű automatizált vezetési megoldást kínál, az alap vezetéstámogatástól a magas szintű önvezetésig.

A SuperVision rendszer részben automatizált vezetést tesz lehetővé, elsősorban autópályás környezetben, vezetői felügyelet mellett. A Chauffeur technológia már bizonyos helyzetekben emberi beavatkozás nélküli vezetésre is képes. A Mobileye Drive platformot kifejezetten teljesen önvezető járművekhez, például robotaxikhoz fejlesztik. A biztonság kulcsfontosságú elem, amelyet a Responsibility-Sensitive Safety (RSS) modell garantál matematikailag meghatározott szabályokkal.

A Mobileye megoldásait világszerte számos nagy autógyártó alkalmazza sorozatgyártású járműveiben. A vállalat hosszú távú célja, hogy az önvezető közlekedés biztonságosabbá és mindenki számára elérhetővé váljon.