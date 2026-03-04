Kinek és milyen autója van? Erre a kérdésre is kereste a választ a K&H biztos jövő felmérése a múlt év végén a 30-59 évesek körében. Az eredmények szerint a hagyományos meghajtás fölénye még megkérdőjelezhetetlen, de a hibrid hajtás iránti nyitottság az adatok alapján látványos növekedésnek indult.

A felmérés szerint a megkérdezett középkorúak 80 százaléka rendelkezik autóval. A benzines autóké a főszerep, 66 százalékos az arányuk, míg a dízelmotoros autóké 27 százalék. Előbbiek egy évvel korábban 72, utóbbiak 26 százalékos eredményt értek el. A hibridek aránya 2025 végére 6 százalékra emelkedett, ami háromszorosa az egy évvel korábbi két százaléknak.

Jelentős növekedés kontra marginális arány

A felmérés, amely csak a magánszemélyek autóit vizsgálta, arra jutott, hogy a középkorúak tulajdonában lévő személyautók mindössze egy százaléka tisztán elektromos meghajtású, ami marginális érték a többi meghajtáshoz képest, igaz, százalékos mértékben jelentős javulásnak felel meg a korábbi felmérések eredményeihez viszonyítva.

A kutatás azt is vizsgálta, hogy a középkorúak miért tartják magukat távol az elektromos autóktól. A válaszadók 74 százaléka határozottan úgy véli, hogy az elektromos autók elterjedését nagy mértékben, további 21 százalékuk szerint kis mértékben akadályozza az, hogy túlságosan drágák. Tehát összesen 95 százalék az árat elsődleges akadálynak látja, míg a magas és közepes jövedelműek körében ez a mutató még magasabb, 97 és 98 százalék közötti, ami arra utal, hogy éppen az a réteg látja a legnagyobb gátat az árazásban, amely egyébként feltehetően komolyan fontolóra venné a vásárlást.

A pénzügyi szempontok mellett a technikai paraméterek is gátolják az elektromos autók térnyerését a középkorúak véleménye szerint. A felmérés szerint a második helyen álló ellenérv a rövid hatótávolság, amelyet a válaszadók 68 százaléka jelölt meg kritikus pontként. Érdekes megfigyelés ugyanakkor, hogy ez a szempont éppen azokat zavarja a legkevésbé, akik a legtöbbet vezetik az autójukat.

Miért tartanak a villanyautóktól?

A fenntartási költségek és a háttéripar vélt vagy valós hiányosságai szintén jelentős visszatartó erővel bírnak. A megkérdezettek 64 százaléka tart az elektromos autók javíttatási és szervizelési költségeitől. Ezen belül a nők különösen óvatosak, körükben 70 százalék érzi ezt nagy akadálynak, míg a központi régióban élők körében ez az arány valamivel alacsonyabb, 55 százalékos.

Szoros összefüggés mutatkozik a vezetéssel töltött idő és a félelmek között is: minél többet vezet valaki, annál kevésbé tart a magas szervizszámláktól – ez az arány 71 százalékról 56 százalékra csökken a legtöbbet vezetők javára. A töltőhálózat lefedettségét a válaszadók 58 százaléka tartja határozottan problémásnak, ami szintén a magasabb jövedelműeket foglalkoztatja leginkább, közülük 62 százalék jelölte meg ezt erős korlátként.

A racionális és technikai érvek mellett a fenntarthatósággal kapcsolatos szkepticizmus és a töltési kényelem is megjelent az értékelendő szempontok között. A válaszadók 55 százaléka gondolja úgy, hogy túl lassan lehet csak feltölteni az elektromos autók akkumulátorait, és ez a vélemény a magas, illetve közepes jövedelműek 95 százalékánál jelenik meg legalább részben akadályként.

Nem is olcsóbb

Emellett a középkorúak 51 százaléka tart az elhasználódott akkumulátorok környezetszennyező hatásától. Érdemes megjegyezni, hogy azok körében, akik már most is elektromos vagy hibrid autót használnak, ez a környezetvédelmi aggály csak 31 százalékos, szemben a benzines és dízelautókat használók 50 és 57 százalék közötti értékével.

A középkorúak jelentős, 39 százaléka véli úgy, hogy az elektromos áram nem jelent lényegesen olcsóbb alternatívát a hagyományos üzemanyagoknál – ez a vélemény az alacsony jövedelműek körében a legerősebb, ahol 45 százalék vélekedik így. Éppen ezért nem meglepő, hogy a válaszadók 34 százaléka szerint egy konnektorról tölthető hibrid (plug-in hibrid) ma még összességében jobb választás, mint egy tisztán elektromos autó.