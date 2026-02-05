Két éve indították útjára a vállalatok elektromosautó-beszerzését támogató programot. A kezdeményezésre eddig tízezer pályázat érkezett be.
Tavaly egyszer már megemelték a keretet, és idén február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újabb ötmilliárd forinttal emelték a keretet, a jelentkezéseket pedig április közepéig várják a járművenként akár négymillió forintos támogatásra.
A program eredetileg 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el 2024 februárjában. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit.
2025 rekordév volt a tisztán elektromos járművek hazai forgalomba helyezésében: tavaly több mint 31 ezer darabbal bővült a flotta. A gyarapodással a teljes zöld rendszámos állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.
Méretének függvényében egy cég legfeljebb 64 millió forintot nyerhet:
- a 10 fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy,
- a 10‒49 fő közöttiek legfeljebb öt,
- az 50‒249 fő közöttiek legfeljebb tíz,
- míg a 250 főnél nagyobb legfeljebb tizenhat autó támogatására pályázhatnak.
A támogatás, továbbá a támogatás keretében elszámolható költségek összege az alábbiak szerint függ az akkumulátor kapacitásától:
|Akkumulátorkapacitás (kWh)
|M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatás összege (Ft)
|M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
|legfeljebb 41 kWh
|2 800 000 Ft
|11 500 000 Ft
|41 és 59 kWh között
|3 600 000 Ft
|14 000 000 Ft
|59 kWh fölött
|4 000 000 Ft
|20 000 000 Ft
|Akkumulátorkapacitás (kWh)
|M2, N1, N2 kategória esetén a maximális támogatás összege (Ft)
|M2, N1, N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
|legfeljebb 50 kWh
|3 600 000 Ft
|17 000 000 Ft
|50 és 74 kWh között
|3 800 000 Ft
|22 000 000 Ft
|74 kWh fölött
|4 000 000 Ft
|25 000 000 Ft