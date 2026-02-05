Két éve indították útjára a vállalatok elektromosautó-beszerzését támogató programot. A kezdeményezésre eddig tízezer pályázat érkezett be.

Tavaly egyszer már megemelték a keretet, és idén február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újabb ötmilliárd forinttal emelték a keretet, a jelentkezéseket pedig április közepéig várják a járművenként akár négymillió forintos támogatásra.

A program eredetileg 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el 2024 februárjában. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit.

2025 rekordév volt a tisztán elektromos járművek hazai forgalomba helyezésében: tavaly több mint 31 ezer darabbal bővült a flotta. A gyarapodással a teljes zöld rendszámos állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.

Méretének függvényében egy cég legfeljebb 64 millió forintot nyerhet:

  • a 10 fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy,
  • a 10‒49 fő közöttiek legfeljebb öt,
  • az 50‒249 fő közöttiek legfeljebb tíz,
  • míg a 250 főnél nagyobb legfeljebb tizenhat autó támogatására pályázhatnak.

A támogatás, továbbá a támogatás keretében elszámolható költségek összege az alábbiak szerint függ az akkumulátor kapacitásától:

Akkumulátorkapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatás összege (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
legfeljebb 41 kWh 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft
41 és 59 kWh között 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft
59 kWh fölött 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft
Akkumulátorkapacitás (kWh) M2, N1, N2 kategória esetén a maximális támogatás összege (Ft) M2, N1, N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
legfeljebb 50 kWh 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft
50 és 74 kWh között 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft
74 kWh fölött 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft
Itt a bejelentés: még több ingyenpénzt kapnak a magyarok villanyautóra 1
Ezt a riasztót ne hagyd figyelmen kívül
Szakemberek szerint a pihenés legjobb módja a nyugodt alvás. De mi van akkor, ha valami ezt folyton megzavarja?