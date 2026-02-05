Két éve indították útjára a vállalatok elektromosautó-beszerzését támogató programot. A kezdeményezésre eddig tízezer pályázat érkezett be.

Tavaly egyszer már megemelték a keretet, és idén február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újabb ötmilliárd forinttal emelték a keretet, a jelentkezéseket pedig április közepéig várják a járművenként akár négymillió forintos támogatásra.

A program eredetileg 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el 2024 februárjában. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit.

2025 rekordév volt a tisztán elektromos járművek hazai forgalomba helyezésében: tavaly több mint 31 ezer darabbal bővült a flotta. A gyarapodással a teljes zöld rendszámos állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.

Méretének függvényében egy cég legfeljebb 64 millió forintot nyerhet:

a 10 fő alatti állományi létszámú vállalkozások legfeljebb egy,

a 10‒49 fő közöttiek legfeljebb öt,

az 50‒249 fő közöttiek legfeljebb tíz,

míg a 250 főnél nagyobb legfeljebb tizenhat autó támogatására pályázhatnak.

A támogatás, továbbá a támogatás keretében elszámolható költségek összege az alábbiak szerint függ az akkumulátor kapacitásától: